Зачем люди ходят в горы? Мне хорошо, я фотограф и могу выражаться без слов. Ну а размышлять про горы можно бесконечно... Я вот думаю о следующей встрече с горами. Подборка фотографий без комментариев.







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