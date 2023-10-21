Зачем заворачивать лимон в газету. И ещё 10 хитростей для дома

Иногда кажется, что бытовым делам нет ни конца, ни края. За готовкой идет уборка, потом стирка, за ней глажка, и так по кругу. Да, чистая, уютная квартира и счастливая семья требуют большого количество времени и усилий.







Но что если мы скажем, что с помощью некоторых лайфхаков получится упростить себе жизнь в быту? Делимся проверенными хитростями и надеется, что они обязательно вам пригодятся.



1. Зажарка с кубиками льда

2. Патчи из чайных пакетиков

3. Апельсины в микроволновке

4. Мытье посуды ледяной водой

5. Мука, просеянная через дуршлаг

6. Чистка раковины пеной для бритья

7. Пашот из замороженного яйца

8. Спички от мошек в крупе

9. Хлоргексидин для дезинфекции стаканчиков с зубными щетками

10. Лимоны в газете

Положите лед на сковороду, а потом обжаривайте овощиЕсли рецепт блюда включает в себя зажарку, именно от нее во многом будет зависеть итоговый вкус. При этом совсем неважно, что именно вы готовите – суп, гарнир или, например, гуляш. Важно тщательно следить за тем, как обжариваются ингредиенты на сковороде, и ни в коем случае не отвлекаться, чтобы ничего ненароком не подгорело. Или же можно воспользоваться одной кулинарной хитростью. Перед тем, как приступать к обжарке овощей, бросьте в сковороду кубик льда. Он поможет контролировать температуру в посуде и, тем самым, предотвратит пригорание лука и моркови. Зажарка получится идеальной – красивой, золотистой и очень вкусной.Сначала чайные пакетики нужно охладить, а затем прикладыватьДля хозяек, которые тратят много времени не только на работу, но и на хлопоты по дому, наличие мешков под глазами – вполне привычное дело. Чтобы быстро привести себя в порядок утром, приходится прибегать к различным экспресс-методам. Обычно лучшим другом в борьбе с отеками становятся патчи, но что делать, если их не оказалось под рукой?Предлагаем сделать бьюти-средство из обычных чайных пакетиков. Этот напиток является настоящим кладезем полезных микроэлементов, особенно если речь идет о травяных настоях. Все, что вам нужно сделать – залить пакетики кипятком, подождать, пока заварится чай, а затем положить их в холодильник на 20-30 минут. Охлажденные пакетики станут прекрасной альтернативой дорогим патчам. Они не только устранят мешки под глазами, но также уберут покраснения, успокоят кожу, напитают ее полезными веществами, подарят лицу свежий и отдохнувший вид.После микроволновки апельсин лучше чиститсяЦитрусовые – одни из самых полезных фруктов, особенно в холодный сезон, когда слабеет иммунитет. Они содержат большое количество витаминов и минералов, которые необходимы человеческому организму для поддержания здоровья. Неудивительно, что в большинстве семей апельсины, лимоны и мандарины являются частыми гостями.Единственный минус цитрусовых состоит в том, что они сложно чистятся, особенно если плоды не доспели. В этом случае на помощь приходит всеми любимая микроволновая печь. «Прогрейте» апельсины в течение 20 секунд, а затем достаньте из микроволновки. Вы заметите, что кожура плодов стала более мягкой и ее гораздо проще удалить.Проверьте, чтобы вода была холодная.В последнее время кондитерские изделия существенно подорожали, поэтому уже не получается покупать печенье и пирожные к чаю в таких количествах, как раньше. Но хозяйки нашли отличный выход из положения – стали готовить пироги, торты и кексы самостоятельно. Благо, на просторах интернета есть большое количество всевозможных рецептов, и некоторые из них включают в себя буквально пять-шесть ингредиентов.Но даже простая и быстрая готовка не отменяет того факта, что потом приходится долго отмывать посуду от теста, которое прилипает и к рукам, и к миске, и к губке, и к стенкам раковины. Чтобы облегчить и ускорить этот процесс, мойте посуду ледяной водой. В этом случае тесто не будет завариваться, и липнуть к поверхностям. Наоборот, оно станет эластичным, легко отойдет от миски и губки.Положите марлю в дуршлаг.Не зря в рецептах десертов постоянно пишут о том, что муку обязательно нужно просеивать – благодаря этому она становится рыхлой, насыщается кислородом и благоприятно влияет на структуру теста. Готовая выпечка получается нежной, воздушной и долго сохраняет свою мягкость. Но что делать, если вы уже начали заниматься с тестом, а потом обнаружили, что под рукой нет сита?Отличной альтернативой девайсу может стать обычный дуршлаг. Положите на него кусочек марли и просейте муку. Таким образом, вы не только избавитесь от комочков, но также придадите муке более легкую текстуру, необходимую для приготовления вкусной и пышной выпечки.Нанесите пену, а затем накройте пищевой пленкой.Оказывается, пена для бритья является не только удобным косметическим средством, но также прекрасным помощником в быту. Мы уже рассказывали в наших статьях о том, где ее можно использовать, а сегодня решили поделиться еще одним крутым лайфхаком.Если у вас грязная раковина, которую не получается отмыть обычным средством для посуды, нанесите на нее пену для бритья, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20-30 минут. По истечении времени смойте остатки пены водой и вытрите насухо поверхность. Раковина будет сиять!Пусть яйца хорошо заморозятся в холодильникеЯйца на завтрак – это уже классика. Кто-то готовит себе омлет, кто-то отваривает несколько штук и подает вместе с овощами, кто-то поджаривает яйцо для сэндвича. В последнем случае прекрасным вариантом станет пашот. Существует много рецептов и лайфхаков, связанных с его приготовлением, мы же предлагаем воспользоваться максимально нестандартным подходом.Для начала хорошо заморозьте яйцо, а затем быстро очистите его от скорлупы и положите в кастрюлю с кипящей водой. Варите пашот около пяти минут, после чего достаньте, выложите на хлеб и дополните другими ингредиентами, которые вы привыкли видеть в сэндвиче. Кстати, замороженные яйца намного дольше хранятся, поэтому если вы купили несколько десятков и не уверены, что в ближайшее время сможете их съесть, просто отправьте большинство в морозилку.Положите коробку на спичками на упаковку с крупой.Иногда мошки заводятся в крупах непосредственно во время хранения на кухне, а иногда попадаются уже с товаром, и хозяйки замечают это только после вскрытия упаковки. По этой причине обязательно нужно промывать крупы перед приготовлением. А чтобы в банках, где они хранятся, не заводились вредители, используйте спички. Положите несколько штук рядом с емкостью, чтобы запах серы отпугнул мошек и не позволил им размножаться. Еще одно проверенное средство – лавровый лист. Его можно класть прямо в банку с крупой.Положите в стакан ватный диск, смоченный хлоргексидином.В стаканчике, в котором хранятся зубные щетки, часто заводится плесень. Это происходит из-за чрезмерной влажности. Чтобы предотвратить ее появление, положите на дно емкости пару ватных дисков, смоченных хлоргексидином. Препарат является прекрасным дезинфицирующим средством, которое поможет уберечь зубные щетки от плесени и бактерий.Заверните лимоны в газету, чтобы продлить их свежесть.Чай с лимоном – одно из самых эффективных средств от простуды, поэтому самое время запастись цитрусовыми. Тем более, что их стоимость постоянно меняется, и не всегда получается урвать товар по выгодной цене. Боитесь, что плоды быстро испортятся, даже если будут лежать в холодильнике? Тогда воспользуйтесь следующим лайфхаком: оберните каждый плод обычной газетой, а уже после этого отправьте на нижнюю полку холодильника. Так вы сможете сохранить их свежесть на долгое время.