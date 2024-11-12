10 продуктов питания, которые представляют реальную опасность для жизни человека

Опасные для жизни деликатесы.
Для многих пища является не только средством выживания, но и источником наслаждения. Вот только порой гурманы из-за своих любимых блюд оказываются в смертельной ловушке. И дело вовсе не в переедании. Оказываются, что в мире существуют продукты опасные для жизни. О них и пойдёт речь в нашем обзоре.
1. Саннакчи
Саннакчи - блюдо, которое может вызвать удушье.
Осьминог – интереснейшее существо, обитающее в подводном мире. Некоторые учёные считают их одними из самых умных животных на планете. Их щупальца способны совершать целенаправленные движения даже после того, как их отрубили. Впрочем, это не мешает жителям Южной Кореи готовить из них считающееся деликатесным блюдо – саннакчи. Причём, для приготовления этого блюда используется живой осьминог. Животное всего лишь расчленяют и поливают соевым соусом или кунжутным маслом. При этом осьминог продолжает двигаться. Если человек не имеет должной сноровки, то саннакчи может оказаться последним блюдом, которое он съест. Дело в том, что щупальца может при помощи присосок увязнуть в горле человека или же проникнуть в полость носа, вызывая удушье.
2. Касу марцу
Касу марцу - сыр с личинками.
На итальянском острове Сардиния готовят сыр, который находится под запретом с точки зрения гигиены, но при этом сохраняется в кулинарных традициях якобы из-за его чудесного вкуса. Касу марцу – так называемый «гнилой сыр» - образуется в результате процесса разложения. В него «подселяют специальных личинок мух – попиофилы, которые переваривают жиры, входящие в состав сыра. Именно в результате жизнедеятельности этих личинок и появляется легендарное итальянское лакомство.
Когда сырную головку разрезают, то в ней достаточно бойко двигаются личинки. Порой они могут прыгать на расстояние до 15 см, поэтому знатоки рекомендуют во время еды беречь глаза. Некоторые гурманы надевают очки и едят сыр вместе с личинками, утверждая, что так гораздо вкуснее.
Если же личинки в сыре умирают, то он становится токсичен и чреват заражениями кишечника. Именно поэтому касу-марцу хотя и считается национальным достоянием Сардинии, к экспорту он запрещён.
3. Лютефиск
Лютефиск - блюдо викингов.
Казалось бы, традиционную скандинавскую кухню сложно заподозрить в экзотичности – селёдка, картошка, оленина и брусника в самых различных сочетаниях. Но есть у норвежцев и шведов блюдо, которое даст фору даже ласточкиным гнёздам. Это лютефиск – блюдо из обработанной щёлочью сушеной трески…
Сушенную треску замачивают в растворе каустической соды на несколько дней, а затем промывают водой. В результате получается белесое полупрозрачное желе с острым ароматом. рН фактор этого блюда приближен к 12, что делает его в 100 тысяч раз более щелочным, чем вода. Именно поэтому лютефиск не стоит есть серебряными столовыми приборами – они просто разрушатся от коррозии. А что самое главное – это блюдо не стоит пробовать людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку лютефиск вызовет сильнейшую боль.
4. Дурман
Дурман.
В Европе, чтобы считаться взрослым, человек должен достигнуть определённого возраста. Но это правило работает далеко не во всех культурах. Так, например, в некоторых племенах Северной и Южной Америки, мальчик вступал во взрослую жизнь, если проходил испытание плодом дурмана. Свойства этого растения таковы, что при неправильном употреблении его в пищу, возникает учащённое сердцебиение, провалы в памяти, лихорадка, агрессивное поведение, и список неприятных последствий можно было бы продолжать. Многие подростки от употребления этого растения становить просто умственно отсталыми.
5. Уруши чай
Уруши чай - запрещённый японский напиток.
В Японии известна такая форма буддизма как сокущинбутсу. Один из аспектов этого учения – достижение просветления посредством мумифицирования себя самого ещё при жизни. Ключевой точкой этого многолетнего ритуала был чай из дерева уруши, в котором содержится такой же яд как в ядовитом плюще. Употребляли чай для того, чтобы тело теряло жидкость, а плоть становилась токсичной и неподверженной разложению.
Причём монахи готовили чай по специальному рецепту, который бы обеспечивал идеальную мумификацию тела, предотвращая его разложение. Сегодня чай уруши в Японии запрещён.
6. Сурьма
Сурьма - древний контрацептив.
Современные контрацептивны считаются безопасными для женского здоровья, а в далёком прошлом они были ничем иным, как ядом. Весьма эффективной в деле предотвращения беременности считалась сурьма. Хотя на самом деле она является токсичным металлоидом, который способе вызвать судороги, инфаркт, серьёзные повреждения внутренних органов и даже повлечь за собой смерть. Даже в малых дозах сурьма способна вызвать головную боль, депрессию, головокружение и рвоту.
В Европе в Средние века люди целенаправленно употребляли сурьму в небольших дозах, и в этом случае она действовала, как противозачаточная таблетка. Сурьма также использовалась как средство, которое вызывало рвоту, когда было необходимо очистить кишечник.
Интересно, что таблетки сурьмы использовались многократно – они проходили по всему желудочно-кишечному тракту, их очищали и использовали снова. Бывало, что одной таблеткой семья пользовалась из поколения в поколение.
7. Ядовитые бобы
Бобы физостигма ядовитой.
В африканских тропиках часто встречается высокотоксичный овощ – «физостигма ядовитая». Употребление в пищу этого растения вызывает мышечные спазмы, судороги, диарею, недержание мочи и остановку дыхания, которая может даже привести к смерти от удушья. Таким образом бобы этого растения в пищу не употребляют. Однако, в Южной Нигерии, в провинции Калабар, их используют как подтверждение невиновности человека или как доказательство его вины в случае, если при расследовании какого-либо дела не хватает улик.
Традиция требует, чтобы обвиняемый проглотил бобы. Если человек после этого умирает, то его считают виновным, а саму смерть – возмездием богов. Если же у человека от воздействия яда возникают желудочные спазмы, заставляющие желудок очистится, то аборигены считают человека невиновным и освобождают от наказания за любое преступление.
8. Каннибализм
Каннибалы народности форе.
Хотя в цивилизованном мире каннибализм считается табу, и сегодня существует места, где эта традиция считается нормой. При этом каннибалы не только нарушают общечеловеческие законы, но и ставят под угрозу собственную жизнь.
Дело в том, что посредством каннибализма от человека к человеку передаются бактерии прионы. В результате возникает заболевание, схожее с коровьим бешенством, которое не может быть предотвращено даже тщательной термообработкой. Бактерии разрушают мозг человека, превращая его структуру в губку. Физические и психические способности человека ухудшаются до тех пор, пока каннибал не умирает в бреду и муках.
Именно от этого заболевания вплоть до 1950-х годов страдал народ Форе в Папуа-Новой Гвинее. А всё потому, что согласно их традициям они съедали своих умерших родственников. Болезнь эти люди рассматривали как проклятие и не предпринимали никаких мер, чтобы как-то предотвратить инфекцию. Постепенно заболевание разрослось до масштабов эпидемии, и правительство запретило эту традиции законодательно.
9. Коктейль из креветок в ресторане «St. Elmo Steak House»
Коктейль из креветок в ресторане «St. Elmo Steak House»
В ресторане «St. Elmo Steak House» в американском штате Индиана посетителям предлагают блюдо, которое было словно специально создано для того, чтобы человек испытал возможности своего организма. Это креветочный коктейль, который подаётся с соусом, приготовленным из большого количествао тёртого хрена с добавлением горчичного масла. Те, кому довелось попробовать это блюдо, утверждают, что ощущение после его употребления сопоставимо с мощным разрядом тока, который пропускается через всё тело.
10. Нага Джолокия
Нага Джолокия
Известно, что в перце-чили содержится капсаицин, который в 3 раза сильнее даже горчичного масла. Менее 4 гр этого вещества вполне достаточно, чтобы убить взрослого человека. Перец-чили «Нага Джолокия» - гибрид, выведенный на севере Индии, в котором содержится в 200 раз больше капсаицина, чем в любом другом перце. Это растение нельзя трогать голыми руками, а один только вдох его аромата способен лишить человека обоняния.
Нага Джолокия используется в Индии для отпугивания слонов от сельскохозяйственных угодий. Этим растением просто прикасаются к забору, которым обнесены участки, и запах настолько неприятен, что этого достаточно, чтобы обратить в бегство слонов. Поговаривают, что индийские военные планируют использовать это растение в качестве химического оружия.
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