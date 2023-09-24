Как сделать уборку в доме совсем не стрессовым делом

Очень многие люди ненавидят уборку. Она отбирает много времени и заставляет думать о том, что к данному беспорядку как минимум причастны вы сами. Данный материал собрал 7 неожиданных советов, как сделать уборку менее стрессовым мероприятием.



1. Сделайте давно назревший телефонный звонок под уборку

2. Побалуйте себя за уборку

3. Найдите достаточно убедительную причину для уборки

4. Перестаньте пытаться сделать всё сразу

5. Обратите внимание на свои повседневные привычки.

6. Начните исповедовать минимализм

7. Интернет — ваш друг

Да, отлично тебя слышу, дядя!Пора признать, что не так давно был хотя бы один телефонный звонок, которые мы все слишком долго откладывали. Что может быть лучше, чем убить двух зайцев одним выстрелом? Сведите на нет монотонность уборки своей комнаты, пообщавшись с другом или родственником «для галочки». Все, что вам нужно, это хорошие наушники-Bluetooth, — и готово! И звонок сделан, и поставлены аж две галочки.Это награда, девочки!Превратить уборку в удовольствие – задача не из легких. Но что, если вы заставите себя с нетерпением ждать награды за уборку? Сделайте чёртову уборку, а сразу после закажите доставку самой вашей любимой еды Яндексом или долго расслабляйтесь в ванне — что бы это ни было, это будет впредь мотивировать вас поддерживать чистоту в доме.Покумекайте о причинах.Поддержание чистоты в доме — это не разовая работа, а обязательство, поэтому вам нужно сесть и подумать о том, какую пользу принесет вам уборка. Идите в размышлениях куда дальше от таких общих причин, как банальная чистота. Подумайте о том, какую пользу могут принести последствия уборки вашего дома в вашу повседневную жизнь. Как только с вашим разумом образуется прочная связь, это станет гораздо менее рутинной работой. Среди возможных убедительных причин – снижение риска развития аллергии, снижение стресса от нахождения в бедламе или от нежданно нагрянувшего в ваш дом кого бы то ни было извне.Кнопа, мы уже много сделали!Есть прописная истина: одно крохотное действия лучше огромного бездействия. Если у вас есть «огромный» список комнат, которые нужно привести в порядок, важно вместо этого разбить его на меньший. Для начала выберите всего 8–10 предметов и храните их на своих местах. Это может показаться чем-то незначительным? Чушь! Даже такой первый шаг будет иметь огромное значение для совершенствования вашего пространства. Таким образом задача наведения порядка станет менее сложной и напряженной. Вы даже можете оказаться настолько довольными результатами, что заставите себя сделать ещё один такой «маленький шаг»… А потом ещё один… В итоге прежде, чем вы это заметите, вы уже проделаете значительный объем работы. Дайте себе заслуженный перерыв: возьмите чашку кофе и положите ноги на мягкий пуфик, прежде чем отдохнуть или… продолжить.Не моете обувь сразу? Или купите поддон, или живите в грязи и антисанитарии.Посмотрите на свой день и выясните определенные закономерности. Вы из тех, кто снимает носки сразу у двери или ждете, пока окажетесь в спальне? Соответственно, предусмотрите условия для любого случая, например, для первого сценария поставьте перед собой мини-корзинку для использованных носков. Таким образом вы гарантируете себе, что уборка в будущем будет менее трудоёмкой.Уборка в этом помещение займёт пять минут.Суть минимализма заключается просто в том, чтобы иметь только те вещи, которые повышают ценность вашей жизни, и одновременно отказываться от вещей, которые больше не служат какой-либо цели в вашей жизни. Чистый дом приводит к чистоте ума. Короче говоря, перестаньте наполнять свой дом еще большим количеством мусора и бесполезных вещей, которые нужно систематизировать и хранить. Иногда, чтобы содержать дом в чистоте, вам необходимо навести порядок, как бы трудно это ни было поначалу. Делая это, вы наводите порядок в своей комнате, и это всегда будет отражением ваших приоритетов в использовании своего пространства.Ютьюб в помощь.Отличный способ сделать уборку более экологичной в долгосрочной перспективе — провести исследование и выяснить, что лучше всего подходит для вас. Именно здесь Интернет может сыграть важную роль: блоги, видеоролики на YouTube, TikToks и т. д. Существует море информации по расхламнению и нестрессовой уборке, на которую стоит обратить внимание. Подберите режим уборки, соответствующий вашим потребностям, приобретите продукты, которые значительно облегчат работу, инвестируйте в функциональную мебель, которая занимает гораздо меньше места — вы поняли, в чем дело. И подумайте про робот-пылесос.