       Как забыть о прополке на 25 лет

Пожалуй, нет более противной работы, чем рвать сорняки. Но есть способ, который позволит избавиться от них аж на 25 лет.





Пожалуй, нет более противной работы, чем рвать сорняки. Но есть способ, который позволит избавиться от них аж на 25 лет. Только представьте: четверть века без прополки! Некоторые дачники о нем слышали, но испробовать на своих сотках боятся — не верят, что метод работает.

В прошлом году я решил испробовать его на своей даче. Отвел под эксперимент небольшой участок. Сделал все по правилам и убедился: это идеальный вариант. В этом году не было ни одой травинки! И что еще приятно, растения всегда чистые — на них никогда не бывает земляных капель, которые всегда возникают при поливе из шланга.



Ход работ

Есть нюанс

Участок перекапывают, тщательно выбирая корневища многолетников. Затем землю выравнивают граблями. Сверху стелют специальную геоткань — нетканый материал темного цвета (он продается в садовых центрах). А поверх насыпают мульчу — щепу, измельченную кору или мелкие камушки.Мульча - это не просто для красоты, она позволяет про­длить нетканке срок службы, поскольку без укрытия материя теряет свои свойства через два года. А с мульчой служит 25 лет.Геоткань имеет уникальные свойства. Она плотная — корневищные сорняки не способны через нее пробиться. Она темная — проростки однолетних сорняков под ней погибают без света. Она хорошо пропускает воду в почву, но не дает ей быстро испаряться обратно — поливать придется гораздо меньше!Чтобы посадить на таком участке растения, нужно разгрести мульчу, сделать в геоткани крестообразный надрез, отогнуть уголки и придавить их камушками. Затем аккуратно выкопать ямку, поместить в нее саженец, засыпать корни землей, вернуть уголки ткани в исходное положение и снова присыпать мульчой. Таким образом можно облагородить и сад, и цветник, и грядки с клубникой, и розарий.Но важно правильно выбрать мульчу. Тут не просто дело вкуса.Например, кора и щепа будут уместны в цветнике, розарии или на земляничной плантации, вдали от деревьев и кустарников. А вот в саду эти материалы не годятся. Дело в том, что осенью с деревьев нападает листва и убрать ее будет крайне сложно. Придется собирать каждый листик вручную.А вот если засыпать сад мелкими камешками, например гранитной щебенкой (как в нашем случае), то избавиться от опада гораздо легче — можно смести его веником или сдуть специальным садовым пылесосом. С измельченной корой и щепой этот номер не пройдет — они тоже сметутся-сдуются.