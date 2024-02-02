С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • buhjr14 buhjr
    Борец, борец... сидел в библиотеки, что бы не стать предателем. Пустая статья, образ не раскрыт, достижения не предст...Памяти Льва Рубин...
  • Alexander Samokhin
    А что хотел "борец с СССР"? "Украинцы" сейчас тоже борются с Россией...Памяти Льва Рубин...
  • Ингерман Ланская
    ну, не надо свои хотелки намазывать на всех. подавляющее большинство этого хлама давноооо уж выкинуто и давнооо уж сг...7 вещей из СССР, ...

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!



Маленький Тильда





Томас на горе







Оскар под мостом







Трайн на холме







Спящий Луис







Дружелюбный Тедди







Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую



Все статуи сделаны из использованных досок



Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора



А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов




источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх