Какими пудреницами пользовались советские женщины на самом деле

Какие пудреницы были в Советском Союзе/ фото: life-ussr.ru, cdek.shopping
Вот уже несколько десятков лет пудра считается королевой в макияже. Она придает коже лица ровный тон и рельеф, устраняет жирный блеск и фиксирует тональную основу. Эту любовь к пудре нам заложили наши мамы и бабушки. Именно в их время появилась первая пудра.
Ни одна советская сумочка не обходилась без красивой пудреницы. Причем, сама пудра имела второстепенное значение, главное, чтобы коробочка была изящная. Всего в стране выпускалось два вида пудрениц, которые сильно отличались.
1. Сумочная пудреница — специально для женских сумочек
В сумочке советской женщины всегда лежала пудреница/ фото: pinterest.com
Самыми популярными пудреницами считались сумочные. Они были предназначены для многоразового использования, поэтому их изготавливали из прочных материалов. Чаще всего их делали из легкого металла. А чтобы она смотрелась эффектно, крышечку украшали часто встречающимися минералами, лоскутками натуральной кожи, перламутром и наносили узоры с помощью эмали. К началу 60-х годов сумочные пудреницы стали изготавливать из более современных для тех времен материалов — оргстекла, полистирола или целлулоида. Их делали в виде овала или квадрата, а также классического круга.
У сумочной пудреницы крышечка была расписана узорами/ фото: life-ussr.ru
Пудреница состояла из двух створок и замочка. Внутри крышечка обязательно декорировалась шелковой тканью и в комплект входила многоразовая тканевая пуховка, которую можно было вручную постирать.квадратным формам.
В советских магазинах в отделах с косметикой красивые пудреницы не залеживались. Женщины их быстро раскупали. Их можно было покупать для личного пользования или в качестве подарка на любой праздник. Пудреница считалась очень красивой, если на ее крышечки изображены цветы, рыбки, ракушки, сложная разноцветная мозаика или аппликация из полудрагоценных камней.
Чаще всего пудреницы украшали цветы/ фото: life-ussr.ru
Примечательно, что женщины могли в такую пустую декоративную пудреницу пересыпать дешевую заводскую пудру за несколько копеек, а затем пользоваться ей в обществе — никто все равно не догадается, что в изящной коробочке может содержаться дешевый косметический продукт.
2. Настольная пудреница — специально для туалетных столиков
Настольной пудреницей можно было пользоваться только дома/ фото: life-ussr.ru
Второй вид пустых декоративных пудрениц, которые массово производили в Советском Союзе, имели название «туалетные» или «настольные». Они были созданы специально для размещения на туалетном столике или модном в то время трельяже. Их изготавливали в виде красивого широкого сосуда с изящной крышечкой, на которой была декоративная ручка. Первые настольные пудреницы были из стекла высокого сорта — хрусталя или фарфора, также в продаже можно была найти прочное изделие — из легкого металла.
Самой дорогой считалась пудреница с полудрагоценными камнями/ фото: life-ussr.ru
А после 50-х годов их стали изготавливать из более дешевого материала — пластмассы. Настольные пудреницы были похожи на маленькие шкатулочки. Советские женщины могли в них хранить не только пудру, но и украшения. Их также расписывали узорами в виде разных текстур, декоративных растений или в стиле минимализма, используя в окрашивании 1-2 цвета.
Настольная пудреница была похожа на шкатулочку/ фото: life-ussr.ru
Советские женщины покупали готовую пудру, а затем подсыпали ее в настольную пудреницу. Это было удобно, ведь можно было заправить сразу и вторую - сумочную пудреницу. В СССР настольная «шкатулочка» для пудры считалась хорошим подарком дорогим для женщин. Ее могли подарить на день рождения, 8 марта или Новый год.
3. Когда пустые декоративные пудреницы стали антитрендом
Зарубежная пудра вытеснила с рынка пустые пудреницы/ фото: life-ussr.ru
В конце 70-х в советских магазинах стала появляться импортная пудра в удобной пластмассовой коробочке, на крышечке которой крепилось небольшое круглое зеркальце. Женщины, которые следовали моде, все чаще стали доставать из своей сумочки косметику с зарубежными логотипами. Самой трендовой пудрой в СССР считалась французского косметического бренда Lancome. Модницы перестали покупать пустые сумочные пудреницы. Они стали подсыпать отечественную пудру в французскую коробочку, после того, как в ней закончится сама пудра. Поскольку покупать постоянно брендовую косметику могла себе позволить не каждая женщина, а модными хотелось быть всем.
Если у сумочных пустых пудрениц после появления французской пудры был короткий век, то настольным повезло больше. Женщины продолжали ими пользоваться, но чаще в качестве красивого декора. Они являлись главным украшением туалетного столика. В конце 80-х мода не пощадила и их. Пудреницы стали считаться отголосками быта дореволюционной России.
4. Пудреницы современной России
Современные пудреницы больше похожи на пластиковый контейнер для пудры/ фото: auction.ru
Удивительно, но в наши дни пустые пудреницы еще изготавливают. Конечно, они уже не пользуются таким спросом, какой был в Советском Союзе. Но все же их до сих пор можно купить в отделе с косметикой. Вот только дизайн у таких пустых коробочек для рассыпчатой пудры стал слишком простым. Большая часть, которая представлена на маркетплейсах, изготовлена из оргстекла или пластмассы. Пудреницы также состоит из двух створок, зеркала, замочка и поролоновой пуховки. Верхняя крышечка не имеет декоративных элементов и рисунков. Средняя стоимость такого контейнера составляет 300 рублей.
5. Что стало с советскими пудреницами
Некоторые россиянки хранят советские пудреницы/ фото:life-ussr.ru
После того как сумочные и настольные пудреницы перестали пользоваться спросом их количество в продаже резко сократилось, а затем и вовсе стало сложно найти в стране. В наши дни такие пудреницы большая редкость, но все же некоторые россиянки смогли их сохранить. Если верить информации на женском форуме, то советские пудреницы им достались от родственников. И теперь служат теплым воспоминанием о том о детстве, в котором бабушка или мама могли сидеть перед зеркалом, а в руках держать красивую советскую пудреницу с пуховкой.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии