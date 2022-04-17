15 невероятных мистификаций, авторам которых удалось обмануть миллионы людей

Просто высокие люди.
Мистификация - намеренно сфабрикованная ложь с целью введения людей в заблуждение. С помощью некоторых самых известных и "успешных" мистификаций удалось обмануть миллионы людей, а длились эти обманы в течение десятилетий или даже веков. На протяжении всей истории было бесчисленное множество мистификаций. В нашем обзоре пойдёт речь о самых удачных из них.
1. Фотографии духов Уильяма Мамлера
Мэри Тодд Линкольн.
Уильям Мамлер был американским фотографом, который работал в основном в Нью-Йорке и Бостоне. Он наладил производство фотографий, на заднем которых были видны духи. Возможно, его самой известной работой является фотография Мэри Тодд Линкольн с призраком ее умершего мужа — президента Авраама Линкольна.
После ряда обвинений его вызвали в суд по обвинению в мошенничестве. Хотя Мамлера признали невиновным, его карьера рухнула и фотограф умер в нищете.
2. Каннибалы, пигмеи, собакоголовые люди...
Путешествии сэра Джона Мандевиля.
Эта книга была написана между 1357 и 1371 годами. Ее автор, который утверждал, что он якобы является английским рыцарем, рассказывал о своих приключениях в Святой Земле, Египте, Индии и Китае. Мандевиль заявлял, что он служил в армии великого хана и путешествовал по странам, в которых жили собакоголовые люди, каннибалы, амазонки и пигмеи.
3. Туринская плащаница
Привет из средневековья.
Туринская плащаница - длинное льняное полотно с изображением человека, которое, как полагают некоторые христиане, является саваном Иисуса. Три радиоуглеродных теста, проведенных в 1988 году, выявили, что ткань датируется средневековьем.
4. Родила кроликов - получи пенсию
Кролики Мэри Тофт.
Мэри Тофт - англичанка из Годалминга, Суррей, которая в 1726 году стала предметом серьезных споров, когда она обманула врачей, заявляя, что родила кроликов. Тем не менее, когда известный лондонский врач пригрозил, что ему придется хирургическим путем исследовать матку Мэри во имя науки, та призналась в обмане с целью обретения славы и получения пенсии от короля. Мэри была на короткое время заключена в тюрьму за мошенничество, но позже ее выпустили.
5. Вторжение марсиан
Война миров.
"Война миров" — радиопостановка Орсона Уэллса по одноименному роману, которая впервые транслировалась в эфире станции CBS 30 октября 1938 года. Принято считать, что эта постановка вызвала панику среди слушателей, поскольку те сочли вторжение марсиан правдой.
6. Патагонские гиганты
Просто высокие люди.
Миф о патагонских гигантах, как и другие рассказы об удаленных экзотических местах, захватывали европейское воображение в течение длительного времени. Первое упоминание об этой мифической расе появилось в 1520-е годы в записях Антонио Пигафетта, летописца экспедиции Фернана Магеллана.
На протяжении более 250 лет Европа была очарована рассказами о таинственной группе гигантских людей. Но когда пересмотренный отчет о путешествии был опубликован в 1773 году, патагонцы в нем были названы просто высокими людьми со средним ростом в 2 метра.
7. 81 год "леденящего ужаса"
Растение-людоед из Мадагаскара.
28 апреля 1874 года газета New York World опубликовала статью, в которой говорилось об открытии немецкого исследователя, якобы нашедшего на Мадагаскаре новый вид растения, питающегося людьми. Рассказ был развенчан в 1955 году научным журналистом по имени Вилли Лей, который обнаружил, что были выдуманы не только племя и дерево, но и немецкий исследователь, который якобы нашел их.
8. Затерянный остров Хай-Бразил
Остров-фантом.
Хай-Бразил считается островом-фантомом, который находится в Атлантическом океане к западу от Ирландии. Ирландские мифы рассказывают что остров постоянно окутан туманом и только на один день каждые семь лет он якобы становится видимым.
9. Царство несторианских христиан
Мануил I Комнин.
Это письмо было якобы написано византийскому императору Мануилу I Комнину (1143-1180) пресвитером Иоанном, потомком одного из трех волхвов и короля Индии. Оно гласило, что царство несторианских христиан все еще существует в Центральной Азии. Многочисленные чудеса, богатства и волшебство, о которых описывалось в письме, захватили европейское воображение, и письмо было переведено на многие языки. Кто действительно написал это письмо - остается загадкой и по сей день.
10. Лунная цивилизация
Великая лунная мистификация.
Великая лунная мистификация, которую не следует путать с теориями заговора о высадке на Луне американцами, - серия из шести статей, опубликованных в The Sun, начиная с 25 августа 1835 года. Говорилось в них о предполагаемом открытии жизни и даже существовании цивилизаций на Луне. Открытия были ложно приписаны сэру Джону Гершелю, одному из самых известных астрономов своего времени.
11. Бой барабана и сернистый запах
Призрачный барабанщик из Тедуорта.
Призрачный барабанщик из Тедуорта — один из первых документированных случаев, в которых подозревался полтергейст. В начале 1660-х годов Джон Момпрессон из Уилтшира начал слышать странные звуки в своем доме. Он слышал бой барабана, а также громкие царапающие звуки.
Объекты, казалось, двигались сами по себе в воздухе, а также иногда возникал странный сернистый запах. Скептики, которых было много, заявили, что это обман, поскольку не было достаточно доказательств.
12. Мумия русалки
Фиджийская русалка.
Фиджийская русалка представляла собой туловище и голову молодой обезьяны, пришитые к задней части рыбы. Это чучело демонстрировалось в 1840-х годах под видом мумии русалки, которая была якобы поймана вблизи острова Фиджи.
13. Люди, мастодонты и слоны
Калаверасский череп.
Калаверасский череп - человеческий череп, найденный в 1866 году шахтерами в Калаверас Каунти, штат Калифорния. На основании этой находки была выдвинута теория о том, что люди, мастодонты и слоны сосуществовали бок о бок в Калифорнии. Позже было установлено, чтобы череп является мистификацией.
14. Феи из Коттингли
Девочки играют с феями.
Это была серия фотографий, сделанных двумя молодыми кузинами в 1917 году. Изображения, на которых прекрасно было видно, как девочки по очереди играют с феями, немедленно стали "вирусными", даже сэр Артур Конан Дойл (создатель книг о Шерлоке Холмсе) считал их неоспоримым доказательством существования фей.
Так было до 1983 года, когда две девочки, которые уже были бабушками к тому времени, наконец, признали, что они подделали фотографии, используя картонные вырезки.
15. Восьмистраничная брошюра о "мечтательном" зачатии
Случай беременности без полового акта.
Восьмистраничная брошюра, опубликованная в Париже в феврале 1637 года, описала необычный случай беременности без полового акта. Магдалина д`Авермон из Гренобля якобы родила сына Эммануэля, никогда не вступая в половой акт.
Она утверждала, что она мечтала о сексе с мужем, а на следующее утро почувствовала первые признаки беременности. Девять месяцев спустя она родила, однако ее история была разоблачена, а позже была признана мистификацией.
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