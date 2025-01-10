Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.
Проживающий в Окаяме вундеркинд, тратит на создание своих проектов до 200 часов, уделяя огромное количество времени деталям.
На последней же его работе, которая пока ещё не завершена, изображены головокружительно четкие болт и гайка, хотя его «визитной карточкой», без сомнения, считается потрясающий портрет британской модели Софии Блэкбро (Sophia Blackbrough).
Он стал популярен благодаря своим поразительно реалистичным портретам, на создание каждого из которых у него уходит до 200 часов времени.
Подписчики художника в Twitter называют его «сумасшедшим гением» и «безумцем», потому что он так много времени уделяет созданию своих картин карандашом.
Тщательно прорисованные оттенки, основные моменты и поразительно тонкие штрихи карандаша образуют удивительно-серьезные эффекты.
Вооруженный коробкой ультраострых карандашей Mitsu-Bishi, он рождает на пустом холсте настоящее произведение искусства.
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