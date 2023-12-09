Современный взгляд на дизайн дома в деревенском стиле

Проекты домов в деревенском стиле продолжают очаровывать домовладельцев и архитекторов благодаря характерному сочетанию природных элементов, простоте и комфортной атмосфере, которая в итоге получается.







Это совсем не означает, что нужно поселиться в бревенчатом доме, чтобы сказать, что он построен и оформлен по всем правилам деревенского стиля. Благодаря современному, а главное, грамотному подходу к проектированию и выбору материалов, все чаще появляются замечательные примеры неподвластных времени жилищ.



1. Совместить несовместимое

2. Но комбинировать все-таки можно

3. Какие материалы выбрать при оформлении интерьера в современном деревенском стиле

4. Правильный выбор цвета – основа гармоничного сочетания различных стилей

5. Современный деревенский стиль на примере Coi House от Coi Design

6. Современные идеи дизайна в деревенском стиле, которые сочетают в себе простоту и элегантность

Ярко выраженный деревенский стиль – прекрасный вариант для сельской местности или природной зоны.Деревенский стиль в интерьере частного дома.На первый взгляд две разные тенденции, такие как деревенский дизайн и современный стиль могут показаться абсолютно несовместимыми. С одной стороны, деревенский стиль, как правило, относится к естественному, этническому, простому и несколько грубому оформлению как экстерьера дома, так и его интерьера. Но с другой – он помогает создать ощущение тепла и уюта в пространстве. Тем не менее необработанный камень и натуральная, ничем не приукрашенная фактура дерева, обычно используемые при проектировании домов и оформлении интерьеров, никак не вяжутся с принципами современного дизайна, основанного на тенденциях XX века.Современный стиль архитектуры в частном домостроении.Современный интерьер большого дома, где отдали предпочтение открытому пространству и минимализму.В общих чертах, современный стиль предполагает чистые и строгие линии, однотонные и монохромные цвета, гладкие поверхности, хотя встречаются и яркие или контрастные акценты. В таких структурах, чаще всего, присутствует индустриальный колорит, обилие бетона, обработанный камень и ценные породы дерева или хорошенько отшлифованные, покрытые лаком/краской поверхности. Однако несмотря на то, что эти стили могут показаться двумя абсолютно разными мирами, правда в том, что сочетание двух противоположных концепций дизайна может выдавать чрезвычайно оригинальные и эффективные результаты.Тот случай, когда в экстерьер здания привнесли лишь нотки натуральностиСовременный деревянный дом выглядит и привлекательным, и надежным.Как известно, при желании можно скомбинировать все что угодно, главное, в процессе «смешивания ингредиентов» не потерять чувство меры. Так что комбинировать деревенский стиль и современный тоже получится, правда, это будет весьма непросто. Для достижения эстетически привлекательного результата особое внимание необходимо уделить как чувству меры, так и планировке пространства, и подбору материалов, и бесшовной интеграции внутреннего и внешнего пространства.Идеальный баланс между элементами деревенского и современного стилей.Экстерьер, предусматривающий намек на деревенский дизайн в современных реалиях, как и прежде, потребует использование органических элементов в их наиболее естественном состоянии, который будет максимально простым и незамысловатым, даже если в целях экономии решили использовать материалы, имитирующие натуральный камень или дерево. Хотя такой подход совсем не приветствуется, специалисты в этом случае советуют обратить внимание на повторно используемые, но все же натуральные материалы, которые обойдутся гораздо дешевле. При этом не следует искать идеально гладкую, глянцевую древесину или отполированные камни, чем ярче будет фактура природного сырья, тем колоритней получится здание.Ярко выраженный деревенский стиль с обилием аутентичных элементов (или их реплик) больше подойдет для атмосферных кафе или отелей, нежели для жилого дома.Грамотный подход к оформлению интерьера в современном деревенском стиле сделает пространство более изысканным.Когда дело доходит до дизайна интерьера, то применяется несколько ключевых элементов, которые могут очень эффективно соединить эти две концепции без ущерба как для эстетического восприятия, так и с учетом современных бытовых требований. Речь идет о предметах или материалах, которые, учитывая их эстетические особенности, легко сочетают в себе простую естественность деревенского стиля и функциональную элегантность современного дизайна. Открытые свободные пространства, тщательная расстановка мебели, гладкие, но массивные рабочие поверхности – все это является основой, таким себе холстом, на котором прорисованы линии дизайна. Вот они то, при полном заполнении пространства и создают идеальный симбиоз между «новым» и «народным».Пример того, как обилие грубых и однообразных элементов может сделать пространство угрюмым, а порой и давящим.Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что это касается и использования декора в дизайне интерьера и экстерьера дома. Деревенский декор в чистом виде более тяжелый, темный и плотный, без изысков и изящества линий, особой ажурности (исключения могут составлять жилища профессиональных резчиков по дереву и особо увлеченных владельцев). Современный же деревенский стиль включает в себя более изысканные и утонченные формы, даже если и использовался натуральный, грубый материал. В этом случае получаются более чистые, свежие и легкие предметы, но с приземленной эстетикой.Все хорошо в меру, какой бы стиль для оформления не выбрали.Какой бы не приглянулся стиль, в большинстве случаев размеры и организация комнат и помещений разрабатываются с использованием современных критериев планировки, архитектуры и внедрения инженерных коммуникаций. И только потом для отделки и изготовления мебели используется рустикальный материал, который и привнесет те самые деревенские нотки в современный дизайн. Найти правильное сочетание грубых, необработанных поверхностей с более гладкими и утонченными предметами, предлагаемыми современными производителями мебели – вот главная задача тех, кто берется комбинировать кардинально противоположные стили.Если поверхности материалов более светлые и гладкие, интерьер получается довольно приветливым.Конечно же, дерево является бесспорным лидером для изготовления мебели, напольных покрытий и облицовки, как в необработанном, так и в обработанном виде, поскольку оно адаптируется к любой среде и привносит аутентичность благодаря своей текстуре и несовершенствам. Более дорогим и эффектными материалами могут стать мрамор, сланец, кварцит и порфир, так как они прекрасно сочетаются с отделкой каминов, кухонных поверхностей, элементов ванных комнат. Также не стоит забывать о кованом железе для настенных светильников, канделябров, украшений, скульптур, перил для лестниц, балконов или для создания ограждений участка/некоторых зон.Обилие грубых, фактурных материалов темного цвета сделает пространство не уютным, а порой и жутковатым.Если планируется оформление дома в современном деревенском стиле, нужно быть предельно осторожным в выборе цветов. Несмотря на то, что он подразумевает, простоту, натуральность и приземленность, дизайн не должен получиться угнетающим. Когда дело доходит до цветов, золотое правило должно заключаться в том, чтобы избегать холодной и насыщенно темной палитры оттенков. Лучше отдавать предпочтение теплым тонам, например, различным оттенкам кремового и голубовато-серого, пастельным и земляным цветам. Если же в оформлении преобладает древесина, то не нужно увлекаться темными морилками, предпочтительней оставить естественную палитру дерева, которая может отличаться фактурой и цветом благодаря тому, что использовались разные породы.Белые и светлые тона в современном деревенском дизайне привнесут особое очарование в интерьер дома и подчеркнут колоритные элементы.В том случае, когда владелец предпочитает белый цвет, который идеально подходит для осветления и расширения пространства, лучше использовать всю его палитру, не привязываясь к максимально белоснежному. При этом не стоит зацикливаться на максимальном осветлении пространства, различные акценты в более ярких тонах (оранжевый, красный, желтый и зеленый), привнесут в интерьер нотки счастья и беззаботности.Даже сверхузкий участок не помешает очарованию современного деревенского стиля (Coi House, Вьетнам).Проекты домов в деревенском стиле продолжают очаровывать домовладельцев и архитекторов благодаря характерному сочетанию природных элементов, простоте и комфортной атмосфере. По мере того как популярность этих домов растет в современной архитектуре, появляются поистине удивительные проекты, такие как загородная резиденция Coi House, например, спроектированная студией Coi Design. Расположенная в живописной сельской местности Вьетнама, впечатляющая резиденция является примером непреходящего очарования деревенского дизайна жилища, находящегося в идиллическом окружении.Загородный дом воплощает в себе гармоничное сочетание старого и нового, объединяя традиционную вьетнамскую архитектуру с современным дизайном (Coi House, Вьетнам).Разрабатывая проект Coi House, специалисты студии умело объединили традиционные вьетнамские архитектурные принципы с современными материалами и техниками, чтобы в очередной раз показать, что такого рода строения неподвластны времени и прихотям модных тенденций. Они добились идеального равновесия, используя местные материалы, такие как бамбук, регенерированная древесина и кирпич ручной работы, изготовленных из местных природных материалов, которые создают теплую и гостеприимную атмосферу, излучающую деревенский шарм. Кроме того, в доме есть открытые пространства и большие окна, обеспечивающие достаточное количество естественного света и вентиляции, которые и добавляют современный штрих в дизайн интерьера.Внутренние пространства Coi House излучают тепло и уют, отражая сущность деревенского дизайна дома, где единению с природой отдали главное предпочтение (Вьетнам).Примечательно: Одной из отличительных черт деревенского дизайна Coi House является бесшовная интеграция внутреннего и внешнего пространства. Проект изобилует жилыми зонами под открытым небом, внутренними дворами и балконами, которые позволяют жильцам погрузиться в окружающую природную красоту. Кроме того, специалисты Coi Design мастерски соединили искусственную среду и живую природу. Благодаря использованию живых растений, которые можно увидеть в каждом уголке дома, удалось создать безмятежное жилое пространство для отдыха и расслабления, а также наслаждения отдыхом вдали от шумных городских улиц.Деревянная архитектура в современном исполнении становится все более популярной при организации эко-отелей.Очаровательные дома, построенные в современном деревенском стиле, могут стать прекрасным дачным вариантом.Примеры идеального пересечения современного и деревенского дизайна в интерьере кухни.Современный деревенский декор привнесет в пространство изысканность и колорит.Деревенский дизайн легко адаптировать к большинству комнат современных зданий, если они просторные, а не находятся в малогабаритной квартире.Органичное сочетание деревенских элементов и ярких деталей современного дизайна.