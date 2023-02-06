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6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

6 потрясающе простых, но полезных трюков ниже помогут вам поддерживать идеальную чистоту в ванной комнате без лишних усилий и больших трат! Это полезно и нужно знать каждому.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Первый трюк. Возьмите деревянную прищепку и хорошенько пропитайте любимым эфирным маслом. Закрепите её близко к душу.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Или на карнизе. Когда вы будете принимать душ или ванну, горячий пар поможет приятному аромату масла распространиться по всей ванной! Время от времени аромат можно обновлять: просто капните ещё масла на прищепку.
Второй трюк. Чтобы швы на плитке не загрязнялись, вымойте их один раз, просушите, а затем протрите швы белой восковой свечой. Благодаря этому трюку швы останутся чистыми несколько недель: капли, попадая на них, будут просто стекать. Через 2-3 недели нужно будет повторить процедуру.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Третий трюк. Чтобы легко и быстро очистить сантехнику до блеска, просто нанесите на неё немного крема для бритья, оставьте на 20 минут. Затем натрите тряпкой из микрофибры и смойте водой. Это очень просто и легко! Сантехника будет блестеть, будто бы только что из магазина.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Четвёртый трюк. Здесь вам также понадобится крем для бритья. Нанесите его на щётку.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

И почистите ванну. Это очень просто, но эффект потрясающий: весь налёт уйдёт в миг! К тому же, чистить ванну таким образом невероятно легко и быстро.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Пятый трюк. Нарежьте тканевую салфетку на длинные кусочки, замочите в столовом уксусе.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Пропитанные уксусом полоски выложите вдоль бортиков ванны иди душевой, оставьте на 15-20 минут, затем уберите и смойте остатки душем. Налёт, грязь, желтизна пропадут!

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Шестой трюк. В унитаз вылейте чайник воды 60 градусов, не более.

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

Отправьте туда же пару таблеток для посудомоечной машины. Оставьте на ночь. На следующее утро промойте унитаз ёршиком и смойте. Неприятный запах, желтый налёт полностью исчезнут без следа!

6 трюков для идеально чистой ванной без усилий

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