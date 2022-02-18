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Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.

Тренажёры викторианской эпохи

Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.

Первый «современный» спортзал:


Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.
Тренажёры викторианской эпохи
Женский час в гимнастическом зале

Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений.
Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.
Тренажёры викторианской эпохи
Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.
Тренажёры викторианской эпохи

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