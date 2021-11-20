Вот 6 способов, которыми ваш питомец лечит вас и продляет вам жизнь

Публикуем факты, доказывающие пользу владения домашними животными. Например, кошки снижают, а не повышают (как многие думали) риск аллергии у детей.
Профилактика аллергии у детей
Раньше считалось, что наличие в доме кошки или собаки увеличивает риск появления аллергии у ребенка. А если есть наследственная предрасположенность, то врачи рекомендовали не заводить домашних животных. Однако этот взгляд не просто устарел, теперь наука развернула его на 180 градусов.
Растет количество исследований, доказывающих, что дети, растущие с домашними животными (причем неважно, с кошкой или собакой), имеют меньше шансов заболеть аллергией и астмой.
Педиатр, ученый James E. Gern, MD, из University of Wisconsin-Madison провел исследование, проверяя кровь детей: сразу после рождения и через год. Дети, росшие с домашней собакой, намного меньше страдали от аллергии — 19% против 33% — у тех, кто рос без домашних животных. У них также в целом был ниже уровень экземы. Кроме того, у детей растущих с домашними животными, был выше уровень некоторых компонентов иммунной системы.
Снижение риска смерти от сердечных заболеваний
Несколько научных исследований показали, что пережившие сердечный приступ пациенты с домашними животными — живут дольше, чем оказавшиеся в такой же ситуации, но без питомцев.
Мужчины — владельцы домашних животных также в целом меньше страдают от сердечных заболеваний.
Кроме того, есть исследования, доказывающие, что риск внезапной смерти от сердечного приступа у владельцев домашних животных намного ниже. Исследователи из Университета Миннесоты подсчитали, что шанс смерти от сердечного приступа у владельцев кошек на 30–40% меньше, чем у тех, кто живет без домашних животных.
Снижение артериального давления
Доктор Karen Allen проводила исследование среди случайным образом выбранных 48 брокеров (работающих в постоянной стрессовой ситуации). Для исследования сравнивали 24 владельца домашних животных и 24 человека, живущих без питомцев и выяснили, что домашние питомцы улучшают уровень артериального давления и уровень гормонов стресса лучше, чем лекарства (ACE ингибиторы).
Снижение уровня холестерина
Еще в начале 90-х были распространены данные исследования American Health Association о том, что у владельцев кошек в целом ниже уровень холестерина и триглицеридов в крови. Более того, в исследовании говорится, что заведение домашнего животного снижает эти уровни.
Слишком высокий уровень триглицеридов потенциально может способствовать развитию атеросклероза и инфаркта миокарда.
Снижение стресса
В одном исследовании ученые показали, что люди, получавшие стрессовое задание, показывали меньший уровень стресса, если с ними находились их домашние животные. Этот уровень был даже ниже, чем в присутствии супруга или знакомого. Видимо, потому что домашние питомцы любят хозяина безусловно и не оценивают его поступки.
Вообще существует несколько исследований, проводившихся с целью доказать, что домашние питомцы играют роль естественного «лекарства», оказывая успокоительное влияние в неизбежных стрессовых ситуациях. Например, в одном из них изучалось, сколько времени требуется для восстановления нормальных показателей давления и частоты пульса человека после стресса. Оно показало, что владельцы собак и кошек испытывают меньший психологический и физический стресс и способны быстрее восстанавливаться. Поэтому совсем не удивительно, что некоторые люди везде берут с собой любимых питомцев.
Общее укрепление здоровья
В начале 90-х годов прошлого века группа исследователей из Кембриджского университета обнаружила, что у тех, кто обзаводится домашним животным, всего за месяц улучшается общее состояние здоровья. Эти положительные изменения продолжали сохраняться на протяжении 10 месяцев исследования. Было замечено, что хозяева домашних животных реже страдают простудными заболеваниями или от головной боли. Позднее было обнаружено, что мужчины-владельцы кошек или собак имеют более ровный пульс и стабильное давление, чем те, кто еще не обзавелся питомцем.
Также есть научные наблюдения, показывающие в целом бОльшую продолжительность жизни у владельцев домашних животных.
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