Почему в Соединённых Штатах в XX веке казнили цирковых слонов

Дрессированные животные занимают в цирковых шоу главенствующее место. Зоозащитники называют же это уместным разве что во времена раннего Средневековья, но никак не в нынешнем просвещённом веке. С одной стороны очевидна их правота - владельцы цирков часто жестоко обращались с животными, подвергали их непосильным физическим и умственным нагрузкам. В результате те становились чрезмерно агрессивными и нападали на своих мучителей, а иногда и зрителей. В США даже одно время казнили проштрафившихся таким образом слонов. Где же та тонкая грань между истинной зоозащитой и лицемерием?
Печальная участь Топси
Топси была азиатской слонихой. Её поймали в джунглях Юго-Восточной Азии в 1875 году, когда она была ещё несмышлёным слонёнком. После этого животное продали Адаму Форпо. Он владел цирком своего имени. Форпо привёз слонёнка в США. Для привлечения публики на свои представления, он стал заявлять, что Топси — это единственный в своём роде слонёнок, который родился на американской земле. Торговец, продавший её Форпо не смог смолчать и поведал эту «тайну» другому циркачу — Барнуму. Тот не стал держать это при себе и мистификация была разоблачена.
Афиша цирка братьев Форпо и Селлс.
Топси выросла и превратилась в настоящего гиганта. Сейчас сложно выяснить, то ли слониха изначально обладала столь дурным нравом, то ли сказались мучительные дрессировки. Агрессия проявлялась у неё часто. Однажды некий пьяный зритель по имени Филдинг Блаунт забрёл в палатку зверинца цирка братьев Форпо и Селлс в Бруклине. Мужчина не придумал ничего остроумнее, как бросать в морду слонихе песок. Она только мотала головой, чрезвычайно веселя этим Блаунта. Он решил пойти дальше и приложил к кончику её хобота зажжённую сигару. Топси взревела от боли и схватила мучителя хоботом за туловище. Жертва была брошена на землю и безжалостно затоптана.
Этот случай получил широкий резонанс. Пресса вовсю старалась максимально демонизировать Топси и опорочить репутацию цирка. Слониху называли убийцей, приписывали ей жертв десятками. Шумиха никак не утихала, но представления продолжались, Топси выступала. Всё изменил ещё один трагический случай. Один зритель решил пощекотать животное за ушком острой палкой. Очевидно, он нечаянно (или специально, об этом история умалчивает) причинил Топси боль. Она отреагировала точно так же как и в случае с Блаунтом. Этот инцидент вынудил цирк продать слониху, чтобы окончательно не погубить свою репутацию.
Иллюстрация Топси, опубликованная в St. Paul Globe 16 июня 1902 года.
Животное купил Луна-парк Кони-Айленда. Вместе с Топси отправился дрессировщик из цирка Форпо по имени Уильям Альт. Только он мог контролировать слониху, только его она слушалась. Был у Альта один гнусный недостаток, который в итоге стоил жизни им обоим. Он был пьяницей и во время чрезмерных возлияний ему в голову приходила масса весьма креативных идей.
Однажды на пьяную голову Альт сильно разозлился на Топси и избив её вилами, прогнал на улицу. Испуганное животное бегало по городу и повергло его в хаос. Инцидент замяли, но второй не заставил себя ждать. Уильям опять напился до чёртиков и оседлав Топси, поехал на ней по улицам Кони-Айленда. Путешествие закончилось эпичным вторжением в полицейский участок. До смерти напуганные офицеры долго не могли прийти в себя.
Горе-дрессировщик в результате был уволен. С Топси же никто другой сладить не мог. Она никого не слушалась. Неуправляемое животное было решено продать. Никто не только не захотел её купить, а даже забрать даром желающих не нашлось. Тогда Луна-парк решил устроить качественно новое шоу. Топси было решено публично казнить с помощью тока. Казнь на электрическом стуле тогда была только разработана и ещё не применялась.
Война постоянного и переменного токов тогда была в самом разгаре. Для Томаса Эдисона этот случай стал счастливым билетом в прекрасное экономическое будущее его разработок. Для Топси возвели эшафот посреди озера, собрались почти две тысячи зевак. Заманить слониху туда не удалось никакими приманками. Топси, как будто знала, что её ждёт, она стояла как вкопанная. Для того чтобы довести животное до нужного места, даже позвали Уильяма Альта, но он с отвращением отказался.
Топси отказывается перейти мост через озеро к эшафоту.
Делать было нечего и слониху решили казнить прямо там, где она стояла. Эшафот был разобран и собран на территории парка. К ногам несчастной Топси прикрепили провода с медной подкладкой, подключенные к линиям переменного тока. Так как подобный способ умерщвления не был использован ранее, то палачи решили подстраховаться. Казнь должна была стать комбинацией удара током, удушения и отравления. Топси накормили отравленной морковью, на шею надели петлю, присоединённую к машине. Когда был нажат рубильник, через тело слонихи прошло электричество напряжением 6600 вольт.
Она рухнула как подкошенная, не издав ни звука. Через 20 секунд она была уже мертва. Весь процесс инженеры компании «Эдисон» снимали на камеру. Позже был выпущен фильм под названием «Удар током слона». Топси стала первой жертвой казни на электрическом стуле, но не первой, от кого избавились путём убиения. Такой экстраординарный метод избавления от ненужных цирковых слонов в то время считался в порядке вещей. Пресса вовсю захлёбывалась от восторга насколько гуманна и абсолютно безболезненна казнь с помощью тока.
Топси в момент удара током.
С конца 19-го до начала 20-го века Топси стала лишь одной из многих, от кого избавились путём публичной казни. Несчастных животных подвешивали на железнодорожных кранах, душили петлями, расстреливали. После случая с Топси, убивали током. На эти мероприятия народ валил валом. Самое интересное, что можно сколько угодно говорить о жестокости палачей, которые убивали этих животных. Тогда возникает вопрос: кто эти тысячи людей, которые приходили на подобное поглазеть? Вопрос, наверное, риторический...
Ещё один слон-изгой или трагедия Мэри
Мэри была одной их таких несчастных жертв. Она была пятитонной азиатской слонихой. Выступало животное в цирке Sparks World Famous Shows. 11 сентября 1916 года цирк нанял одного бродягу по имени Ред Элдридж в качестве смотрителя слонов. У него не было никакого опыта обращения со слонами. Однажды он стал тыкать Мэри палкой, когда та ела. Слониха пришла в ярость и, схватив Элдриджа хоботом, бросила его на стойку с напитками. Потом наступила ему на голову, раздавив её.
Толпа пришла в состояние крайнего ужаса. Люди начали вопить: «Убей слона! Давайте убьём его!». Местный кузнец выстрелил в Мэри, ранив её. Слониха ревела и металась. С трудом удалось её угомонить. Местные жители и мэры близлежащих городов требовали закрыть цирк, раз там не умеют дрессировать животных, а слона убить. Владелец цирка Чарли Спаркс не знал даже, что предпринять в данной ситуации. Народ требовал крови. Спаркс неохотно дал своё согласие на публичную казнь Мэри.
Раненую слониху доставили на железнодорожную станцию. Толпа собралась просто немыслимая. По сведениям прессы тех лет там присутствовало почти три тысячи человек, среди них множество детей. Мэри подвесили за шею на промышленной вышке, установленной на вагоне. Цепь оборвалась, несчастное животное рухнуло вниз. В результате столь оглушительного падения Мэри сломала бедро. Казнь увенчалась успехом лишь со второй попытки. Слониху там и похоронили, рядом с путями.
Казнь Мэри.
Жестокие забавы
Иногда животных казнили, устраивая на них охоту. Желающие вооружались и гонялись за зверем. После таких забав животные были буквально изрешечены пулями. Во многих случаях это были не просто казни, а лишь продолжение циркового шоу. Требуя возмездия на совершённое слоном «преступление», люди с одной стороны требовали справедливости. Слоны — животные умные, они обладают практически человеческими моральными качествами. Они могут тоже испытывать сочувствие, горе и боль, даже любовь. При этом они всё же не люди. У них на первом месте инстинкты. Нельзя их судить за следование своей природе.
Жестокие народные забавы не всегда проходили по намеченному плану. Например, в 1901 году цирковой слон по кличке Джамбо II был приговорён к смерти электрическим током за нападение и ранение двух смотрителей и прохожих. 4000 вольт, которые пропустили через его тело, мало что дали. Джамбо невозмутимо смотрел на окружающих, вильнул хвостом и затрубил. Настроение толпы с жажды крови сменилось восторгом от произошедшего «чуда». Люди стали издеваться над палачами и подбадривать слона. Для них это было просто забавное представление.
Для людей казнь была всго лишь продолжением циркового шоу.
К 1920-м годам казни слонов начали стремительно терять свою популярность. Публика утратила к ним интерес. Цирковые представления с участием животных до сих пор проводят по всему миру. Они никуда не делись, популярность их довольно высока. Инциденты тоже продолжают происходить. Огромный резонанс в обществе, например, вызвала драка слонов в казанском цирке полтора года назад. Зоозащитники на этом фоне резко активизировались.
Потомственные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.
Люди разделились на два противоборствующих лагеря. Одни считают, что животным в цирке не место. Их противники апеллируют тем, что в живой природе животных гибнет не меньше, каждый год исчезают сотни видов. Только об этом никто не говорит. Эдгард Запашный - народный артист России, представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении, открыто говорит, что это никакая не борьба за права животных, а просто грязная конкуренция. Таким образом цирки, где нет дрессированных зверей пытаются уничтожить популярных конкурентов.
По мнению Запашного так цирки банально избавляются от конкурентов. Всё дело в деньгах.
Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский в доказательство приводит кампанию, которую проводил против животных в цирках канадский Цирк дю Солей (Cirque du Soleil). Это было не что иное, как банальная попытка запретить конкурентов.
По мнению Запашного, животное, которое дрессируешь, надо любить.
Запашный говорит, что нельзя ставить знак равенства межу дрессурой и жестокостью. По его словам дрессировка животных — это прежде всего любовь к ним и тесное общение. Понимание их желаний, абсолютное знание характера каждого. В пример Эдгард привёл Куклачёва с его кошками, а также слова Николая Николаевича Дроздова. Тот говорил, что чем больше животные общаются с человеком, тем это лучше сказывается на их здоровье. Социализированные животные живут дольше, становятся более умными.
Юрий Куклачёв со своими питомцами-артистами.
Так что любой вопрос — это палка о двух концах. Разграничить чётко грязную конкуренцию, модный хайп, обычное лицемерие и реальную борьбу за права животных очень тяжело. Тогда надо запретить и держать домашних животных дома. Ведь это ограничение их свободы. Кинология — вне закона? За тысячи лет сосуществования животный мир стал неотъемлем от мира человеческого. Поэтому разделять эти миры нельзя.
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