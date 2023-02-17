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Как забыть о прополке на 25 лет

Пожалуй, нет более противной работы, чем рвать сорняки. Но есть способ, который позволит избавиться от них аж на 25 лет.
       Как забыть о прополке на 25 лет

Пожалуй, нет более противной работы, чем рвать сорняки. Но есть способ, который позволит избавиться от них аж на 25 лет. Только представьте: четверть века без прополки! Некоторые дачники о нем слышали, но испробовать на своих сотках боятся — не верят, что метод работает.
В прошлом году я решил испробовать его на своей даче. Отвел под эксперимент небольшой участок. Сделал все по правилам и убедился: это идеальный вариант. В этом году не было ни одой травинки! И что еще приятно, растения всегда чистые — на них никогда не бывает земляных капель, которые всегда возникают при поливе из шланга.

Ход работ



Участок перекапывают, тщательно выбирая корневища многолетников. Затем землю выравнивают граблями. Сверху стелют специальную геоткань — нетканый материал темного цвета (он продается в садовых центрах). А поверх насыпают мульчу — щепу, измельченную кору или мелкие камушки.
Мульча - это не просто для красоты, она позволяет про­длить нетканке срок службы, поскольку без укрытия материя теряет свои свойства через два года. А с мульчой служит 25 лет.

Геоткань имеет уникальные свойства. Она плотная — корневищные сорняки не способны через нее пробиться. Она темная — проростки однолетних сорняков под ней погибают без света. Она хорошо пропускает воду в почву, но не дает ей быстро испаряться обратно — поливать придется гораздо меньше!

Чтобы посадить на таком участке растения, нужно разгрести мульчу, сделать в геоткани крестообразный надрез, отогнуть уголки и придавить их камушками. Затем аккуратно выкопать ямку, поместить в нее саженец, засыпать корни землей, вернуть уголки ткани в исходное положение и снова присыпать мульчой. Таким образом можно облагородить и сад, и цветник, и грядки с клубникой, и розарий.
 
Как забыть о прополке на 25 лет

Есть нюанс



Но важно правильно выбрать мульчу. Тут не просто дело вкуса.
Например, кора и щепа будут уместны в цветнике, розарии или на земляничной плантации, вдали от деревьев и кустарников. А вот в саду эти материалы не годятся. Дело в том, что осенью с деревьев нападает листва и убрать ее будет крайне сложно. Придется собирать каждый листик вручную.

А вот если засыпать сад мелкими камешками, например гранитной щебенкой (как в нашем случае), то избавиться от опада гораздо легче — можно смести его веником или сдуть специальным садовым пылесосом. С измельченной корой и щепой этот номер не пройдет — они тоже сметутся-сдуются.
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