Уловки ресторанов, чтобы клиент тратил больше

Если человек идет в ресторан, значит он не живет от зарплаты до зарплаты и теоретически готов потратить больше, чем планирует. Остается только его к этому подтолкнуть. Само собой, маркетологи давным-давно приняли это правило на вооружение и разработали целый арсенал всяческих уловок. Пройдемся по основным видам оружия капиталистического общепита.

1. Ресторанный гамбит

2. Буквам тут не место

3. Сила слова



4. Спекуляции на родственных связях

5. Почувствуй себя гурманом

6. Обман зрения

7. У нас есть и подешевле