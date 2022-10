9 образцов вертикального озеленения, которые разнообразят городские каменные джунгли

1. One Central Park (Сидней, Австралия)

Жилой комплекс с озеленённым фасадом. /Фото: flickr.com

Растения как будто прорвались из-под стеклянных стен. /Фото: architime.ru

2. Bosco Verticale (Вертикальный лес) (Милан, Италия)

Зелёные итальянские башни. /Фото: cbc.ca

Чтобы создать такую красоту, потребовалось десятки тысяч растений. /Фото: green-design-blog.com.pl

3. Stone House (Ханой, Вьетнам)

Яркий пример вертикального озеленения в частном особняке. /Фото: dezeen.com

Тот случай, когда серые каменные стены разбавили зеленью. /Фото: dezeen.com, ads.com

4. Школа искусств (Сингапур)

Учебное заведение с вертикальным озеленением. /Фото: architime.ru

Растения в случае Школы искусств играют не только эстетическую роль. /Фото: inhabitat.com

5. Oasia Hotel Downtown (Сингапур)

Действительно оазис посреди каменной застройки мегаполиса. /Фото: wikiрedia.org

Не только красиво, но и удобно для постояльцев отеля. /Фото: hrs.com, futurarc.com

6. Naman Spa (Дананг, Вьетнам)

Потрясающее сочетание светлого фасада и вертикального озеленения. /Фото: pinterest.com

Вертикальные сады не только снаружи, но и внутри здания. /Фото: mediaone.dev, emap.com, world-architects.com

7. ATLAS HOTEL (Хайон, Вьетнам)

Отель, по балконам которого вьётся вертикальный сад. /Фото: agoda.net

Идеальное сочетание растений и природных материалов. /Фото: architime.ru

8. FUKUOKA PREFECTURAL INTERNATIONAL HALL (Япония)

Целый международный центр с вертикальным озеленением. /Фото: greenroofs.com

Оазис посреди японского города. /Фото: archello.com

9. Amazon Spheres (Сиэтл, США)

Суперсовременный пример вертикального озеленения внутри сооружения. /Фото: businessinsider.com

Настоящий вертикальный сад в офисном помещении. /Фото: bwbx.io, adsttc.com, brightspot.com

Вертикальный сад - это сложная система фитостен из растений, размещённых вертикально на специальных конструкциях. Однако все потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться архитекторы во время разработки вертикального озеленения, определённо стоят результата - красивейшей, буквально живой стены, которая добавляет ноту природы в городские каменные джунгли. Поэтому нет ничего удивительного, что во многих уголках планеты можно встретить такие растительные стены, которые становятся оригинальным украшением не только музеев или гостиниц, но также бизнес-центров и даже частных домов.Сиднейский жилой комплекс под названием One Central Park - детище совместного творчества архитектора Жана Нувеля и знаменитого ландшафтного дизайнера Патрика Бланка. Строительство объекта длилось несколько лет и закончилось в 2014 году. Причём практически сразу после открытия One Central Park местный Совет по высотному строительству и городской среде признал жилой комплекс лучшим высотным зданием года. Задумка архитекторов состояла в том, чтобы расположенный в центре участка сад плавно поднимался на фасады башен из стекла. Самая высокая из них увенчана масштабной консолью, где были построены самые респектабельные пентхаусы. К тому же, она примечательна расположенных на неё системы специальных зеркал, которые отражают солнечные лучи от помещений, направляя их на сады внизу.Для размещения растений на фасаде жилого комплекса, были установлены специально спроектированные ящики, которые поддерживаются в равновесии половыми плитами. В свою очередь, сооружение наружных вертикальных садов потребовало использование не менее 350 разновидностей растений , причём выбирали их не случайным образом, а с расчётом, что они способны нормально расти на высоте 116 метров в условиях сильного ветра и жаркого солнечного климата. Полив растений осуществляется за счёт использования сточных вод жилого комплекса, которые перед этим прошли специальную фильтрацию. Все применённые технологии делают One Central Park ярким примером устойчивой архитектуры, а не просто эпизода задействования растений в качестве эффектного и дорогого в обслуживании декора.Итальянский жилой комплекс Bosco Verticale также был возведён в 2014 году. Объект представляет собой две башни высотой 110 и 76 метров соответственно. Собственно, это был один из первых реализованных проектов на территории Европы, который предусматривал синтез концепций высотного строительства и озеленения городского ландшафта. Для того, чтобы достичь поставленной задачи, архитекторы озаботились на просто строительством бетонных зданий, которые позднее украсили многочисленными горшками с растениями. В результате им удалось создать полноценную эко-систему, значительно снижающую уровни загрязнения воздуха в районе, фильтрующую пыль и грязь и даже снижающую уровень шума внутри самого жилого комплекса.Для того, чтобы реализовать идею такого соединения комфортного микроклимата и полезного макроклимата, пришлось задействовать огромное количество растений: так, по информации редакции Novate.ru, всего на две башни жилого комплекса было использовано приблизительно 900 деревьев, несколько тысяч кустарников, и примерно 11 тысяч многолетников. Более того, разработчики подсчитали, что для размещения всего этого биологического великолепия условиях обыкновенного ландшафта потребовалась бы занять саженцами площадь примерно в 7 тысяч квадратных метров. Поэтому для создания максимально комфортабельных условий и эстетического вида архитекторы продумали расположение буквально каждого растения.Само собой, что технология озеленения зданий городского ландшафта, оказавшись очень популярной, имела спрос не только в используются при строительстве многоэтажных зданий, но и в случае проектирования частных резиденций. Ярким примером воплощения столько камерного вида экодизайна можно справедливо считать построенную в 2012 году в одном из престижных районов столицы Вьетнама города Ханой особняка под названием Stone House. Сооружение представляет собой каменный дом спиралевидного силуэта, который отличается наличием сада не только во дворе, но и на крыше.Свою оригинальную задумке архитекторы, проектирующие этот особняк, объяснили следующим образом: по их словам, их задумкой было стремление создать «пространство, которое сможет фиксировать изменения и следы времени в течение многих лет в результате старения природных материалов». Для того, чтобы воплотить в жизнь свой концепт, был создать интересный силуэт здания и придомовой территории: двор и крыша, на которой высажен газон, плавно перетекают друг в друга, что позволяет образовать единое садовое пространство. Таким образом, не только серый каменный дом удачно был украшен за счёт вертикального озеленения, но также экстерьер и интерьер дома находятся в активном взаимодействии.Не являются исключением из тенденции становиться представителями «зелёной» архитектуры и современные учебные заведения. Ярким примером в данном случае справедливо может стать сингапурская Школа искусств. Спроектировала её компаний WOHA Architects, а задумка в случае этого объекта заключалась в создании как будто двух визуально соединённых горизонтальных уровней: открытого общественного пространства для публичной коммуникации на нижнем ярусе и аудиторий для комфортного и безопасного обучения на верхнем.Реализация данной концепции позволила решить сразу несколько задач: во-первых, открытость для общественного внимания и активная коммуникация с ним с целью популяризации современного искусства, а во-вторых, создание таких учебных пространств, которые давали бы возможность максимально сосредоточиться на учёбе. Зелёные же фасады здания не только выполняют эстетическую роль, но ещё и являются фильтрами окружающей среды - они снижают появление в помещениях солнечных бликов и пыли, сохраняют прохладу в аудиториях без дополнительного применения кондиционеров, а использование акустических потолков позволяют поглотить дорожный шум. Более того, крыша, выполненная в виде большого парка, является площадкой для отдыха в перерывах между занятиями.Другим знаменитым проектом, реализованным в Сингапуре специалистами компании WOHA Architects, является Oasia Hotel Downtown. В его случае архитекторы задумали добиться адаптации классического небоскрёба из бетона и стекла для их безопасного, комфортного и экологичного использования в жарком тропическом климате. Основная проблема традиционных высоток состоит в том, что они очень быстро нагреваются под воздействием высоких температур окружающей среды, и это требует использование во время их эксплуатации мощных и дорогостоящих систем кондиционирования . Именно поэтому для дополнительного охлаждения тридцатиэтажного здания, фасад которого выполнен из алюминия, архитекторы решили буквально обвить его пышной сеткой лиан и растений, причём первых было использовано 21 вид, а вторых - 33 вида растений. Кроме того, экосистему вокруг здания и на террасах гостиницы составляют и тропические деревья. А для ещё более эффективного естественного охлаждения башни применили интересную особенность её конструкции - сквозные проёмы, где и размещаются зеленые террасы - именно сквозь них циркулирует воздух, за счёт чего сооружение не перегревается.Ещё одним ярким примером озеленения фасадов на территории Вьетнама, как государстве, которое отличается жарким климатом, является спа-отель Naman Spa. Автором проекта этого сооружения стала архитектурно-дизайнерская компания MIA Design Studio. Система вертикального озеленения в случае гостиницы также является не только приёмом для достижения эстетического наслаждения от созерцания даже её фасада, но и реализует концепцию сохранения прохлады внутри здания.Специалисты компании разработали фасад отеля таким образом, чтобы он представлял собой целую систему решетчатых узоров, которые чередуются с вертикальным озеленением, составленную из представителей местной флоры. Растения в данном случае выполняют роль естественного фильтра ярких тропических солнечных лучей, а также позволяют создать интересную игру света и тени на текстурированных стенах. Таким образом, вертикальное озеленение отеля стало полноправной составляющей архитектурной конструкции.Ещё один вьетнамский отель отеля под названием Atlas стал представителем применения концепции вертикального озеленения. Кроме того, фасад первоначально был облицован песчаником местного производства, которые эффективно сочетается с открытыми бетонными плитами. Растения вертикального сада расположились вдоль всей внешней части здания, что точно иллюстрирует миссию компании-разработчика Vo Trong Nghia Architects - интегрирование озеленения в дизайн, для омоложения городских районов и внесения вклада в улучшение общества.Работает этот синтез следующим образом: вертикальное озеленение не только обеспечивает затенение от солнца, но и позволяет прохладному воздуху постоянно циркулировать во внутренних помещениях сооружения. Более того, вышеупомянутые перфорированные каменные стены из песчаника пропускают дневной свет и при этом не блокируют поток воздуха. Такой механизм взаимодействия растений и природных материалов обеспечивает естественную вентиляцию помещения, минимизировать применение кондиционера, но при этом в самом здании достаточно светло и не влажно.Здание FUKUOKA PREFECTURAL INTERNATIONAL HALL, или ACROS Fukuoka, что переводится как Префектурный международный центр является известным детищем проектировщика городской архитектуры Эмилио Амбаса. По сути, он является масштабнейшим синтезом городских и парковых форм в его творчестве. Архитектор во время создания дизайна объекта серьёзно обеспокоился влиянием строительства на соседний Центральный парк Тенджин, который был единственным зелёным открытым пространством в этом районе города. Именно поэтому в проект он совместил со стремлением вернуть гражданам Фукуоки ту землю, которая будет занята новым зданием.Конструкция о сооружения получилась действительно впечатляющей. Так, его северная часть представляет собой элегантный современный городской фасад, смотрящий на самую престижную улицу японского финансового района Фукуоки. А вот южная фактически расширяет тот самый близлежащий парк за счёт террасных садов, которые раскинулись по всей высоте здания и завершаются красивейшим бельведером, откуда открывается потрясающий вид на на этот городской оазис. При этом здание получилось достаточно большим, чтобы там разместились выставочный зал, музей, театр на две тысячи человек, несколько конференц-залов, государственные и частные офисы, и даже подземная многоуровневая парковка и магазины.Справедливости ради, стоит отметить, что во многих архитектурных проектах технология вертикального озеленение задействуется не снаружи здания, а удачно вписывается в интерьер. Ярким примером реализации концепции такого типа является это офис компании Amazon , который представляет собой три прозрачных сферических купола, а вод под ними прекрасно расположился полноценный тропический лес.Каждый купол имеет общее внутренне пространство с другими, которое и заполнено бегониями, папоротниками, фикусами и другим огромным количеством разнообразных растений - всего их там насчитывается около 40 тысяч. Высокий же купол дополнительно украшен зелёной стеной, которая раскинулась на четыре этажа из пяти. Для того, чтобы поддерживать экосистему интерьера, в металлические рамы фасада вставили специальные многослойные стеклянные панели, минимизирующие теплопотери.