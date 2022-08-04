Самые распространенные мифы о вине

Существует немало правил, которыми нас убеждают руководствоваться при выборе вина. Мы слепо доверяемся им, а, оказывается, зря. Мы решили развеять самые распространенные суеверия, чтобы каждый смог подобрать напиток, подходящий именно ему.











1. Хорошее вино не всегда стоит больших денег

2. Вино может быть из разных сортов

3. Винтовая пробка не означает подделку

4. Качество полусладких вин обычно страдает

5. Одно вино может подходить к разным блюдам

6. Яркая этикетка используется для хорошего вина

7. Осадок не означает, что вино окрашено

8. Многие сорта вин с годами теряют качество