Что означают цифры в названиях брендов

1. Почему Шанель имеет «№ 5»?
Коко Шанель выбрала 5-й аромат, подготовленный для нее парфюмером Эрнестом Бо. Официальная дата запуска духов была 05.05.1921 г.
2. Почему кетчуп Хайнц имеет название «57 видов», хотя компания производит тысячи различных продуктов?
В один из дней Генри Хайнц начал подсчитывать количество продуктов, производимых его компанией. И хотя их количество превысило 60, число 57 оказало на него прямо-таки магическое воздействие, особенно из-за семерки, обладающей невероятным психологическим обаянием.
3. Porsche 911 является одним из самых знаковых автомобилей в мире, но почему именно «911»?
Первоначально автомобиль должен был называться Porsche 901, но компания Peugeot вынудила изменить это имя, заявив об имеющихся авторских правах на трехзначный номер модели с 0 в середине. Поэтому Porsche просто заменил 0 на 1.
4. Почему напиток называется 7UP?
Britvic, дистрибьютор 7UP в Великобритании и Ирландии, утверждает, что бренд был назван в честь семи главных ингредиентов напитка. Напиток был создан в 1929 году после того, как CL Grigg выиграл конкурс в США на вкусный напиток с лимонным-лаймовым вкусом. Но его оригинальное название — Bib-label Lithiated Lemon Lime Soda — было довольно трудно произносить.
5. Почему Боинг имеет номер 747?
После Второй мировой войны производитель самолетов разделил свои инженерные департаменты на различные пронумерованные отделы: 300-е и 400-е — для самолетов, 500-е — для газотурбинных двигателей, 600-е — для ракет и 700-е — для реактивных транспортных самолётов.
6. Почему Jack Daniel’s именно «Old No. 7»?
Об этом знает только Джек! Пожар уничтожил все записи, которые бы доказали одну из теорий о том, что может № 7 — это номер госрегистрации винокурни Джека Дэниела, а может, это было его счастливое число, или он имел семь подруг.
7. Всем известны джинсы Levi’s, но знаете ли вы смысл номера 501?
Компания Levi’s был официально зарегистрирована в 1890 году. В этом же году ХХ (промышленный термин, означащий высокое качество) джинсам с медными заклепками был присвоен патент с серийным номером «501». Levi Strauss and Co. признает, что не знает, почему было выбрано именно это число. Компания также создала более дешевую версию джинсов «201» и другие изделия с трехзначными числами.
8. Универсальная смазка WD-40 очень удобна, но почему именно 40?
Этот акроним расшифровывается как Water Displacement 40th Formula. Смазка разрабатывалась в 1950-х годах для защиты космической ракеты Atlas от коррозии, но химики достигли успеха лишь с 40-й попытки.
9. Многие используют продукты компании 3М, но знаете ли вы, почему она называется именно 3M?
Изначально компания 3M называлась Minnesota Mining and Manufacturing Company (Миннесотская горно-производственная компания). Она занималась добычей корунда в шахте Crystal Bay, но изменила свой бизнес после того, как стало известно об ограниченности запасов в шахте.
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