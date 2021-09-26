Фотографии с беспилотников, которые позволяют удостоверится, что наш мир почти идеален

Сбор урожая.
Оптическая иллюзия – вот, что можно сказать о данной серии снимков, «пойманных» беспилотниками в нужное время и нужный момент. Особенность их в том, что они симметричны, но при этом, одна какая-то незначительная деталь, нарушая положение вещей, придаёт им ту самую иллюзорность, которую так любят перфекционисты.
1. Шэньси в Китае
Эта фотография была сделана в Баоцзи в провинции Шэньси в Китае. Студенты в техническом колледже медсестёр в Китае сдают экзамен на спортивной площадке.
2. Кокеллес около Кале на севере Франции
Фермер использует свой трактор для сбора тюков сена после сбора урожая пшеницы.
3. Столичная ферма, расположенная в Северном Лондоне
Эти идеально ровные круги - резервуары на ферме для сточных вод.
4. Эта фотография была сделана в Циньяне в провинции Хэнань Китая
Нет, это не фотография роботов. Это люди, участвующие в тай-чи в Китае.
5. Ферма в Айдахо
Эти сельскохозяйственные самолёты используются для распыления пестицидов и удобрений на сельскохозяйственных полях.
6. Баскетбольные площадки
Ничто так не радует перфекциониста, как баскетбольная площадка.
7. Припаркованные автомобили в Китае
А вы бы смогли бы отыскать свой автомобиль на парковке, будь вы в Китае среди всех этих машин?
8. Рабочий на чайной плантации
Каждый раз, заваривая чайный пакетик, помните о том, что когда-то это были листья, собранные вручную.
9. Пляж на Сардинии
А сколько бы вы провели дней на одном из этих пляжных стульев?
10. Йога на газоне в Китае
Красивая и эстетичная йога в исполнении молодых девушек.
11. Район в Денвере, Колорадо
Сверху этот район выглядит так, будто он может быть частью настольной игры.
12. Лодки в океане
Лодочные тропы могут выглядеть сверху, как настоящее произведение искусства.
13. Небольшая деревня недалеко от Будапешта
Машина едет по дороге между заснеженным лесом.
14. Достопримечательность, расположенная в Китае
Эта туристическая достопримечательность охватывает более 300 акров и расположена в небольшой деревне в Китае.
15. Цзинань, провинция Шаньдун
Группа из 1000 человек в спортивном центре в Китае.
16. Автомобильные дороги в Румынии
Такие «карусели» - одни из самых популярных развилок в Европе.
17. Лабиринт сверху
Сверху этот лабиринт выглядит слишком просто.
18. Индонезийская пальмовая плантация
Эта дорога проходит через пальмовую плантацию в Индонезии.
19. Стадион Виктория в Агуаскальентесе, Мексика
Согласитесь, что вид сверху значительно лучше и интереснее.
20. Цзянсу, Китай
Эти яркие кроны деревьев расположены в парке водно-болотных угодий в Китае.
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