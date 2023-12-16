Вполне цивилизованная причина, почему многие люди посыпают порог солью

Зачем рассыпать соль на пороге?

Никакой мистики, просто соль.

1. Соль на пороге

Соль против муравьев.

Впервые этот способ был опубликован в журнале Times ещё в 1937 году.

2. Соль и вода

Водно-соляной «ров» против муравьёв.

3. Сахар и борная кислота

Сахарно-борный «коктейль» против муравьёв

Обмакните в смесь ватные диски и разложите по «любимым» местам муравьев.