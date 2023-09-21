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Лучшая уличная еда в мире

Лучшая уличная еда в мире

Уличная еда — аппетитная, вкусная, сочетающая в себе особенности и многообразие кулинарных традиций разных стран, для богатых и бедных, а главное, доступная практически везде — на углу улицы, на стадионе, в фургончике и ресторане. Вы не голодны? Тогда посмотрите лучшую уличную еду в мире.

Лучшая уличная еда в мире

Stekt Strömming — Швеция. Это жареная селедка с овощами и хлебом.

Лучшая уличная еда в мире

Jian Bing Guo Zi — Китай. Это тонкий блин, смазанный яйцом.

Лучшая уличная еда в мире

Kaassoufflé — Голландия. Плавленый сыр, часто Гауда, на поджаренной на гриле булочке.

Лучшая уличная еда в мире

Bunny Chow — ЮАР. Хлеб с начинкой карри.

Лучшая уличная еда в мире

Currywurst — Германия. Жареная колбаса с карри, кетчупом, картофелем фри или булкой. Известные своей страстью к гонкам Формула 1 немцы, любят полакомиться этим блюдом, приобретя Билеты на Формулу 1 в ожидании начала соревнований.

Лучшая уличная еда в мире

Chaat — Индия. Поджаренный хлеб с большим количеством разных ингредиентов, с йогуртом и множеством специй.

Лучшая уличная еда в мире

Kolbice — Венгрия. Венгерская колбаса в поджаренном хлебе, с жареным луком, сыром, горчицей и кетчупом.

Лучшая уличная еда в мире

Тако аль Пастор — Мексика. Кукурузные лепешки со свининой.

Лучшая уличная еда в мире

Cheesesteak — США. Стейк с расплавленным сыром.

Лучшая уличная еда в мире

Dürüm — Турция. Врап или тортилья с бараньим фаршем, курицей, помидорами и луком.

Лучшая уличная еда в мире

Suya — Нигерия, Западная Африка. Острое мясо, жаренное на гриле, подается на шампурах с луком, перцем и зеленью.

Лучшая уличная еда в мире

Pão de queijo — Бразилия. Булки с начинкой из сыра.

Лучшая уличная еда в мире

Bacalaitos — Доминиканская Республика. Жареная соленая треска.

Лучшая уличная еда в мире

Запеканка — Польша. Длинная булка, разрезанная пополам с мясом, грибами, луком, огурцами и другими овощами, посыпанная сыром и запеченная.

Лучшая уличная еда в мире

Poutine — Канада. Картофель фри с соусом gravy и кусками сыра.

Лучшая уличная еда в мире

Kwek-Kwek — Филиппины. Жареные во фритюре панированные яйца.

Лучшая уличная еда в мире

Хоттеок — Южная Корея. Сладкий хлеб с начинкой из меда, орехов, семян кунжута и корицы.

Лучшая уличная еда в мире

Gaufre de Bruxelles — Бельгия. Вафли с кремом.

Лучшая уличная еда в мире

Okonomiyaki — Япония. Жареная лепешка с разными добавками и специальным соусом, посыпанная сушеным тунцом.

Лучшая уличная еда в мире

Fish and Chips или рыба и чипсы — Великобритания. Жареная в масле рыба с картофелем фри.

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