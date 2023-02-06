6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

6 потрясающе простых, но полезных трюков ниже помогут вам поддерживать идеальную чистоту в ванной комнате без лишних усилий и больших трат! Это полезно и нужно знать каждому.







Первый трюк. Возьмите деревянную прищепку и хорошенько пропитайте любимым эфирным маслом. Закрепите её близко к душу.







Или на карнизе. Когда вы будете принимать душ или ванну, горячий пар поможет приятному аромату масла распространиться по всей ванной! Время от времени аромат можно обновлять: просто капните ещё масла на прищепку.

Второй трюк. Чтобы швы на плитке не загрязнялись, вымойте их один раз, просушите, а затем протрите швы белой восковой свечой. Благодаря этому трюку швы останутся чистыми несколько недель: капли, попадая на них, будут просто стекать. Через 2-3 недели нужно будет повторить процедуру.







Третий трюк. Чтобы легко и быстро очистить сантехнику до блеска, просто нанесите на неё немного крема для бритья, оставьте на 20 минут. Затем натрите тряпкой из микрофибры и смойте водой. Это очень просто и легко! Сантехника будет блестеть, будто бы только что из магазина.







Четвёртый трюк. Здесь вам также понадобится крем для бритья. Нанесите его на щётку.







И почистите ванну. Это очень просто, но эффект потрясающий: весь налёт уйдёт в миг! К тому же, чистить ванну таким образом невероятно легко и быстро.







Пятый трюк. Нарежьте тканевую салфетку на длинные кусочки, замочите в столовом уксусе.







Пропитанные уксусом полоски выложите вдоль бортиков ванны иди душевой, оставьте на 15-20 минут, затем уберите и смойте остатки душем. Налёт, грязь, желтизна пропадут!







Шестой трюк. В унитаз вылейте чайник воды 60 градусов, не более.







Отправьте туда же пару таблеток для посудомоечной машины. Оставьте на ночь. На следующее утро промойте унитаз ёршиком и смойте. Неприятный запах, желтый налёт полностью исчезнут без следа!



