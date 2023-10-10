В Дании обнаружили самую древнюю в мире монету с надписью Одина: Тайна уникального артефакта

Чем уникален этот брактеат

Команда учёных, которая обнаружила невероятный золотой клад в Винделёве.

Учёные пришли в полный восторг от сделанного открытия, назвав его совершенно фантастическим.

Прорыв в истории Дании

Часть сокровищ Винделёвского клада.

Другие золотые брактеаты.

Брактеат с надписью Одина.

Вторая сторона брактеата с надписью Одина.

Кто изображён на брактеатах

Учёные говорят, что расшифровка рунического текста с брактеата Одина станет ключом для толкования других древних рунических надписей.