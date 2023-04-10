Где и как хранить специи, чтобы они не выдохлись через неделю

При неправильных условиях уже через неделю можно распрощаться с пряно-терпким вкусом специй

Неблагоприятные условия для специй

Пряности быстро портятся под воздействием прямых солнечных лучей, воды, воздуха и температурных скачков / Фото: nastroy.net

Где держать пряности

Оптимальное место для хранения пряностей - темное и без сквозняков / Фото: sdelai-lestnicu.ru

В чем хранить специи

Пряности стоит хранить в стеклянных, керамических или стальных баночках с плотными крышками / Фото: archidea.com.ua

Как долго хранятся пряности

В не измельченном виде пряности хранятся до двух-трех лет, в молотом - 6-18 месяцев, а листовые - полгода-год / Фото: i.pinimg.com