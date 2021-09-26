Фотографии с беспилотников, которые позволяют удостоверится, что наш мир почти идеален

Сбор урожая.

1. Шэньси в Китае

Эта фотография была сделана в Баоцзи в провинции Шэньси в Китае. Студенты в техническом колледже медсестёр в Китае сдают экзамен на спортивной площадке.

2. Кокеллес около Кале на севере Франции

Фермер использует свой трактор для сбора тюков сена после сбора урожая пшеницы.

3. Столичная ферма, расположенная в Северном Лондоне

Эти идеально ровные круги - резервуары на ферме для сточных вод.

4. Эта фотография была сделана в Циньяне в провинции Хэнань Китая

Нет, это не фотография роботов. Это люди, участвующие в тай-чи в Китае.

5. Ферма в Айдахо

Эти сельскохозяйственные самолёты используются для распыления пестицидов и удобрений на сельскохозяйственных полях.

6. Баскетбольные площадки

Ничто так не радует перфекциониста, как баскетбольная площадка.

7. Припаркованные автомобили в Китае

А вы бы смогли бы отыскать свой автомобиль на парковке, будь вы в Китае среди всех этих машин?

8. Рабочий на чайной плантации

Каждый раз, заваривая чайный пакетик, помните о том, что когда-то это были листья, собранные вручную.

9. Пляж на Сардинии

А сколько бы вы провели дней на одном из этих пляжных стульев?

10. Йога на газоне в Китае

Красивая и эстетичная йога в исполнении молодых девушек.

11. Район в Денвере, Колорадо

Сверху этот район выглядит так, будто он может быть частью настольной игры.

12. Лодки в океане

Лодочные тропы могут выглядеть сверху, как настоящее произведение искусства.

13. Небольшая деревня недалеко от Будапешта

Машина едет по дороге между заснеженным лесом.

14. Достопримечательность, расположенная в Китае

Эта туристическая достопримечательность охватывает более 300 акров и расположена в небольшой деревне в Китае.

15. Цзинань, провинция Шаньдун

Группа из 1000 человек в спортивном центре в Китае.

16. Автомобильные дороги в Румынии

Такие «карусели» - одни из самых популярных развилок в Европе.

17. Лабиринт сверху

Сверху этот лабиринт выглядит слишком просто.

18. Индонезийская пальмовая плантация

Эта дорога проходит через пальмовую плантацию в Индонезии.

19. Стадион Виктория в Агуаскальентесе, Мексика

Согласитесь, что вид сверху значительно лучше и интереснее.

20. Цзянсу, Китай

Эти яркие кроны деревьев расположены в парке водно-болотных угодий в Китае .