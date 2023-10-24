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Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Глядя на милых ребятишек, изображенных на этих фото, трудно разглядеть в них известных нам влиятельных политиков, но это действительно они. Тогда они были еще очень далеки от государственных дел, однако со временем они овладели всеми премудростями, получили уважение и стали настоящими лидерами.

Королева Елизавета II

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Джон Кеннеди

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Ангела Меркель

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Дональд Трамп

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Владимир Путин

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Папа римский Франциск

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Хиллари Клинтон

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Джордж Буш младший

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Принц Чарльз

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

Барак Обама

Детские фотографии влиятельных политиков прошлого и настоящего

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