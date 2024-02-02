«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!
Маленький Тильда
Томас на горе
Оскар под мостом
Трайн на холме
Спящий Луис
Дружелюбный Тедди
Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую
Все статуи сделаны из использованных досок
Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора
А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов
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