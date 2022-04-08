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«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


Контрастные снимки из проекта «Созданные равными».

Контрастные снимки из проекта «Созданные равными».

Этот фотопроект увидел свет ещё в 2012 году, когда модный фотограф Mark Laita создал провокационную серию работ «Created Equal». Своим проектом он решил напомнить человечеству, что в мире живут совершенно разные люди, но при это у них обязательно есть что-то общее. Возможно, кому-то эти снимки покажутся неполиткорректными, но на самом деле они отображают суть жизни.

1. Космонавт и женщина, утверждающая, что была похищена инопланетянами


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

2. Балерина и боксер


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

3. Музыкант в метро и музыкант в оркестре


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

4. Многоженец и сутенер


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

5. Модель, демонстрирующая белье и тучная дама в грации


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

6. Подростки-амиши и подростки-панки


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

7. Бодибилдер и амиш


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

8. Католические монахини и «ночные бабочки»


 

 
«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

9. Топ-менеджер и курьер


 

 
«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

10. Шеф-повар французского ресторана и шеф в кафе еды на вынос


 

 
«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

11. Мексиканский ансамбль музыкантов-мариачи и имитаторы Элвиса Пресли


 

 
«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

12. Байкеры и ученики воскресной школы


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

13. Грабитель банков и полицейские


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

14. Выпускник колледжа и исключенный из средней школы


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

15. Малоимущая пара и состоятельная пара


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

16. Прихожанка баптистской церкви и заключенный-расист, сторонник господства белых


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

17. Бездомный и директор строительной компании


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

18. Солдат морской пехоты и ветеран войны


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

19. Зверолов и дама с собачкой


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

20. Участник выставки домашнего скота и охотник на крокодилов из Луизианы


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

21. Предсказательница и палач


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

22. Философ и автослесарь


«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


 

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«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях

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«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людяхПодписаться на мой Instagram
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