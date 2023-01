Что означают цифры в названиях брендов

7UP, Шанель № 5, Порше 911 — кто не знает эти бренды? Однако почему именно «№ 5» или «911»? Фактрум задался вопросом, что означают эти всемирно известные цифры.

1. Почему Шанель имеет «№ 5»?

2. Почему кетчуп Хайнц имеет название «57 видов», хотя компания производит тысячи различных продуктов?

3. Porsche 911 является одним из самых знаковых автомобилей в мире, но почему именно «911»?

4. Почему напиток называется 7UP?

5. Почему Боинг имеет номер 747?

6. Почему Jack Daniel’s именно «Old No. 7»?

7. Всем известны джинсы Levi’s, но знаете ли вы смысл номера 501?

8. Универсальная смазка WD-40 очень удобна, но почему именно 40?

9. Многие используют продукты компании 3М, но знаете ли вы, почему она называется именно 3M?

Коко Шанель выбрала 5-й аромат, подготовленный для нее парфюмером Эрнестом Бо. Официальная дата запуска духов была 05.05.1921 г.В один из дней Генри Хайнц начал подсчитывать количество продуктов, производимых его компанией. И хотя их количество превысило 60, число 57 оказало на него прямо-таки магическое воздействие, особенно из-за семерки, обладающей невероятным психологическим обаянием.Первоначально автомобиль должен был называться Porsche 901, но компания Peugeot вынудила изменить это имя, заявив об имеющихся авторских правах на трехзначный номер модели с 0 в середине . Поэтому Porsche просто заменил 0 на 1.Britvic, дистрибьютор 7UP в Великобритании и Ирландии, утверждает, что бренд был назван в честь семи главных ингредиентов напитка. Напиток был создан в 1929 году после того, как CL Grigg выиграл конкурс в США на вкусный напиток с лимонным-лаймовым вкусом. Но его оригинальное название — Bib-label Lithiated Lemon Lime Soda — было довольно трудно произносить.После Второй мировой войны производитель самолетов разделил свои инженерные департаменты на различные пронумерованные отделы: 300-е и 400-е — для самолетов, 500-е — для газотурбинных двигателей , 600-е — для ракет и 700-е — для реактивных транспортных самолётов.Об этом знает только Джек! Пожар уничтожил все записи, которые бы доказали одну из теорий о том, что может № 7 — это номер госрегистрации винокурни Джека Дэниела, а может, это было его счастливое число, или он имел семь подруг.Компания Levi's был официально зарегистрирована в 1890 году. В этом же году ХХ ( промышленный термин, означащий высокое качество) джинсам с медными заклепками был присвоен патент с серийным номером «501». Levi Strauss and Co. признает, что не знает, почему было выбрано именно это число. Компания также создала более дешевую версию джинсов «201» и другие изделия с трехзначными числами.Этот акроним расшифровывается как Water Displacement 40th Formula. Смазка разрабатывалась в 1950-х годах для защиты космической ракеты Atlas от коррозии, но химики достигли успеха лишь с 40-й попытки.Изначально компания 3M называлась Minnesota Mining and Manufacturing Company (Миннесотская горно-производственная компания). Она занималась добычей корунда в шахте Crystal Bay , но изменила свой бизнес после того, как стало известно об ограниченности запасов в шахте.