Лучшая уличная еда в мире
Уличная еда — аппетитная, вкусная, сочетающая в себе особенности и многообразие кулинарных традиций разных стран, для богатых и бедных, а главное, доступная практически везде — на углу улицы, на стадионе, в фургончике и ресторане. Вы не голодны? Тогда посмотрите лучшую уличную еду в мире.
Stekt Strömming — Швеция. Это жареная селедка с овощами и хлебом.
Jian Bing Guo Zi — Китай. Это тонкий блин, смазанный яйцом.
Kaassoufflé — Голландия. Плавленый сыр, часто Гауда, на поджаренной на гриле булочке.
Bunny Chow — ЮАР. Хлеб с начинкой карри.
Currywurst — Германия. Жареная колбаса с карри, кетчупом, картофелем фри или булкой. Известные своей страстью к гонкам Формула 1 немцы, любят полакомиться этим блюдом, приобретя Билеты на Формулу 1 в ожидании начала соревнований.
Chaat — Индия. Поджаренный хлеб с большим количеством разных ингредиентов, с йогуртом и множеством специй.
Kolbice — Венгрия. Венгерская колбаса в поджаренном хлебе, с жареным луком, сыром, горчицей и кетчупом.
Тако аль Пастор — Мексика. Кукурузные лепешки со свининой.
Cheesesteak — США. Стейк с расплавленным сыром.
Dürüm — Турция. Врап или тортилья с бараньим фаршем, курицей, помидорами и луком.
Suya — Нигерия, Западная Африка. Острое мясо, жаренное на гриле, подается на шампурах с луком, перцем и зеленью.
Pão de queijo — Бразилия. Булки с начинкой из сыра.
Bacalaitos — Доминиканская Республика. Жареная соленая треска.
Запеканка — Польша. Длинная булка, разрезанная пополам с мясом, грибами, луком, огурцами и другими овощами, посыпанная сыром и запеченная.
Poutine — Канада. Картофель фри с соусом gravy и кусками сыра.
Kwek-Kwek — Филиппины. Жареные во фритюре панированные яйца.
Хоттеок — Южная Корея. Сладкий хлеб с начинкой из меда, орехов, семян кунжута и корицы.
Gaufre de Bruxelles — Бельгия. Вафли с кремом.
Okonomiyaki — Япония. Жареная лепешка с разными добавками и специальным соусом, посыпанная сушеным тунцом.
Fish and Chips или рыба и чипсы — Великобритания. Жареная в масле рыба с картофелем фри.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии