Что делать, если обгорел на солнце

Лето – пора отпусков и отдыха на пляже. Всем давно известно, что находиться под палящем солнцем без защиты для кожи опасно. Но многие из нас умудряются испортить отпуск, обгорев на пляже. Что же делать, если ожог уже получен?







Можно ли использовать сметану, как советуют наши бабушки? Или лучше сразу бежать в аптеку?

1. Как понять, что у вас ожог

2. Как правильно лечить солнечные ожоги

3. Чего точно не стоит делать при солнечном ожоге

4. Кто больше подвержен ожогам

5. Лучше предотвратить, чем лечить

Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. А также мы расскажем о том, как предотвратить появление солнечного ожога.От степени ожога зависит продолжительность его леченияСолнечные ожоги достаточно неприятны. Вряд ли их можно с чем-то спутать. Но важно понимать, какой именно вы получили ожог. После чрезмерного пребывания на солнце без защитного крема ожог, скорее всего, вам обеспечен. Он проявляется спустя три часа и легко узнаваем по покраснению кожи. Выделяют две степени солнечного ожога.При первой степени повреждается только лишь наружный слой кожи. Такой вид считается более легким и проходит намного быстрее. Возникает ощущение стянутости кожи. Также может возникнуть легкое недомогание. А вот при второй степени ожога кожа становится темно-красной. А спустя время появляются волдыри. Также при второй степени ожога возможны повышение температуры и даже обмороки. В случае плохого самочувствия при второй степени ожога мы настоятельно рекомендуем обратиться к врачу за первой медицинской помощью.Пантенол и гель алоэ помогут вашей кожеВ первую очередь стоит постараться остудить место ожога. Но стоит помнить правила безопасности.Если на коже же образовался пузырь, ни в коем случае нельзя надолго прикладывать к нему лед. Так как это может привести к разрыву пузыря. Гораздо лучше просто принять холодный душ. После чего дождаться естественного высыхания кожи.После того как кожа высохнет, на ожог необходимо нанести лекарственное средство. Отлично подойдет гель алоэ, а также крема с пантенолом. Именно благодаря им можно быстро вылечить обгоревший участок кожи. Удобно, что их можно приобрести не только в аптеках, но и в любом крупном супермаркете. В случае сильных болевых ощущений также рекомендуется принять Ибупрофен.Избегайте сметаны, мазей и трения кожиВ первую очередь необходимо избегать всего, что приводит к трению кожи. То есть никаких мочалок и скрабов в душе. Не нужно растирать тело полотенцем и слишком тщательно втирать крем. Любое повреждение кожи может только на дольше растянуть время выздоровления вашей кожи.Мы не рекомендуем использовать тяжелые мази. Они способны закупорить место ожога и тем самым ухудшить ситуацию. Так же стоит забыть о заботливых бабушкиных советах про сметану и любую другую кисломолочную продукцию. Давно доказано, что при их использовании образуется среда, в которой хорошо развиваются бактерии. Так что вы рискуете испортить отпуск не только ожогом, но и заражением кожи.Активные фазы солнца губительны для любой кожиУльтрафиолет вреден абсолютно всем людям. Но наша кожа сумела адаптироваться к нему. Именно поэтому клетки кожи вырабатывают темный пигмент меланин, который защищает кожный покров. Но бывают ситуации, когда этого недостаточно. Например, когда солнце слишком агрессивное. В этих случаях без специальной защиты сложно избежать солнечного ожога.Так же есть люди, которые находятся в так называемой группе риска. Не повезло тем, у кого слишком светлая кожа. Обычно эти люди обгорают самые первые. Так же при отдыхе рядом с экватором очень высок риск получить ожог. И не стоит забывать про самые активные солнечные фазы. Они приходятся на дневное время с одиннадцати утра до двух часов дня. В это время лучше избегать нахождения на солнце, если не хотите обгореть.Не стоит забывать про солнцезащитный крем и головной уборВ первую очередь не стоит находиться под открытым солнцем, когда оно в активной фазе. Также не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами, но делать это нужно с умом. Перед выходом из дома мы рекомендуем открыть приложение с погодой и узнать УФ индекс. Если его значение предвкушает два, то необходимо использовать крем с защитой минимум СПФ 50. Иначе вы рискуете получить солнечный ожог.Также можно использовать серф-пасту на основе цинка. Именно ее используют серферы, которые много времени находятся на солнце. Помимо этого, мы советуем носить закрытую свободную одежду изо льна. Она позволит коже дышать, но не подвергаться вредоносным солнечным лучам. И не забывайте про головные уборы, чтобы не потерять сознание от слишком долгого пребывания на солнце.