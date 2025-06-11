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Зачем люди ходят в горы?

Зачем люди ходят в горы? Мне хорошо, я фотограф и могу выражаться без слов. Ну а размышлять про горы можно бесконечно... Я вот думаю о следующей встрече с горами. Подборка фотографий без комментариев. Зачем люди ходят в горы?

Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы? Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы? Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы? Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы? Зачем люди ходят в горы?Зачем люди ходят в горы? Зачем люди ходят в горы?

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