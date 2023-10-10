В Дании обнаружили самую древнюю в мире монету с надписью Одина: Тайна уникального артефакта

Ровно полтора года тому назад, в городке Винделёв, близ Еллинга, был обнаружен один из крупнейших, богатейших и красивейших золотых кладов в истории Дании. Открытие наделало тогда много шума в научных кругах. Недавно этот клад вновь заставил о себе говорить. В ходе изучения золотых артефактов, учёными был обнаружен брактеат с древнейшей в мире надписью верховного скандинавского божества — Одина. Уникальный артефакт перевернул все давно устоявшиеся научные представления о богах викингов...
Чем уникален этот брактеат
Исследователи обнаружили на одном из золотых брактеатов самую древнюю в мире надпись с именем главного божества викингов Одина. Надпись гласила: «Он — человек Одина». Монету или медаль украшал портрет неизвестного короля или некой весьма видной фигуры общества того времени. Именем этой личности могло быть «Яго» или «Ягаз». Находка уникальна тем, что переворачивает некоторые столь давно устоявшиеся научные представления о скандинавских божествах. Она означает, что мифологические божества викингов упоминаются уже в начале 4 века, что почти на два столетия раньше, чем полагали учёные до этого.
Команда учёных, которая обнаружила невероятный золотой клад в Винделёве.
Рунический текст обнаружила знаменитый датский рунолог Лисбет Имер. Она работает в Национальном музее Дании. Помогал ей известный лингвист Крестер Васшус. Оба назвали это открытие выдающимся историческим достижением, ибо это самое первое упоминание верховного скандинавского божества в истории. Оно в корне меняет отношение ко всей религиозной системе викингов и отодвигает историю на два века назад. Учёные считают находку невероятно впечатляющей. Рунолог говорит, что она никогда не видела столь прекрасно выполненных рун и такого длинного текста этого периода со времён Золотых Рогов. Эксперт считает, что этот редкостный, уникальный артефакт может послужить ключом к пониманию других древних текстов, написанных с помощью рун, которые лингвисты не смогли расшифровать до сих пор.
Учёные пришли в полный восторг от сделанного открытия, назвав его совершенно фантастическим.
Прорыв в истории Дании
По словам учёных, данное открытие является подлинным прорывом не только в истории Дании, но и всего мира. Ведь до сего дня самым древним руническим текстом считалась надпись на пряжке 5 века. Обнаружили её в Германии. В Дании находили самый древний текст на амулете, сделанном из человеческого черепа, который датируется началом 7 века.
Часть сокровищ Винделёвского клада.
Руны, обнаруженные на медальоне, почти стёрты и кое-где еле-еле видны. Кроме этого, надпись высечена без пропусков, что отделяли бы слова, а к тому же, на языке, которому более полутора веков. Он с тех пор весьма значительно изменился, многие слова давно вышли из употребления. Перевод этих надписей был чрезвычайно сложным делом. Успех в нём может, безусловно, считаться огромным достижением, которое поможет в будущем с расшифровкой других рунических текстов.
Другие золотые брактеаты.
В общей сложности на территориях северной Европы археологи нашли около тысячи брактеатов. Более двух сотен из них имели надписи. Большинство из них не несут ровным счётом никакого лингвистического смысла. Размер рун колеблется между 2-3 миллиметрами. Большая часть всех текстов состоит лишь из пары коротких слов. Есть такие, что представляют собой искажённые надписи или их копии, которые когда-то имели какой-то смысл, но он был утерян.
Брактеат с надписью Одина.
Вторая сторона брактеата с надписью Одина.
Расшифровка данного рунического текста уже разрешила сразу несколько загадок. Среди сокровищ винделёвского клада был ещё один похожий медальон. То, что на нём написано, слово в слово повторяет брактеатную надпись с текстом Одина. Однако копия выполнена плохо, вероятно, символы писал человек, который в рунах разбирается весьма слабо. Они у него получились какими-то не очень чёткими, а некоторые вообще потерялись. У этой копии есть свой брат-близнец, который ныне хранится в коллекции Национального музея. Обнаружен он был в середине 19 века в Больбро, недалеко от Оденсе. Текст с этого медальона не мог расшифровать никто почти две сотни лет.
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Кто изображён на брактеатах
Почти полтора века учёные ведут горячие споры о том, является ли фигура, изображённая на многих брактеатах, Одином. После расшифровки надписи, стало понятно, что нет. Личность на медальоне именуется «человеком Одина» и носит имя Яго или Ягаз. Он обладает божественной легитимностью Одина, то есть, скорее всего, является верховным лидером общественного культа.
Учёные говорят, что расшифровка рунического текста с брактеата Одина станет ключом для толкования других древних рунических надписей.
Помимо этих рунических надписей, у историков нет никаких письменных датских источников 4 века. Поэтому, пока нельзя разобраться кем был этот «Ягаз». Понятное дело, что он являлся очень важной фигурой, раз оказался высечен на золотом брактеате. Количество золота в винделёвском кладе просто огромно. Золотые брактеаты гораздо крупнее и толще тех, что находили ранее. Вероятно, их носили на какой-то цепочке, что подчёркивало высокий статус владельца.
Драгоценный металл был привезён с юга. Форма брактеатов была, очевидно, вдохновлена аналогичными римскими образцами. Подобные медальоны находили по всей Ютландии и Германии. Сейчас уникальный брактеат выставлен вместе с остальной находкой из Винделёва в Национальном музее на выставке «В поисках датской истории».
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