С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...
  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...
  • secretmaster
    Очень жаль их всех! Не стоит подобного делать вообще.Звёзды, которые у...

Фотографии с беспилотников, которые позволяют удостоверится, что наш мир почти идеален


Сбор урожая.

Сбор урожая.

Оптическая иллюзия – вот, что можно сказать о данной серии снимков, «пойманных» беспилотниками в нужное время и нужный момент. Особенность их в том, что они симметричны, но при этом, одна какая-то незначительная деталь, нарушая положение вещей, придаёт им ту самую иллюзорность, которую так любят перфекционисты.

1. Шэньси в Китае


Эта фотография была сделана в Баоцзи в провинции Шэньси в Китае. Студенты в техническом колледже медсестёр в Китае сдают экзамен на спортивной площадке.

Эта фотография была сделана в Баоцзи в провинции Шэньси в Китае. Студенты в техническом колледже медсестёр в Китае сдают экзамен на спортивной площадке.

 

2. Кокеллес около Кале на севере Франции


Фермер использует свой трактор для сбора тюков сена после сбора урожая пшеницы.

Фермер использует свой трактор для сбора тюков сена после сбора урожая пшеницы.

 

3. Столичная ферма, расположенная в Северном Лондоне


Эти идеально ровные круги - резервуары на ферме для сточных вод.

Эти идеально ровные круги - резервуары на ферме для сточных вод.

 

4. Эта фотография была сделана в Циньяне в провинции Хэнань Китая


Нет, это не фотография роботов. Это люди, участвующие в тай-чи в Китае.

Нет, это не фотография роботов. Это люди, участвующие в тай-чи в Китае.

 

5. Ферма в Айдахо


Эти сельскохозяйственные самолёты используются для распыления пестицидов и удобрений на сельскохозяйственных полях.

Эти сельскохозяйственные самолёты используются для распыления пестицидов и удобрений на сельскохозяйственных полях.

 

6. Баскетбольные площадки


Ничто так не радует перфекциониста, как баскетбольная площадка.

Ничто так не радует перфекциониста, как баскетбольная площадка.

 

7. Припаркованные автомобили в Китае


А вы бы смогли бы отыскать свой автомобиль на парковке, будь вы в Китае среди всех этих машин?

А вы бы смогли бы отыскать свой автомобиль на парковке, будь вы в Китае среди всех этих машин?

 

8. Рабочий на чайной плантации


Каждый раз, заваривая чайный пакетик, помните о том, что когда-то это были листья, собранные вручную.

Каждый раз, заваривая чайный пакетик, помните о том, что когда-то это были листья, собранные вручную.

 

9. Пляж на Сардинии


А сколько бы вы провели дней на одном из этих пляжных стульев?

А сколько бы вы провели дней на одном из этих пляжных стульев?

 

10. Йога на газоне в Китае


Красивая и эстетичная йога в исполнении молодых девушек.

Красивая и эстетичная йога в исполнении молодых девушек.

 

11. Район в Денвере, Колорадо


Сверху этот район выглядит так, будто он может быть частью настольной игры.

Сверху этот район выглядит так, будто он может быть частью настольной игры.

 

12. Лодки в океане


Лодочные тропы могут выглядеть сверху, как настоящее произведение искусства.

Лодочные тропы могут выглядеть сверху, как настоящее произведение искусства.

 

13. Небольшая деревня недалеко от Будапешта


Машина едет по дороге между заснеженным лесом.

Машина едет по дороге между заснеженным лесом.

 

14. Достопримечательность, расположенная в Китае


Эта туристическая достопримечательность охватывает более 300 акров и расположена в небольшой деревне в Китае.

Эта туристическая достопримечательность охватывает более 300 акров и расположена в небольшой деревне в Китае.

 

15. Цзинань, провинция Шаньдун


Группа из 1000 человек в спортивном центре в Китае.

Группа из 1000 человек в спортивном центре в Китае.

 

16. Автомобильные дороги в Румынии


Такие «карусели» - одни из самых популярных развилок в Европе.

Такие «карусели» - одни из самых популярных развилок в Европе.

 

17. Лабиринт сверху


Сверху этот лабиринт выглядит слишком просто.

Сверху этот лабиринт выглядит слишком просто.

 

18. Индонезийская пальмовая плантация


Эта дорога проходит через пальмовую плантацию в Индонезии.

Эта дорога проходит через пальмовую плантацию в Индонезии.

 

19. Стадион Виктория в Агуаскальентесе, Мексика


Согласитесь, что вид сверху значительно лучше и интереснее.

Согласитесь, что вид сверху значительно лучше и интереснее.

 

20. Цзянсу, Китай


Эти яркие кроны деревьев расположены в парке водно-болотных угодий в Китае.

Эти яркие кроны деревьев расположены в парке водно-болотных угодий в Китае.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Фотографии с беспилотников, которые позволяют удостоверится, что наш мир почти идеален

И не забудьте:
Фотографии с беспилотников, которые позволяют удостоверится, что наш мир почти идеаленПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх