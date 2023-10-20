Что делать с белыми вещами, которые не отстирываются в машинке

Если у вас есть белые вещи, которые не отстирываются в машинке, то попробуйте лайфхак ниже. Грязь сама сойдёт! И не нужно будет ничего тереть и кипятить.





Что понадобится:



кипяток;



1 ст. л. соды;



2 ст. л. уксуса;1 ст. л. любого жидкого моющего средства для посуды;



1 ст. л. соли.



В таз налейте кипяток. Всыпьте соду, соль, добавьте уксус и жидкое средство для мытья посуды. Опустите грязные вещи в раствор. Оставьте на 2 часа.







За это время грязь сойдёт сама! После этого вещи будет достаточно просто отжать и прополоскать под проточной водой. Можно также отправить в машинку на режим «быстрая стирка», чтобы освежить. Простой и эффективный трюк, который вернёт белизну вещам!





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