Чем прославился последний царь Спарты и его необычная социальная революция: История «тирана» Набиса

В 192 году до нашей эры этолийская армия вошла в Спарту. Это была не оккупация. Этолия выступала в качестве союзника спартанского царя Набиса в ответ на его просьбы о помощи. Страна страдала от гнёта коалиции, состоящей из римлян, македонцев и ахейцев. Всё шло, казалось, по плану. Однако, неожиданно, во время совместных учений этолийский генерал Алексамен нападает на Набиса и убивает его. В этот момент закончилась история Спарты, как независимого государства, а необыкновенной социальной революции, которую развил царь, пришёл конец.
Уникальный государь
Набис вошёл в историю не только как последний спартанский царь, но и как очень уникальная личность. Это был правитель, который, практически построил социалистическое общество в те древние времена. Он экспроприировал собственность богатеев и распределил её среди простых граждан. Кроме этого он списал все долги, освободил рабов, дал им жён из высших классов общества. Собственно, Набис, совершил экономический и социальный переворот, немыслимый для древнего мира. В этом свете неудивительно, что его возненавидела не только местная знать, но и высшие слои общества всех окрестных государств.
Греция и Эгейское море.
Этот царь разрушил древнюю традицию двоевластия в Спарте. До него существовала система так называемой двуглавой монархии. В 199 году до нашей эры Набис провозгласил себя единоличным правителем. Сначала он стал регентом при малолетнем государе Пелопсе. Ребёнок вскоре умер, а Набис стал единолично править. Сведений о родословии этого царя весьма мало. Известно только то, что рассказывал о себе сам. Он уверял всех, что является прямым потомком царя Демарата из династии Еврипонтидов. Тот был давным-давно свергнут с престола и пребывал в Персии в изгнании. Именно он, согласно некоторым сведениям, давал советы царю Ксерксу о том, что нельзя недооценивать спартанцев.
Тиран или благодетель?
После поражения царь Клеомен III из династии Агиад, который был связан браком с Еврипонтидами, потерял не только корону, но и жизнь. В результате и возникла ситуация с возведением на трон малолетнего ребёнка. Это открыло путь к престолу никому доселе неведомому Набису, которого впоследствии многие историки стали считать обычным узурпатором. Особенно старались древние. Такие авторы, как Тито Ливио и Полибио, называют его тираном и явно враждебны в своих текстах. Они называют его разбойником и бандитом, узурпатором и тираном, который смел именовать себя василевсом.
Монета с изображением Набиса.
Возможно, подобное отношение было вызвано тем, что правящий класс ненавидел Набиса всей душой, а простые граждане буквально боготворили. Он был щедрым и справедливым царём. Экономические реформы, который провёл монарх оздоровили экономику. Спарта процветала. Насилие применялось в исключительных случаях. Налоги были разумными. Безусловно, богатые люди были недовольны ибо считали, что их незаконно обирают. Царь любил говорить, что тех, кто не желает платить, он отправит на разговор к своей жене.
Это была тонкая ирония. Набис был женат на Апеге (или Апии). Вся соль шутки была в том, что Апега Набиса — это было такое пыточное приспособление. Некий аналог средневековой «железной девы». Фигура по форме напоминала человеческую. Когда человека ставили рядом, то на нём смыкали некие железные запоры. Фигура как бы обнимала свою жертву и в этот момент выпускала железные шипы.
Спарта под властью Набиса в любом случае испытала сильные общественные потрясения. Земли, отнятые у богачей были распределены между освобождёнными рабами или илотами. Те были, естественно, вне себя от счастья и верны власти царя до последнего вздоха. Для того чтобы ещё больше подчеркнуть свою справедливую социальную политику, этим новым гражданам в жёны отдавали жён и дочерей богачей, выбравших изгнание.
Спартанец показывает своим сыновьям пьяного илота (картина Фернана Сабатте).
Реформы и войны
После всего этого понятно, что народ любил Набиса. Совет старейшин и эфоры ничего не могли поделать с этим. У царя были развязаны руки - он мог делать, что хотел. Цели его были в высшей степени высокими: он мечтал воссоздать всю былую военную мощь Спарты и стать гегемоном в регионе. До этого был целый ряд военных поражений от Фив, Македонии и Римской империи. Поначалу Набис заключил с Римом союз и вторгся в Мессению. Там он был разбит аркадским войском под предводительством стратега Филопемена. Это показало, что Спарта пока не готова к великим свершениям.
Раненый Филопемен, работа Пьера Жана Давида.
На подготовку у Набиса было время и средства. Он создал воистину мощную армию. Она состояла из критских пиратов и прибрежных перикосов. Царь Спарты возвёл почти десятикилометровую стену вокруг города. Также он захватил родной город его жены — Аргос. Союз с Македонией был расторгнут, Набис развернулся в сторону Рима. Те оккупировали большую часть Греции. Спартанский правитель тем временем продолжил свои реформы, построив военно-морской арсенал в Гитионе и открыв его порты для критских пиратов. Флот при Набисе стал невероятно мощным. Даже стало не хватать гребцов.
Современный Гитион, порт Спарты.
В Спарте ещё при Клеомене граждане сильно обнищали. Они не могли оплачивать традиционные общественные пиршества и фактически лишились гражданства. Многие затем пали в боях. Социальная проблема была решена Набисом радикально. Он создал новый класс в обществе. Люди, называемые неодамодами, состояли из освобождённых и верных илотов. Они стали не хуже, чем гоплиты. Возрастающая военная мощь Спарты настораживала Рим. Последний решил пойти на спартанцев войной. Сначала Набису был предложен ультиматум отдать Аргос, от которого тот, естественно, отказался.
Спартанская фаланга в атакующем строю.
Полководец Фламинин собрал против Набиса армию, в которую вошло много изгнанных спартанцев. В их числе даже был Агезиполис III, законный царь, свергнутый много лет назад первым тираном Ликургом. В подкрепление из Рима прибыл огромный флот из сорока кораблей под командованием Луция Квинта Фламинина. Ещё два десятка кораблей прибыли с острова Родос, который был сыт по горло критскими пиратами. К этому полчищу присоединился флот из нескольких десятков кораблей Пергама, чей царь был весьма заинтересован в сотрудничестве с римлянами.
Во время наступления через Лаконию произошёл захват Гитиона. Защитники города отказались капитулировать и сбежали, присоединившись к спартанцам. Это усилило их войско. К несчастью грандиозный флот противника просто раздавил спартанский. Это оглушительное поражение вынудило Набиса предложить врагам сделку.
Римские легионеры.
Рим одержал победу
Царь Спарты вёл с Фламинином переговоры, в ходе которых предложил вернуть Аргос и пленных, которых он взял. Предложение было отклонено. Взамен римский военачальник предложил заключить шестимесячное перемирие: сдать Аргос и флот, выплатить контрибуцию за восемь лет и разорвать союз с Критом. Набис также отказался, уверенный, что у него есть лишняя провизия, чтобы продержаться, и спор вернулся на поле боя. Фламинин, понимая, что он не сможет взять Спарту долгой осадой, начал штурм. Город в итоге пал. Легионеры попытались прорваться в Спарту. Им помешала узость улиц и пожары, которые устроил зять Набиса Пифагор. Рим был вынужден отступить.
Однако римляне вернулись. Царь послал Пифагора на переговоры. Было достигнуто соглашение, что Аргос остаётся за Набисом. Спарта должна была существовать неким противовесом Греции. Спартанские изгнанники увидев, что им ничего по-прежнему не светит были весьма разочарованы. Единственное, что было позволено - забрать своих жён, которых насильно выдали замуж за илотов.
Тито Квинчио Фламинино дарует свободу Греции во время Немейских игр, работа Джузеппе Скиути.
После этого Набис немедленно начал строительство флота и формирование армии. Уже в 192 году до нашей эры он отвоевал Гитион. Ахейский союз тут же запросил помощи у Рима. В ответ был послан флот во главе с претором Аттилием и войско, которым снова командовал Фламинин. Ахейцы тоже выступили против Спарты, но были наголову разбиты. Стратег Филопемен также не смог одержать победу и был вынужден отступить. Некоторое время спустя он вернулся и, наконец, заставил своего врага забаррикадироваться в городе, пока его люди расположились лагерем в Лаконии.
После выступил Фламинин и вынудил Набиса сдаться. Царь Спарты запросил поддержки у этолийцев. Те направили ему военную помощь во главе с генералом Алексаменом. У полководца был тайный приказ: уничтожить Набиса. Царя Спарты не любили и боялись. Это было исполнено. Во время совместных учений Алексамен внезапно бросил копьё в Набиса. Тот упал с лошади, а налетевшие этолийцы прикончили его на земле.
Руины Спарты.
Затем они совершили ошибку, разграбив дворец и саму Спарту. Люди были возмущены и подняли восстание. Этолийцы были разгромлены и изгнаны. В городе царила анархия. Спешно прибыл Филопемен, который успокоил восставших спартанцев, установил порядок. Монархия была запрещена, Лакония вошла в Ахейский союз. Изгнанникам было разрешено вернуться. Потом вспыхнуло ещё одно восстание, но оно было подавлено. Спарта и её могущество были низвергнуты навсегда. Рим довольно потирал руки...
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