Остров Девон – Марс на Земле и самый большой в мире необитаемый остров

Девон числится одним из крупнейших островов в Канадском Арктическом архипелаге, при этом являясь самым большим необитаемым островом на нашей планете. Его площадь составляет свыше 55 тысяч квадратных метров.







Необитаемость острова объясняется весьма просто. Его грунт находится в промерзшем состоянии большую часть года. Особенно это касается его восточной части, где земля покрыта толстым слоем льда примерно в 500-700 метров. Лишь на 40-50 дней в году часть земли оттаивает, а летняя температура не превышает +8 градусов по Цельсию.











Бесплодные пустоши острова Девон практически лишены растительности и представителей животного мира. Но это место очень привлекательно ученым и исследователям, так как климатические условия Девона максимально близки к суровым условиям Марса.











В летний период здесь регулярно проводятся исследования и тестируется техника, для будущих полетов на Марс.



















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