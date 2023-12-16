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Вполне цивилизованная причина, почему многие люди посыпают порог солью


Зачем рассыпать соль на пороге?

Зачем рассыпать соль на пороге?

 

Глубокая майская ночь, лунный свет пробивается сквозь шторы и освещает аккуратную дорожку соли на пороге…Любого, кто в детстве читал Гоголя или фанатеет по сериалу «Сверхъественное», эта картина маслом заставит как минимум перекреститься. Но никакой мистики: многие люди действительно посыпают порог дома солью по вполне рациональной причине. Может, и вам такое надо?

Никакой мистики, просто соль.

Никакой мистики, просто соль.

 

Соль – крайне любопытное штука. Ещё в глубокую древность люди отвели для неё особо тёплое местечко в ритуалах и обрядах. Может, из-за свойства «продлевать жизнь» пище? Хотя, что там древность: и сегодня многие из нас использую и соль, и даже сахар не совсем по назначению. А заодно по принципу «не знаю как, но оно работает». К примеру, вы знали, что соль поможет избавиться от муравьёв в доме? Так что, если надоело терпеть муравьиное соседство дома или на даче, попробуйте вот такие безопасные и экологически чистые методы быстро от них избавиться.

1. Соль на пороге


Соль против муравьев.

Соль против муравьев.

 

Самый простой и ленивый способ отвадить муравьёв от дома – посыпать порог солью. А заодно подоконники, все проходы и места массового скопления многоногих вредителей.
Впервые этот способ был опубликован в журнале Times ещё в 1937 году.

Впервые этот способ был опубликован в журнале Times ещё в 1937 году.

 

Этот метод – отнюдь не очередной современный лайфхак. Впервые он был описан ещё в далёком 1937-ом на страницах журнала Times. Статья под названием «Соль против Насекомого» (Salt v. Insect) давала весьма туманные объяснения: не то муравьи должны повально умирать от жажды (ведь соль впитывает влагу), не то от обезвоживания своего экзоскелета. Но с тех пор уже не одно поколение страдающих от муравьиной проблемы активно посыпает пороги солью. И утверждает, что это работает.

2. Соль и вода


Водно-соляной «ров» против муравьёв.

Водно-соляной «ров» против муравьёв.

 

Намечаются посиделки на свежем воздухе? Если у вас во дворе есть стол и на него активно посягают муравьи, приготовьте четыре пластиковых контейнера. В каждый налейте воду, добавив немного соли, и используйте контейнеры в качестве «подставок» для ножек стола (как на фото). Муравьи не смогут пробраться через такой «ров», ну а самые упрямые из них не переживут ванную с солью. Так что вашу еду насекомые точно не продегустируют.

3. Сахар и борная кислота


Сахарно-борный «коктейль» против муравьёв

Сахарно-борный «коктейль» против муравьёв

 

Эффективное средство против муравьёв можно сделать на основе не только соли, но и сахара. В глубокой ёмкости смешайте стакан сахара и столовую ложку борной кислоты, осторожно и медленно влейте стакан тёплой воды и подождите. Смесь должна вспениться и слегка закристаллизоваться.
Обмакните в смесь ватные диски и разложите по «любимым» местам муравьев.

Обмакните в смесь ватные диски и разложите по «любимым» местам муравьев.

 

Теперь обмакните в полученный коктейль несколько ватных дисков и положите их в тех местах, где постоянно замечаете муравьёв. Насекомых привлечёт такое «лакомство», и они даже будут приносить его крохи в своё гнездо. Но муравьиный организм не выдержит такой гремучей смеси и уже за считанные часы она их прикончит.

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