Советы, которые помогут поддержать порядок в доме без лишних хлопот

«Полежу еще пять минуточек, а потом точно пойду пылесосить», — знакомо, да? Как ни крути, а дела по дому — занятие неизбежное, да еще и кажется бесконечным. Так хочется, чтобы вокруг все сверкало, но без лишних усилий.

Как же научиться с легкостью поддерживать в доме чистоту и порядок? Волшебного решения от всех проблем в этом деле нет, но вот маленьких приемов и хитростей наберется множество!

График уборки

Несколько дел одновременно

Расхламление и организация

Мотивация

Большие дела

Маленькие хитрости

Неожиданные решения

Перевод: «Вчера дом был чистым — жаль, что вы это пропустили»Одним людям больше подходит установить себе четкий график для уборки. Другим – ловить любую свободную минутку или выделять короткие интервалы для наведения чистоты. Универсального решения здесь нет, и стоит попробовать разные варианты, пока не найдется тот, что отнимает меньше всего энергии.Каждый день устанавливаю 15-минутный таймер и делаю что могу за это время. Даже в те дни, когда я устала и не хочу ничего делать, 15 минут — это выполнимо. Кажется, что это очень мало, но вы удивитесь, когда поймете, как много вы успели. Я тоже так поступаю, если мне надо что-то сделать по дому. Ставлю 5-минутный таймер и стараюсь справиться максимально быстро. Почти всегда успеваю. А если нет, то я хотя бы постаралась. Всегда ненавидела выгрузку посудомойки. Оказывается, пяти минут на это вполне достаточно. И чего я жаловалась? Если на задачу уйдет менее 30 секунд, то просто сделайте это прямо сейчас.Мудрость, почерпнутая у официантов: никогда не ходи с пустыми руками. Делать что-то параллельно, например, готовить и мыть посуду — это прием, который позволяет поддерживать порядок, не заостряя на этом внимания. Еще один совет: точечно убираться по чуть-чуть во время любого ожидания — например, пока греется чайник.Я всегда стараюсь забрать с собой что-то, что не лежит на своем месте, когда выхожу из комнаты. Каждый раз, когда я долго болтаю по телефону, то беру тряпку из микрофибры и начинаю протирать двери, включая ручки. Играю по сети. Между раундами собираю посуду, мою ее, заправляю постель, стираю одежду, вытираю пыль, протираю поверхности и т. д. К концу игровой сессии у меня в доме чисто. Играю продуктивно и без чувства вины.Мою душевую кабину тогда же, когда иду мыться сама.Чем меньше вещей, тем проще их организовать. Каждый предмет, который не используется больше года — кандидат на увольнение из дома. Все вещи должны иметь четко определенное им место. Большое подспорье — корзины или коробки с подписями. Чем меньше приходится думать во время уборки, тем лучше!Самое трудоемкое занятие это упорядочивание всех ваших вещей. Каждый раз, когда я делаю генеральную уборку, моя мантра — «25 вещей». Я избавляюсь от них: выкидываю или раздаю. Это может быть что угодно: дырявый носок, сломанная игрушка или штуки для надоевшего хобби. Я организовала вещи не по категориям, а по принципу использования. Например, в кухне у меня так расположены техника, все для выпечки, кастрюли и сковородки. Все часто используемое на ближайших полках, что пореже — на верхних. В ванной на раковине у меня отдельные коробочки с утренним и вечерним уходом. А те средства, которые используются редко, лежат в корзине в шкафу. Возьмите с собой корзинку. Сложите в нее все, что не должно находиться в этой комнате. Когда вы идете в следующую комнату, положите на свои места вещи из корзинки и снова соберите в нее лишние вещи. Перейдите в следующую комнату и повторите. И так далее, пока все вещи не окажутся на своих местах.Будем честны: в попытках избежать надвигающейся уборки мы изобретательны в отмазках, как никогда. Что же делать? Во-первых, можно сделать процесс приятнее. Включите любимую энергичную музыку, подкаст или действительно интересную аудиокнигу. Еще лучше — делать это только на время уборки. Хочется узнать, что будет дальше? Ну, придется для этого помыть посуду. Во-вторых, добавьте для себя дополнительный мотивирующий фактор — например, позовите гостей.В этом году стараюсь собирать у себя друзей на просмотр кино каждые выходные. Теперь у меня дома чисто намного чаще! Я купил робот-пылесос, который запускается по расписанию каждый день. Он не только поддерживает чистоту моих полов, но и мотивирует меня не разбрасывать вещи. Приходится убирать их, иначе пылесос не сможет проехать. Шуточный совет: заведите щенка. Он будет грызть все, что вы оставите на полу, особенно обувь. Так что вам придется подбирать вещи, если они вам еще нужны. Как бонус: у вас будет собака.Если задача пугает вас своим масштабом, разбейте ее на мелкие составные части и занимайтесь только одной за раз. Возьмитесь сперва за наиболее крупные и заметные. Вам быстро станет приятнее на душе. Например, начните не с вытирания пыли, а застелите постель – этот островок порядка порадует ваш взгляд и вдохновит на дальнейшую работу.Если у вас угрожающе огромная куча белья, которую нужно сложить, сначала беритесь за полотенца. Это самые объемные вещи, и куча очень быстро уменьшится. Вам станет психологически проще. Составьте график уборки. Понедельник – пыль, вторник – полы, среда – санузел. Чем меньше задач, тем легче их выполнять, и квартира всегда будет чистой.Как правило, всегда есть более простой способ делать то, что больше всего не нравится. Возможно, всего лишь нужно сменить губку на щетку или купить более эффективное чистящее средство. Например, таскать за собой ведро с грязной водой при мытье полов — только грязь разводить, да и наклоняться лишний раз. Есть другое решение: распылитель с разбавленным несмываемым чистящим средством и швабра с насадкой из мягкой микрофибры. Будет чисто и легко!Всякий раз, когда я использую свежий лимонный сок для готовки, оставшийся выжатый лимон я пускаю на очистку микроволновки. Залейте лимоны кипятком в миске, подходящей для использования в микроволновой печи, и запустите ее на 3-5 минут. Вся грязь распарится и легко отойдет от стенок, а от лимона будет приятный запах. Я пользуюсь салфетками для снятия макияжа каждый вечер. После того, как я протерла лицо, я использую эту же салфетку, чтобы почистить что-то в ванной — краны или столешницу. Заказываю клининг раз в две недели. Уборщицы успевают за один час то, на что у меня уходит четыре, это да. Но важно другое: мне гораздо проще потом наводить порядок, если дом в целом уже чистый. Просто вдохновляет поддерживать его таким. До того, как я решилась на клининг, уборка зачастую казалась мне настолько сложной и невыполнимой, что я не находила в себе сил даже начать ее. Все в нашей голове. Иногда помощь нужна именно с этим.Иногда достаточно взглянуть на проблему с непривычного ракурса, и она перестанет быть таковой. Например, шерсть питомцев легче всего собрать с ковра, если потереть его руками во влажных резиновых перчатках. В посудомойке можно мыть практически что угодно – от плафонов люстры до овощей. Ламели жалюзи удобно протирать, надев на руку старый носочек, а зубная паста и старая щетка идеальны для чистки белых кед. Если надоело гнуть спину при мытье санузла — то и тут есть вариант попроще!Я мою душевую шваброй на длинной ручке, а не внаклонку. Просто растираю шваброй средство, даю ему поработать, потом так же смываю и споласкиваю.Положите два или более мусорных пакета в ведро. Таким образом, когда вынесете мусор, следующий пакет будет наготове.А еще лучше – положите на дно ведра целый рулон мусорных пакетов, прежде чем вставить в ведро пакет из этого же рулона. Теперь у каждой мусорной корзины в моем доме есть свой запас пакетов.Купите корзину для белья с тремя отделениями и наклейте этикетки на верхнюю часть каждой секции корзины: «цветное», «белое» и «темное». Когда секция заполняется, вы знаете, что у вас достаточно вещей для полной загрузки стиралки и вам больше никогда не придется заниматься предварительной сортировкой. Экономит мне кучу времени. Используйте бумажное полотенце, чтобы промокнуть излишки масла в сковородке перед мытьем. Это поможет избежать засоров в трубах.Хотите узнать главный секрет? На самом деле, залог легкой и быстрой уборки — с самого начала правильно выбирать такие вещи для дома, которые сделают вашу жизнь проще, а не превратят ее в кромешный ад.