Вполне цивилизованная причина, почему многие люди посыпают порог солью

Зачем рассыпать соль на пороге?
Глубокая майская ночь, лунный свет пробивается сквозь шторы и освещает аккуратную дорожку соли на пороге…Любого, кто в детстве читал Гоголя или фанатеет по сериалу «Сверхъественное», эта картина маслом заставит как минимум перекреститься. Но никакой мистики: многие люди действительно посыпают порог дома солью по вполне рациональной причине. Может, и вам такое надо?
Никакой мистики, просто соль.
Соль – крайне любопытное штука. Ещё в глубокую древность люди отвели для неё особо тёплое местечко в ритуалах и обрядах. Может, из-за свойства «продлевать жизнь» пище? Хотя, что там древность: и сегодня многие из нас использую и соль, и даже сахар не совсем по назначению. А заодно по принципу «не знаю как, но оно работает». К примеру, вы знали, что соль поможет избавиться от муравьёв в доме? Так что, если надоело терпеть муравьиное соседство дома или на даче, попробуйте вот такие безопасные и экологически чистые методы быстро от них избавиться.
1. Соль на пороге
Соль против муравьев.
Самый простой и ленивый способ отвадить муравьёв от дома – посыпать порог солью. А заодно подоконники, все проходы и места массового скопления многоногих вредителей.
Впервые этот способ был опубликован в журнале Times ещё в 1937 году.
Этот метод – отнюдь не очередной современный лайфхак. Впервые он был описан ещё в далёком 1937-ом на страницах журнала Times. Статья под названием «Соль против Насекомого» (Salt v. Insect) давала весьма туманные объяснения: не то муравьи должны повально умирать от жажды (ведь соль впитывает влагу), не то от обезвоживания своего экзоскелета. Но с тех пор уже не одно поколение страдающих от муравьиной проблемы активно посыпает пороги солью. И утверждает, что это работает.
2. Соль и вода
Водно-соляной «ров» против муравьёв.
Намечаются посиделки на свежем воздухе? Если у вас во дворе есть стол и на него активно посягают муравьи, приготовьте четыре пластиковых контейнера. В каждый налейте воду, добавив немного соли, и используйте контейнеры в качестве «подставок» для ножек стола (как на фото). Муравьи не смогут пробраться через такой «ров», ну а самые упрямые из них не переживут ванную с солью. Так что вашу еду насекомые точно не продегустируют.
3. Сахар и борная кислота
Сахарно-борный «коктейль» против муравьёв
Эффективное средство против муравьёв можно сделать на основе не только соли, но и сахара. В глубокой ёмкости смешайте стакан сахара и столовую ложку борной кислоты, осторожно и медленно влейте стакан тёплой воды и подождите. Смесь должна вспениться и слегка закристаллизоваться.
Обмакните в смесь ватные диски и разложите по «любимым» местам муравьев.
Теперь обмакните в полученный коктейль несколько ватных дисков и положите их в тех местах, где постоянно замечаете муравьёв. Насекомых привлечёт такое «лакомство», и они даже будут приносить его крохи в своё гнездо. Но муравьиный организм не выдержит такой гремучей смеси и уже за считанные часы она их прикончит.
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