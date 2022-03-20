15 баснословно дорогих подарков, о которых мечтают поклонники эксклюзива и роскоши

Помпезно, шикарно, роскошно...
Когда до Рождества и Нового года осталось совсем мало времени, подавляющее большинство людей волнуют мысли о подарках. Стоит отметить, что ценовой диапазон новогодних сюрпризов сегодня практически неограничен – от дешёвеньких сувениров до подарков, которые стоят дорого до неприличия.
1. Ручка
Вызывающая роскошь: ручка «Mystery Masterpiece Limited Edition».
Цена ~ 700 000 $
Mystery Masterpiece Limited Edition - совместное создание Montblanc и Van Cleef & Arpels. Мало того, что эта ручка выпущена уважаемыми брендами, она также украшена изумрудами, бриллиантами или сапфирами (каждая ручка делается индивидуально, а камни инкрустируют по заказу клиента). Стоит подобное более чем 700 000 долларов.
2. Книга
Вызывающая роскошь: книга «Лестерский кодекс».
Цена 30 800 000 $
Любителям читать лучшим подарком будет книга. Итак, во сколько же обошлась самая дорогая в мире книга. «Лестерский кодекс», иногда называемый «Кодексом Хаммера», представляет собой сборник трудов и теорий Леонардо да Винчи. Существует он только в единственном экземпляре (копий с него не снимали). Билл Гейтс купил рукопись за 30,8 млн долларов в 1994 году, после чего выставлял кодекс в музеях по всему миру.
3. Шампунь
Вызывающая роскошь: шампунь «Alterna Ten Voss от Alterna».
Цена 386 $
Шампунь Alterna Ten Voss, созданный Alterna, продается по цене 386 долларов за бутылку. Предположительно, в его состав входят редкие ингредиенты со всего мира.
4. Сигареты
Вызывающая роскошь: сигареты «Lucky Strike».
Цена ~ 100 000 $
В этих сигаретах, разработанных Lucky Strike, на самом деле обычный табак. Ценность им придает пачка, сделанная из 18-каратного белого золота, 1 большого рубина и 1 крупного бриллианта. Стоит пачка 100 000 долларов.
5. Чай
Вызывающая роскошь: чай «Тегуаньинь».
Цена 3000 $
Китайский чай улун, известный как «Тегуаньинь», продается по 3000 долларов за килограмм. Он обладает каштановым привкусом и может быть заварен до 7 раз, прежде чем потерять аромат. Чай назван в честь буддийской богини милосердия.
6. Костюм
Вызывающая роскошь: костюм «Ultimate Bespoke».
Цена 90 000 $
Разработанный Savile Row Tailor William Westmancott костюм по названию «Ultimate Bespoke» стоит более 90 000 долларов. Итак, что такого особенного в этом костюме. Он сделан полностью вручную, что занимает более 400 часов. Чтобы заполучить подобную одежду, мало обладать нужной суммой, нужно лично встретиться с портным Уильямом Уэстманкоттом.
7. Серьги
Вызывающая роскошь: серьги «Аполлон» и «Артемида».
Цена ~ 40 млн $ / Цена ~ 15 млн $
Названные Артемидой и Аполлоном в честь греческих богов, эти серьги продаются отдельно. Синий «Аполлон» стоит более 40 миллионов долларов, а розовая «Артемида» стоит 15 миллионов долларов. Серьги сделаны в виде парных.
8. Флешка
Вызывающая роскошь: флешка «White Lake».
Цена 3500 $
В наши дни USB-накопитель, вероятно, будет считаться просто обычным и симпатичным подарком (чем-то вроде продвинутой версии носков). Во всяком случае, если это не самый дорогой USB-накопитель на Земле. Разработанная White Lake, эта флешка из 14-каратного золота с бриллиантами стоит более 3500 долларов.
9. Часы
Вызывающая роскошь: часы «Chopard».
Цена 25 млн $
Швейцарская компания Chopard недавно выпустила часы стоимостью 25 миллионов долларов, которые усеяны массивными бриллиантами весом в 163 карата. На часах также есть 3 бриллианта в форме сердца.
10. Губная помада
Вызывающая роскошь: губная помада «KissKiss» от Guerlain.
Цена 62 000 $
Помада KissKiss, выпущенная Guerlain, стоит 62 000 долларов. Корпус помады выполнен из 18-каратного золота и 199 бриллиантов. К счастью, он многоразового использования и поставляется в черном деревянном ящичке, вместе с кисточкой и мешочком из замши.
11. Мотоцикл
Вызывающая роскошь: мотоцикл «Ecosse Heretic Titanium».
Цена ~ 250 000 $
Стоящий более четверти миллиона долларов Ecosse Heretic Titanium - самый дорогой двухколесный транспорт, доступный в продаже. Похвастаться байк может титановым шасси, гоночным выхлопом и рядом деталей деталями. Мощность двигателя составляет более 200 л.с., а крутящий момент 284 Нм.
12. Камера
Вызывающая роскошь: камера «Leica O-series».
Цена ~ 775 000 $
Коллекционные предметы всегда являются хорошими подарками. Сегодня фотоаппарат Leica O-series 1923 года стоит около 775 000 долларов. Сохранилось всего 12 подобных камер.
13. Мобильный телефон
Вызывающая роскошь: мобильный телефон «Falcon Supernova iPhone 6».
Цена ~ 48,5 млн $
Falcon Supernova iPhone 6 с розовым бриллиантом выводит понятие мобильного устройства на следующий уровень. Зачем покупать обычный iPhone, если можно купить модель с огромным розовым бриллиантом, инкрустированным сзади, за 48,5 миллиона долларов. Если кому-то не нравится розовый цвет, также есть телефон с бриллиантом апельсинового цвета за 42,5 миллиона долларов и с голубым бриллиантом за 32,5 миллиона долларов.
14. Компьютерная мышь
Вызывающая роскошь: компьютерная мышь «Patty Says Now».
Цена 23 350 $
Швейцарская компания Patty Says Now выпустила мышь Diamond Flower за 23 350 долларов. Ее корпус сделан из 18-каратного белого золота и украшен 59 бриллиантами. Эта компьютерная мышь - прекрасный подарок для человека, у которого есть все. Она поставляется с 3-летней гарантией.
15. Духи
Вызывающая роскошь: духи «Yu».
Цена 5000 $
Духи «Yu», что на китайском языке означает «дождь» были выпущены в количестве всего 500 флаконов. Они стоят 5000 долларов за флакон, и столь высокая цена связана с редкостью духов и уникальным процессом их создания.
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