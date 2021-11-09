Гномоны, клепсидры и другие способы, которыми определяли время наши предки.

Гномон - солнце светит, время известно

Гномон./Фото: vijivaka.com

Клепсидры, которые крадут воду

Клепсидра. /Фото: i.imgur.com

Современные водяные часы./Фото: rpk-chudesa.ru

Петухи, жаворонки и цветочки для бедноты

Самый древний будильник./Фото: galerey-room.ru

Жаворонок – ранняя пташка./Фото: sch2.by

Четкие биологические часы

Художник К.Маковский. Крестьянский обед во время жатвы.

Цветы распускаются и закрываются в определенное время./Фото: dreempics.com