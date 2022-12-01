10 научно-фантастических фильмов, которые стоят потраченного времени: Кино с задатками классики

Самое приятное в научной фантастике — это невероятная широта жанра. Здесь и путешествия во времени, и исследования космоса, передовые технологии и иные измерения, инопланетяне с далёких планет и многое-многое другое. Не соскучишься. Данная подборка не содержит классических лент. В ней собраны научно-фантастические фильмы последних лет, с самым незаурядным и интересным сюжетом, у которых есть все задатки того, чтобы стать классикой. Кассовые бомбы, жемчужины данного кинематографического жанра, затерявшиеся в тёмных глубинах потоковых сервисов, далее в обзоре.
1. «Перспектива» (Prospect 2018)
Перспектива.
«Перспектива» — это творческий дебют сценариста Зика Эрла и режиссёра Кристофера Колдуэлла. Малобюджетный фильм основан на сюжете одноимённой короткометражки. Картина повествует об отце и дочери-подростке, которые на чужой планете добывают драгоценные камни. Они сталкиваются там с другими старателями. Эту планету покрывают ядовитые леса, за каждой травинкой ожидает смерть. Камни же похожи на плод воображения Дэвида Линча. Фильм совсем не выглядит как типичный космический блокбастер, где всё вылизано и отцифровано. Здесь всё выполнено в неком ретро-стиле, что очень подкупает зрителя. Эдакая аналоговая картинка ручной работы.
2. «Чужие на районе» (Attack the Block 2011)
Атакуй блок или Чужие на районе.
«Чужие на районе» - тоже дебютная лента. Сценаристом и режиссёром картины стал Джо Корниш. Сюжет вращается вокруг маленького провинциального городка, где уличная подростковая банда противостоит в одиночку вражескому инопланетному вторжению. Такой нетипичный сюжет сразу настраивает на то, что фильм будет как минимум оригинальным. Отличный актёрский состав, интересные тексты и капелька классовой политики. Фильм не собрал хорошей кассы, но был очень тепло встречен критиками.
3. «Специальный полуночный выпуск» (Midnight Special 2016)
Специальный полуночный выпуск.
«Специальный полуночный выпуск» — это дикая смесь остросюжетных погонь и всех атрибутов жанра научной фантастики. Режиссёром выступил Джефф Николс. Картина повествует об отце и сыне, которые находятся в бегах. Они скрываются от некого религиозного культа, а также ФБР. Дело в том, что мальчик обладает уникальными сверхъестественными способностями. Только не спешите думать, что это нечто вроде Людей Икс. Фильм абсолютно другой. Он со своим пронзительным всепроникающим ощущением суровой реальности похож на глоток свежего воздуха в этом перенасыщенном жанре. Несмотря на всё это, фильм с треском провалился в прокате. Очень жаль, что глубокое кино, с очень необычной, неожиданной концовкой, просто лишённое всей этой привычной визуальной напыщенности, не имело кассового успеха.
Глубокое кино с неожиданной концовкой.
4. «Увидимся вчера» (See You Yesterday 2019)
Увидимся вчера.
«Увидимся вчера», как и «Перспектива», основан на одноимённом короткометражном фильме. Он тоже является дебютом для режиссёра и сценариста Стефона Бристоля. В ленте рассказывается история двух подростков-вундеркиндов. Они изобретают путешествия во времени. После они решают использовать своё изобретение, чтобы спасти убитого брата одного из героев. Логика путешествий во времени здесь похожа на изложенную в знаменитой трилогии «Назад в будущее». Иногда фильм кажется приключенческим, иногда комедийным, но присутствуют и абсолютно мучительные, душераздирающие моменты. История выглядит просто до отвращения реальной. Критики охарактеризовали картину как «широкую метафору фальсифицированных систем социальной несправедливости».
5. «Связь» (Coherence 2013)
Связь.
«Связь» — это сложный для описания фильм. Рассказать о нём без раскрытия поворотов сюжета просто неврозможно. Разве что просто сказать так — это кино о званом ужине. Снят он был целиком и полностью всего за пять дней в гостиной дома режиссёра Джеймса Уорда Биркита. Никакой съёмочной группы и сценария. Сам Биркит говорит об этом так: «Терпеть не могу кино и телевизионные шоу, которые настолько полны фальши, что смотреть невозможно. Это потому что там всё прописано в сценарии, поминутно, полностью отсутствует естественность. Я хотел, чтобы моё кино было совсем иным. Настоящим и искренним». У режиссёра был свой собственный план сюжета, но в процессе съёмки он предоставил актёрам некую страничку для заметок о своём персонаже. Там они могли рассказать предысторию или раскрыть мотивы поведения своих героев. Картина получилась весьма интригующей, а актёрская игра выглядит максимально искренней.
6. «Моя девушка - монстр» (Colossal 2016)
Моя девушка - монстр.
Фильм не наделал шумихи, но несмотря на это, он стоящий. Сюжет рассказывает о безработной писательнице, которая борется с алкоголизмом. Она возвращается в родной город и заново заводит отношения с другом детства. Чудовище-колосс, напоминающее Годзиллу, нападает на город, а девушка подозревает, что имеет к этому какое-то отношение. Несмотря на эту деталь, фильм не просто копирка про монстра. В центре ленты — проблема героини и её сложные отношения с другом. В целом фильм очень зрелый и даже несколько мрачный.
7. «Кислород» (Oxygen 2021)
Кислород.
Александр Ажа прославился тем, что умеет снимать жуткие, полные кровищи ужастики. Его шедевры: «У холмов есть глаза» (2006) и «Пираньи 3D» (2010). Последний фильм режиссёра «Кислород» стоит особняком. Кроме того, что картина выпущена после такого долгого перерыва, так она ещё и нетипична для него. Там отсутствуют реки крови, а лишь напряжённые острые ощущения.
8. «Аннигиляция» (Annihilation 2018)
Аннигиляция.
«Аннигиляция» является адаптацией одноимённого романа Джеффа Вандермеера. Это история биолога и военной в отставке, роль которой играет Натали Портман. Она отправляется в составе секретной экспедиции в неизведанную местность, где изменяются все известные законы природы. Туда уже отправились несколько групп учёных и военных, но никто из них не вернулся назад. Сюжет — это вдумчивая философская концепция природы человеческого бытия. Фильм пробуждает волнение, ощущение страха и иногда даже подлинное ощущение ужаса. Такие эмоции возникают без каких-либо впечатляющих визуальных эффектов.
9. «Паранормальное» (The Endless 2017)
Паранормальное.
Как и предыдущая картина, научно-фантастический фильм «Паранормальное» ведёт зрителя в неизведанные дали. История рассказывает о двух братьях, которые ещё в детстве сбежали из тоталитарной религиозной секты. Однажды им в руки попадает неизвестная старая видеозапись, просмотр которой побуждает героев отправиться обратно. Им нужно найти ответы на волнующие вопросы об их таинственном прошлом. Картину демонстрировали на различных кинофестивалях, но она заслуживает большего. Родственные отношения — основа сюжета. По мере того как события на экране приобретают всё более странный оборот, зритель не может оторваться от просмотра. Происходящее чем-то напоминает стиль Лавкрафта. В фильме есть даже отсылка к его рассказу «Цвет из космоса» (1927). «Паранормальное» — это веское доказательство того, что за очень скромные деньги тоже можно снять преотличнейшее кино.
10. «Бескрайняя ночь» (The Vast of Night 2019)
Бескрайняя ночь.
Ещё одно малобюджетное инди-кино. Сюжет разворачивается в маленьком провинциальном городке. Он повествует об обычных подростках, которые просто живут и работают в родном городе. Вдруг к ним приходит понимание странности происходящего вокруг. Дети объединяются, чтобы расследовать это. Действие, несмотря на простоту, просто завораживает. Диалоги не отпускают внимание зрителя. Создаётся ощущение, что герои прямо здесь, рядом. Самый захватывающий кадр фильма — это четырёхминутная непрерывная съёмка города. На самом деле эта съёмка — это всего четыре кадра, которые поставили под ряд. Фильм похож на романтическое послание к классике научной фантастики. Он целиком и полностью стоит времени, потраченного на просмотр.
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