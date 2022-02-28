Места Украины, которые отважится посетить не каждый турист

Украина – одна из самых больших стран Европы, которая хранит множество древних секретов и таинственных историй. Некоторые локации из советской эпохи, равно как и старинные замки, вызывают чувство настоящего страха, чем привлекают любителей острых ощущений. Какие места в Украине избегают посещать местные жители, зато приветствуют туристы-экстремалы со всего мира – далее в обзоре.









Чернобыльская зона отчуждения и город Припять (Киевская область)

Бугайский треугольник (Сумская область)

Здание ратуши (г. Львов)

Винницкая психоневрологическая больница (г. Винница)

Дом с привидениями (г. Тернополь)

Зеленый театр (г. Киев)

Ставка Гитлера «Вервольф» (Винницкая область)