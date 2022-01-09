Почему в Советском Союзе были запрещены микроволновые печки

Почему в СССР запрещали СВЧ.
Производство и использование микроволновых печей в СССР в 70-е годы XX века было запрещено. Почему? На самом деле причина была вовсе не в «протесте капиталистическому миру», который уже во всю использовал данное «благо» цивилизации. В СССР печки были запрещены из-за вреда, которые они способны нанести (в перспективе) всему роду Homo sapiens.
Привет от Гитлера
Все не так просто, как кажется.
Первая микроволновая печь была изобретена еще в нацисткой Германии. Аппарат носил название «Radiomissor» и предназначался для моментальной готовки еды. Уже тогда ученые Рейха стали уделять микроволновке повышенное внимание, однако исследования свои завершить так и не смогли. Пришел 1945 год, режим Гитлера рухнул, а Германии на ближайшие годы было совсем не до научных исследований. При этом многие разработки немцев тут же попали в руки стран-победителей.
СССР уже тогда пристально изучил печь и почти сразу ввел мораторий на ее использование, заклеймив гаджет как вредный и опасный. Аналогичные исследования провели и союзники, но в их странах, экономическая выгода перевесила угрозу от СВЧ.
В чем собственно проблема
Проблема была во вреде, который они наносят.
Главная проблема заключается в СВЧ-излучении, которое так не понравилось ученым (и не только советским!). Дело в том, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Микроволновая печь разрушает хрупкие молекулярные структуры и связи, лишая любые продукты питания каких-либо микроэлементов и витаминов, превращая их из ценного продукта в какую-то мерзкую жвачку.
Было установлено, что такие продукты приводят к образованию «плохого холестерина» в крови, за счет увеличения числа белых кровяных телец. Излучение также способствует появлению канцерогенов даже в таких безобидных продуктов, как молоко и гречка. Все это ведет к образованию у человека злокачественных опухолей.
А что там у ученых
А что думали по ту сторону барьера.
В 90-е годы СССР рухнул, и микроволновые печи разрешили во всех республиках бывшего Союза. Иронично, что именно в это время первые публикации о вреде СВЧ получили огласку и в странах Запада. Самые большие исследование с критикой микроволновых печей были сделаны в США и Швейцарии. Ученые неоднократно доказывали, что готовка еды в СВЧ лишает продукты 97% их ценности. Регулярное употребление такой еды становится причиной рака пищеварительной и выделительной систем.
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