Какие произведения искусства избавляют от тревоги, или Успокоительное средство без побочных эффектов

Абстракционизм последнее время стал преобладать в произведениях искусств современных авторов. Однако еще совсем недавно написанные картины призваны были вызывать у людей определенные эмоции: радость, печаль, гордость. Благодаря этой функции многими художниками создавались произведения, которые дарят моменты спокойствия, избавляя от тревоги и волнений.
«Пылающий июнь» Фредерика Лейтона
Пылающий июнь. Фото: https://www.timeout.ru
Английский художник Фредерик Лейтон был уверен, что искусство должно отображать совершенство вещей. Поэтому в изображениях и скульптурах тех времен воплощались женщины в роскошных одеждах.
На картине «Пылающий июнь» Лейтон изобразил молодую девушку в ярко-оранжевом одеянии, напоминающую нимфу, спящую скамье из мрамора. На заднем плане расположен золотистый навес. Вдалеке видна тонкая полоска воды в серовато-серебряных тонах, отражающая лунный свет.
Полотно полностью реалистично, даже, несмотря на то, что на картине присутствует античный антураж. Преобладание мягких ласковых оттенков оранжевого цвета успокоительно действует на окружающих, а изображение расслабленно спящей девушки избавляет от тревожных настроений.
Фредерик Лейтон – яркий представитель викторианского академизма, поэтому длительное время его картина «Пылающий июнь» не могла найти свою аудиторию и не интересовала потенциальных покупателей. Вскоре полотно было утрачено и, как выяснилось, более 30 лет находилось в одном из лондонских домов. Оно было найдено в 1962 году и находится до сих пор в Музее искусств Понсе, радуя зрителей своей красотой.
«Атлантический океан» Хироси Сугимото
Атлантический океан. Фото: https://www.timeout.ru
«Атлантический океан» - фотография, созданная японським фотографом Хироси Сугимото. Этот морской пейзаж, как и все пейзажное творчество, представлен через собственную фантазию автора, который рассматривает океан через призму созерцания природы нашими предками. Снимался океан на длинной выдержке около двух часов. Такая техника фотографирования дает возможность сделать изображение условным, как на полотнах минималистов.
Пейзаж «Атлантического океана» получился, как бы разделенным линией горизонта на два пространства: темную воду и прозрачный воздух. Картина признана медитационным изображением, которое позволяет задуматься о восприятии окружающего мира, а также ощутить непосредственное нахождение рядом с самим собой во времени и пространстве. Ведь наш мозг устроен так, что мы склонны преувеличивать значение любых разочарований, которые не заслуживают наших душевных волнений и отчаяния.
Произведение «Атлантический океан» успокаивает, умиротворяет и завораживает одновременно. Безграничность открывающегося водного и воздушного пространства помогает погрузиться в бесконечность бытия.
«Стеклянный ключ» Рене Магритта
Стеклянный ключ. Фото: https://www.timeout.ru
Бельгийский сюрреалист Рене Магритт знаменит своими загадочными картинами, пронизанными философией образов. Художник через свои произведения исследует связь между существующими предметами. Целью его изысканий являлось нахождение странных свойств объектов и понимание этих связей.
«Стеклянный ключ» - одна из многочисленных мистических и загадочных картин Магритта. Ответ на загадку изображенных на полотне предметов каждый зритель находит самостоятельно. Поражает примитивизм и мистичность, казалось бы, простых образов. Огромный камень, парящий над массивной горой, вызывают ощущение волшебства и покоя, очищая ум от мыслей.
«Чаша, отреставрированная методом Кинцуги» неизвестного автора
Чаша,отреставрированная методом Кинцуги. Фото: https://www.timeout.ru
В современных условиях разбитую посуду принято выбрасывать, а вместо нее приобретать новую и современную. Парадокс заключается в том, что мы избавляемся от вещей, которые имеют свою историю и очень нам дороги.
Кинцуги – японская художественная традиция, которая известна тем, что фрагменты случайно разбитой или поврежденной вещи тщательно собираются, склеиваются и представляются, как новое произведение. При этом совершенно не срываются линии склеивания, а наоборот, их делают очевидными и элегантными с помощью золота.
Красивые золотые жилы, как бы подчеркивают мысль, что разбитая вещь не должна вызывать панику. В этом усматривается возможность улучшить и исправить то, что было утрачено ранее.
Философия картины «Чаша, отреставрированная методом Кинцуги» неизвестного автора позволяет понять сущность бытия через отреставрированную чашу, которая засияла новыми красками, несмотря на то, что собрана из разбитых элементов.
Полотно заставляет задуматься, что иногда, гоняясь за мечтой, человек скрывает свои неудачи и свое несовершенство. А искусство Кинцуги позволяет провести параллель между керамической чашей и человеческой жизнью, успокаивая тем, что все можно исправить и даже улучшить.
«Маленькая улица» Яна Вермеера
Маленькая улица. Фото:https://www.timeout.ru
Пейзаж на полотне «Маленькая улица» был изображен Яном Вермеером более 300 лет назад. Ведущие голландские искусствоведы пытались найти улицу, изображенную на картине, изучая архивные документы. Благодаря этому было обнаружено, что старинные здания на картине – это два дома в одном из районов Делфта. Один из них принадлежал тетке художника Ариайнтген Клас ван дер Минне, у которой было пятеро детей. Историки пришли к выводу, что Вермеер хорошо знал эту улицу.
Большой заслугой художника историки считают то, что Вермеер один из тех, кто кроме портретов начал писать окружающий мир. От «Маленькой улицы» веет умиротворением и спокойствием. Поэтому картина действует на зрителя, как успокоительное средство без побочных эффектов.
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