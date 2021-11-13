Плетёные корзины: 15 очаровательных примеров того, как задействовать их в интерьере

Как навести порядок в небольшом интерьере, и сделать его привлекательным? Добиться положительного результата достаточно просто. Стоит обратить внимание на самые обычные плетёные корзины. Они способны преобразить интерьер и сделать его более практичным!

Плетёные корзины в интерьере кухни

Плетёные корзины в интерьере кухни

Многие хозяйки ломают головы над тем, как и где хранить овощи и фрукты. Плетёные корзины идеально подходит для этих целей. В такой таре картофель не прорастает, лук не портится, а морковь не вянет. Всё потому, что корзины хорошо проветриваются, пропускают минимум света и они абсолютно экологичны!

Плетёными корзинами можно украсить открытые полки, если же такой возможности нет, то достаточно закрепить их на кухонном острове или шкафу. Тогда необходимые продукты будут всегда под рукой и не придётся наклоняться за ними или тянуться к ним, если они будут стоять на верхних полках.

Корзины для хранения овощей и фруктов

Корзинка для хранения столовых приборов

Что можно хранить в плетёных корзинах?

Удобное хранение в плетёной корзине

В плетёные корзины очень удобно складывать полотенца, чистое бельё, детские вещи, книги, овощи, пледы и подушки.

В интерьере дачи неплохо будет смотреться органайзер для дров в виде высокой плетёной корзины. В гостиной такой аксессуар пригодится для хранения журналов и газет. В спальне можно поставить небольшую корзинку, куда будет удобно складывать носки, тогда их не придётся долго искать или вытаскивать из-под кровати.

Дрова в плетёных корзинах

В плетёных корзинах можно хранить подушки и пледы

Где в интерьере найти место для плетёных корзин?

Плетёные корзины в интерьере гостиной

Многие думают, что для плетёных корзин нужно искать дополнительное место и они не совсем подходят для маленьких интерьеров. Но на самом деле, это самые популярные системы хранения у скандинавских дизайнеров, а уж они знают толк в лаконичности и функциональности.

Корзины в стеллаже

Стильный уголок

Корзины можно поставить на подоконник, под окно, возле дивана, на шкаф, в нишу. Корзины легко закрепить на стене, они намного легче и вместительнее, чем обычные открытые полки. Они также отлично смотрятся в стеллажах и комодах без дверей.

Пример того, куда можно спрятать плетёные корзины

Корзины можно закрепить на стене

Дополнительные функции

Корзины, как элементы декора

Корзины могут выполнять не только роль систем хранения. Они способны неплохо украсить интерьер, особенно, если на них имеется интересный рисунок или они выделяются цветом.

Стильные украшения интерьера

Помимо этого, если сложить несколько закрывающихся корзин одну на другую, то получится интересный журнальный столик или прикроватная тумба.

Стильный столик из корзин

Если же нужно, чтобы корзина была мобильной и её было легко перемещать из одной комнаты в другую, то стоит обратить внимание на модели, оснащённые колёсиками.

Корзина на колёсиках