Отжался — в тюрьму: за какой спорт в СССР давали срок

За занятие спортом, противоречащим идеологии партии, можно было загреметь в тюрьму. Сажали и за обучение запрещённому спорту. Для наказания спортсменов в уголовный кодекс РСФСР даже ввели специальную статью.
Никаких сенсеев и «кийа»
В середине прошлого века японское единоборство каратэ завоевало популярность по всему миру. Не обошли его своим вниманием и граждане СССР. В начале семидесятых в Москву стали приглашать каратистов из Японии. А в 1978 открылась Центральная школа каратэ и основана Федерация каратэ СССР. В многочисленные школы сразу же потянулись тысячи людей. Но советским властям такой ажиотаж пришёлся не по вкусу.
По мнению руководителей страны, каратэ представляло опасность для пропаганды политики партии. Не понравился им существующий культ сенсея в каратэ. Также удостоилась критики суровая дисциплина. Её восприняли как систему, которую могли использовать с целью государственного переворота. Кроме того, в восьмидесятые начался резкий рост преступности в городах. А в школах каратэ, по мнению властей, могли собираться криминальные элементы. Но не всё это стало причиной запрета боевого искусства.
За каратэ — в тюрьму
Было каратэ запрещено и потому, что в СССР готовились провести Олимпиаду. Правительство искренне считало, что школы каратэ переманивают в свои ряды спортсменов, которые могли бы выступить на Играх. И правда, в секции каратэ охотно шли боксёры и другие спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта. Но прямой запрет на каратэ появился только в 1981 году, после проведения Олимпиады.
Тогда к статье 129 Уголовного Кодекса РСФСР был добавлен новый подпункт. Новая статья 129.1 называлась «Незаконное обучение каратэ». Согласно ней, обучение этому искусству боя каралось или штрафом от 300 до 500 рублей, или заключением на срок до двух лет. Рецидивистам по этой статье грозило уже более суровое наказание. Их могли посадить в тюрьму на пять лет, да ещё и с конфискацией имущества. Попали под эту статью многие именитые тренеры. В их числе оказался даже Василий Гусев — тренер по ушу. В суде не стали разбираться: каратэ, ушу — какая разница? Всё одно — спорт, тлетворно влияющий на советских граждан. Однако запрет на преподавание каратэ продлился всего пять лет. В отличие от запрета на занятия культуризмом.
Нет бодибилдингу в СССР
В СССР бодибилдинг, названный культуризмом, появился ещё в тридцатые годы. Но пик увлечения им пришёлся на шестидесятые. Правда тренироваться советским атлетам приходилось по устаревшим методикам. Некоторым удавалось за огромные деньги достать заграничные журналы. Из них и узнавали, как правильно тренироваться, чтобы иметь фигуру мечты. Конечно же, тягали железо советские культуристы не просто так.
В 1971 году прошёл первый чемпионат по культуризму в СССР. Спортсмены демонстрировали не только рельефные мышцы, но и выполняли некоторые спортивные нормативы. В 1972 году прошёл второй чемпионат, но уже на следующий год культуризм в СССР был официально запрещён. Чиновники Госкомпспорта пришли к выводу, что занятия бодибилдингом мешают пропаганде советской системы физкультуры и спорта. Всех советских бодибилдеров попросили заняться тяжёлой атлетикой. Но согласились на это немногие.
Вместо занятий угодным партии спортом советские качки организовывали подпольные тренажёрные залы. В них они при помощи изготовленных своими руками из подручных материалов тренажёров оттачивали рельеф мышц. Таких спортсменов вычисляли и наказывали. Например, первый чемпион СССР по культуризму попал в тюрьму по сфабрикованному делу. Пострадали и многие другие атлеты. Только в 1983 году запрет властей на культуризм был снят.
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