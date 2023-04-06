Раскрыта тайна рукотворных пещер 1200-летней давности, где прятался король-изгнанник

В английском графстве Дербишир есть очень древняя сеть пещер, созданных руками человека. Долгое время учёные бились над разгадкой тайны этих сооружений. Они никак не могли понять ни их происхождения, ни предназначения. Новое исследование пролило свет на этот вопрос. Пещеры оказались старше на тысячу лет, чем первоначально считали историки. Кроме того они были пристанищем изгнанного короля, которого впоследствии причислили к лику святых.
Археологические исследования
Археологические исследования этого места были проведены Королевским сельскохозяйственным университетом совместно с археологами Уэссекса. Возглавлены они были Эдмундом Саймонсом с целью разгадать загадку происхождения пещер.
Внешний вид пещер.
Изначально считалось, что это архитектурная прихоть, декоративное здание 18-го века, созданное для развлечения дворянского сословия. Однако последние находки показывают, что пещеры на самом деле датируются 9 веком. Это было жилое помещение с часовней при нём.
Археологи очень провели очень тщательные измерения. Они подробно изучили все археологические детали. Также была проведена съёмка с дронов, чтобы восстановить первоначальный план строения. Здание, построенное 1200 лет назад, довольно хорошо сохранилось. Там целые полы, крыша, есть двери и окна. Всё это великолепие высечено в мягком песчанике. Пещера считается древнейшим из сохранившихся подобных сооружений в Великобритании.
Интерьер пещеры.
Многие особенности пещер указывают на англосаксонское происхождение. Узкие дверные проёмы и окна очень напоминают саксонскую архитектуру. Высеченная в скале колонна, найденная внутри весьма напоминает те, что были обнаружены в саксонском склепе в соседнем Рептоне.
«Удивительно, что подобные постройки возрастом более 1200 лет находятся на виду и не признаются при этом историками, антикварами и археологами», - сказал Марк Хортон, профессор археологии RAU. «Мы уверены, что ещё предстоит найти много интересного, что откроет уникальные подробности об англосаксонской Англии».
Пещеру называют Якорной. Она была заброшена после смерти опального короля.
Жилище, достойное короля
По мнению археологов это сооружение когда-то было убежищем короля Эардвульфа. Это англосаксонский монарх, правивший Нортумбрией с 796 по 806 год нашей эры. Он был свергнут. Опальный король посещал даже Папу Льва III, и двор Карла Великого. Свои последние годы он провёл в изгнании в Мерсии.
Святой Августин благословляет первых христианских правителей Нортумбрии.
Некоторые историки считают, что он был канонизирован и назван святым Хардульфом. Хотя само его существование не было подтверждено из-за отсутствия исторических документов. Он упоминается лишь в книге, датируемой 16 веком. Там говорится, что «в то время у святого Хардульфа была келья в скале недалеко от Трента. Местная легенда также гласит, что в этих пещерах он жил и был похоронен в королевском монастыре Мерсии в Бридон-на-холме.
«Архитектурное сходство с саксонскими зданиями и задокументированная связь с Хардульфом / Эардвульфом убедительно доказывают, что эти пещеры были построены или расширены для размещения изгнанного короля», - сказал Саймонс.
Язычники празднуют победу над христианским королём.
«Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в этот период не было ничего необычного в том, чтобы начать религиозную жизнь. Обрести святость и, в некоторых случаях, канонизацию», - продолжил учёный. «Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения этого. Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, возможно, это единственное неповреждённое жилое здание, уцелевшее с саксонского периода».
Предполагается, что пещеры Якорной церкви были заброшены вскоре после смерти Хардульфа, после чего Великая языческая армия разбила здесь зимний лагерь.
Редизайн 18 века
Живопись 1745 года.
Пещеры, скорее всего, были модифицированы сэром Робертом Бёрдеттом в 18 веке. Европа была в центре романтического движения, сосредоточенного на средневековом периоде и эстетике сельской Англии. Бёрдетт переделал пещеры, чтобы он и его друзья могли обедать в их прохладных и романтических комнатах. Эти изменения включали добавление оконных рам и кирпичной кладки, а также расширение дверных проёмов, чтобы могли пройти женщины в роскошных пышных платьях. Для подтверждения всех обнаруженных свидетельств планируется проведение дополнительных археологических и научных исследований.
Внешний вид пещер, 1895 год.
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