Списал - в тюрьму: жесточайшие правила сдачи экзаменов в Китае

Суровые китайски экзамены.
Качественное образование – это дорога в жизнь для молодых людей, а для государства – гарант стабильного и процветающего будущего. Возможно, именно поэтому еще несколько лет назад в Китае серьезно озаботились честностью молодежи, сдающей экзамены. Тем, кто списывает, головы пока публично не рубят, однако в тюрьму любитель шпаргалок угодить может вполне.
Списывать здесь строго запрещено.
В Китае действительно нельзя делать некоторые достаточно простые, на первый взгляд, вещи. Временами запреты в Поднебесной могут шокировать своей жесткостью. Так, например, на сегодняшний день в стране нельзя списывать во время экзаменов. Списывание, конечно, не приветствуется нигде, однако только китайцы решили отличиться степенью суровости наказания за подобный проступок. Как знать, возможно, это и правильно!
Это невероятно важное событие в жизни страны.
Вся соль в том, что в Китае списывание приравнивается к уголовному преступлению и вполне себе может довести человека до решетки. По всей видимости, власти очень серьезно озабочены качеством знаний своих выпускников. Те, кто отважится списать во время сдачи «гаокао» (выпускных экзаменов), могут оказаться за решеткой на три года. Да, это не просто какая-то страшилка или отметка в личном деле, тюремный срок будет вполне реальным. Более того, «правонарушитель» не сможет пересдавать «гаокао» в течении еще трех лет после отбытия наказания. Таким образом, молодой человек может выпасть из национальной системы образования на 6 лет.
Возможно так и надо.
Почему же такое внимание власти уделяют качеству и честности выпускников? Все очень просто. Те, кто сможет хорошо сдать «гаокао», получат лучшую путевку в жизнь и в дальнейшем смогут попытать свое счастье на сдаче экзаменов в лучшие ВУЗы страны. Действует данное правило с 2016 года. Впрочем, правонарушитель все-таки может уйти от наказания, выплатив залог. Правда, суммы залога очень большие.
Учителя все контролируют с БПЛА.
Наказанием нечестных учеников власти в области контроля экзаменов не ограничиваются. Над многими школами во время «гаокао» летают специальные БПЛА, которые глушат любые входящие сигналы, не позволяя звонить или выходить в интернет. Конечно, мультикоптер со спецоборудованием может себе позволить не каждая школа. Тем заведением, что «беднее» или «меньше» лучших школ, приходится решать проблему по старинке при помощи вот таких вот экстравагантных бумажных шапок.
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