Одиозный первооткрыватель: самые большие ошибки и преступления Христофора Колумба

С. дель Пьомбо. Портрет Христофора Колумба, 1519 | Фото: vm.ru
В биографии Христофора Колумба больше белых пятен, чем достоверных фактов. Его имя окружено легендами, он остается одной из самых загадочных фигур в истории. До недавних пор о нем писали исключительно как о великом первооткрывателе, но в последнее время появляется все больше исследований, в которых ученые предлагают взглянуть на него с другой стороны. Так, американский историк Говард Зинн уверен: появление в Новом Свете европейских поселенцев ознаменовало начало массовой колонизации, работорговли и истребления коренных народов.
Т. Пуэбла. Первая высадка Христофора Колумба в Новом Свете, 1862 | Фото: gallerix.ru
Сведения о том, чем занимался Колумб до начала великих путешествий, не зафиксированы. Некоторые исследователи уверены в том, что мореплаватель тщательно скрывал некоторые факты своей биографии, так как в прошлом был разбойником и работорговцем. Он действительно плавал к берегам Западной Африки, где активно велась работорговля, но не сохранилось точных свидетельств о том, чем на самом деле он там занимался. Есть также версия о том, что будущий первооткрыватель родился в семье простолюдина, зарабатывавшего на жизнь торговлей и ткачеством, а потому не любил упоминать о своем незнатном происхождении.
Прибытие Колумба на Эспаньолу (Гаити) в 1492 г. | Фото: atlasobscura.com
Первым европейским поселением в Новом Свете (который Колумб называл то Индией, то Китаем, то Японией) стал Ла-Навидад («Рождество») на острове Гаити. В 1492 г. один из кораблей испанской эскадры потерпел крушение, команда добралась до берега, и Колумб принял решение оставить испанцев на острове, основав первое поселение. Запасы продовольствия были незначительными, но Колумб был уверен в том, что моряки без труда подчинят себе местное население. Когда через год мореплаватель вернулся на остров, он узнал, что аборигены убили всех поселенцев за плохое обращение с ними.
Д. Вандерлин. Высадка Колумба в Америке, 1847 | Фото: megabook.ru
Самой известной ошибкой Колумба была уверенность в том, что он достиг берегов Азии. Однако мореплаватель ошибся в своих вычислениях – Азия была как минимум в 3 раза дальше, чем он предполагал, а на его пути возник новый континент. В Южной Америке задолго до Колумба бывали норманны, однако колонизация континента началась именно с его экспедиций. При этом в испанской колонии на Гаити он установил суровые порядки: любые восстания жестоко подавлялись, при этом он не щадил ни местное население, ни испанских поселенцев. Колонисты даже пожаловались на Колумба испанскому королю. Королевский Комиссар арестовал мореплавателя и привез его в Испанию в кандалах. Однако король Фердинанд не только освободил Колумба, но и профинансировал его четвертую экспедицию в Новый Свет.
Великий первооткрыватель или жестокий колонизатор? | Фото: kp.ru
Свои заслуги Колумб не просто оценивал по достоинству – он требовал назначить его вице-королем новых земель. Король Фердинанд считал эти амбиции чрезмерными, хотя мореплаватель вносил немало выгодных предложений. Так, например, он предложил отправлять на заселение новых земель не вольных граждан, а преступников, что сокращало расходы на их содержание в тюрьмах. Однако у этой медали была и обратная сторона: уголовники нередко поднимали бунты против властей поселений.
Маршруты экспедиций Христофора Колумба | Фото: yachtrus.com
Главным аргументом Колумба было предположение о том, что в Азии есть много золота, в котором нуждалась Испания. И мореплаватель обязался добыть его для государственной казны, в обмен на десятую часть прибыли, передачу в управление открытых земель и славу первооткрывателя. Также он обещал привезти в Испанию «столько рабов, сколько будет угодно».
Ж. Л. Ж. Феррис. Прибытие Колумба в Америку | Фото: xoax.net
В своем отчете о первой экспедиции он утверждал, что достиг берегов Азии (на самом деле это была Куба) и острова недалеко от побережья «Китая» (Гаити). Ему не удалось найти богатых золотых месторождений, но местных жителей вывезли в Испанию в качестве рабов: отобрали 500 самых крепких аравакских мужчин и женщин, 200 из которых погибли в пути. Отношение к оставшимся в колонии местным жителям было крайне жестоким: мужчины гибли на рудниках, а женщины – на плантациях.
Высадка Колумба в Америке | Фото: kp.ru
Смерть Колумба в 1506 г. была почти незамеченной – к тому времени его слава померкла. Лет через 20 после его смерти началось превознесение заслуг мореплавателя. В Америке и поныне отношение к нему неоднозначно: День Колумба отмечается не только парадами, но и массовыми демонстрациями протеста, во время которых первооткрывателя называют колонизатором и несут его портреты с надписью «убийца».
Портрет Христофора Колумба | Фото: people.su
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии