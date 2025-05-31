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Какими пудреницами пользовались советские женщины на самом деле


Какие пудреницы были в Советском Союзе/ фото: life-ussr.ru, cdek.shopping

Какие пудреницы были в Советском Союзе/ фото: life-ussr.ru, cdek.shopping

 

Вот уже несколько десятков лет пудра считается королевой в макияже. Она придает коже лица ровный тон и рельеф, устраняет жирный блеск и фиксирует тональную основу. Эту любовь к пудре нам заложили наши мамы и бабушки. Именно в их время появилась первая пудра.
Этот косметический продукт был настолько ценным, что для него изготавливали специальные пудреницы.


Ни одна советская сумочка не обходилась без красивой пудреницы. Причем, сама пудра имела второстепенное значение, главное, чтобы коробочка была изящная. Всего в стране выпускалось два вида пудрениц, которые сильно отличались.

1. Сумочная пудреница — специально для женских сумочек


В сумочке советской женщины всегда лежала пудреница/ фото: pinterest.com

В сумочке советской женщины всегда лежала пудреница/ фото: pinterest.com

 

Самыми популярными пудреницами считались сумочные. Они были предназначены для многоразового использования, поэтому их изготавливали из прочных материалов. Чаще всего их делали из легкого металла. А чтобы она смотрелась эффектно, крышечку украшали часто встречающимися минералами, лоскутками натуральной кожи, перламутром и наносили узоры с помощью эмали. К началу 60-х годов сумочные пудреницы стали изготавливать из более современных для тех времен материалов — оргстекла, полистирола или целлулоида. Их делали в виде овала или квадрата, а также классического круга.


У сумочной пудреницы крышечка была расписана узорами/ фото: life-ussr.ru

У сумочной пудреницы крышечка была расписана узорами/ фото: life-ussr.ru

 

Пудреница состояла из двух створок и замочка. Внутри крышечка обязательно декорировалась шелковой тканью и в комплект входила многоразовая тканевая пуховка, которую можно было вручную постирать.
В начале 60-х в продаже появились шестигранные пудреницы, но большим спросом они не пользовались, поэтому производители вернулись к круглым и квадратным формам.

В советских магазинах в отделах с косметикой красивые пудреницы не залеживались. Женщины их быстро раскупали. Их можно было покупать для личного пользования или в качестве подарка на любой праздник. Пудреница считалась очень красивой, если на ее крышечки изображены цветы, рыбки, ракушки, сложная разноцветная мозаика или аппликация из полудрагоценных камней.
Чаще всего пудреницы украшали цветы/ фото: life-ussr.ru

Чаще всего пудреницы украшали цветы/ фото: life-ussr.ru

 

Примечательно, что женщины могли в такую пустую декоративную пудреницу пересыпать дешевую заводскую пудру за несколько копеек, а затем пользоваться ей в обществе — никто все равно не догадается, что в изящной коробочке может содержаться дешевый косметический продукт.

2. Настольная пудреница — специально для туалетных столиков


Настольной пудреницей можно было пользоваться только дома/ фото: life-ussr.ru

Настольной пудреницей можно было пользоваться только дома/ фото: life-ussr.ru

 

Второй вид пустых декоративных пудрениц, которые массово производили в Советском Союзе, имели название «туалетные» или «настольные». Они были созданы специально для размещения на туалетном столике или модном в то время трельяже. Их изготавливали в виде красивого широкого сосуда с изящной крышечкой, на которой была декоративная ручка. Первые настольные пудреницы были из стекла высокого сорта — хрусталя или фарфора, также в продаже можно была найти прочное изделие — из легкого металла.
Самой дорогой считалась пудреница с полудрагоценными камнями/ фото: life-ussr.ru

Самой дорогой считалась пудреница с полудрагоценными камнями/ фото: life-ussr.ru

 

А после 50-х годов их стали изготавливать из более дешевого материала — пластмассы. Настольные пудреницы были похожи на маленькие шкатулочки. Советские женщины могли в них хранить не только пудру, но и украшения. Их также расписывали узорами в виде разных текстур, декоративных растений или в стиле минимализма, используя в окрашивании 1-2 цвета.
Настольная пудреница была похожа на шкатулочку/ фото: life-ussr.ru

Настольная пудреница была похожа на шкатулочку/ фото: life-ussr.ru

 

Советские женщины покупали готовую пудру, а затем подсыпали ее в настольную пудреницу. Это было удобно, ведь можно было заправить сразу и вторую - сумочную пудреницу. В СССР настольная «шкатулочка» для пудры считалась хорошим подарком дорогим для женщин. Ее могли подарить на день рождения, 8 марта или Новый год.

3. Когда пустые декоративные пудреницы стали антитрендом


Зарубежная пудра вытеснила с рынка пустые пудреницы/ фото: life-ussr.ru

Зарубежная пудра вытеснила с рынка пустые пудреницы/ фото: life-ussr.ru

 

В конце 70-х в советских магазинах стала появляться импортная пудра в удобной пластмассовой коробочке, на крышечке которой крепилось небольшое круглое зеркальце. Женщины, которые следовали моде, все чаще стали доставать из своей сумочки косметику с зарубежными логотипами. Самой трендовой пудрой в СССР считалась французского косметического бренда Lancome. Модницы перестали покупать пустые сумочные пудреницы. Они стали подсыпать отечественную пудру в французскую коробочку, после того, как в ней закончится сама пудра. Поскольку покупать постоянно брендовую косметику могла себе позволить не каждая женщина, а модными хотелось быть всем.

Если у сумочных пустых пудрениц после появления французской пудры был короткий век, то настольным повезло больше. Женщины продолжали ими пользоваться, но чаще в качестве красивого декора. Они являлись главным украшением туалетного столика. В конце 80-х мода не пощадила и их. Пудреницы стали считаться отголосками быта дореволюционной России.

4. Пудреницы современной России


Современные пудреницы больше похожи на пластиковый контейнер для пудры/ фото: auction.ru

Современные пудреницы больше похожи на пластиковый контейнер для пудры/ фото: auction.ru

 

Удивительно, но в наши дни пустые пудреницы еще изготавливают. Конечно, они уже не пользуются таким спросом, какой был в Советском Союзе. Но все же их до сих пор можно купить в отделе с косметикой. Вот только дизайн у таких пустых коробочек для рассыпчатой пудры стал слишком простым. Большая часть, которая представлена на маркетплейсах, изготовлена из оргстекла или пластмассы. Пудреницы также состоит из двух створок, зеркала, замочка и поролоновой пуховки. Верхняя крышечка не имеет декоративных элементов и рисунков. Средняя стоимость такого контейнера составляет 300 рублей.

5. Что стало с советскими пудреницами


Некоторые россиянки хранят советские пудреницы/ фото:life-ussr.ru

Некоторые россиянки хранят советские пудреницы/ фото:life-ussr.ru

 

После того как сумочные и настольные пудреницы перестали пользоваться спросом их количество в продаже резко сократилось, а затем и вовсе стало сложно найти в стране. В наши дни такие пудреницы большая редкость, но все же некоторые россиянки смогли их сохранить. Если верить информации на женском форуме, то советские пудреницы им достались от родственников. И теперь служат теплым воспоминанием о том о детстве, в котором бабушка или мама могли сидеть перед зеркалом, а в руках держать красивую советскую пудреницу с пуховкой.

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