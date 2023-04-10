Где и как хранить специи, чтобы они не выдохлись через неделю

При неправильных условиях уже через неделю можно распрощаться с пряно-терпким вкусом специй
Благодаря пряностям блюда приобретают аппетитный аромат и вкус. Вот только по части хранения специи очень капризны. При неправильных условиях уже через неделю можно распрощаться с пряно-терпким вкусом. Чтобы не тратить лишние средства на постоянное обновление пряных пакетиков, узнайте, как и где нужно хранить специи.
Неблагоприятные условия для специй
Пряности быстро портятся под воздействием прямых солнечных лучей, воды, воздуха и температурных скачков / Фото: nastroy.net
Пряности быстро портятся под воздействием прямых солнечных лучей, воды, воздуха и температурных скачков. Из-за этого меняется их запах, вкус и оттенок. Так что хранить специи рядом с раковиной, плитой или в прозрачных баночках напротив окна - не лучшие идеи.
Где держать пряности
Оптимальное место для хранения пряностей - темное и без сквозняков / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Оптимальное место для хранения пряностей - темное и без сквозняков. Это может быть выдвижной ящик, закрытый шкаф или полка в дальнем углу. Также специи отлично себя чувствуют в холодильнике. Главное - выделить место, ведь они того стоят.
Сохраняйте специи целыми: горошком, стручками или на полочках. Возьмите необходимое количество пряностей и измельчите их в мельничке. Так вы приготовите блюда с более насыщенными и яркими вкусовыми качествами.
В чем хранить специи
Пряности стоит хранить в стеклянных, керамических или стальных баночках с плотными крышками / Фото: archidea.com.ua
Первых вариант - в оригинальной упаковке. Чтобы открыть новую пачку, отрежьте край уголка, затем закрутите его и зафиксируйте скрепкой. Это не самый герметичный метод, но сгодится, если нужно быстро закрыть тару. Вместо скрепки можно задействовать прищепки для сушки белья. С ними упаковка станет более герметичной. Лайфхак: не трясите пакетиком над кипящей кастрюлей, а добавляйте пряности мерной ложкой. В противном случае пар из блюда попадет в пачку и испортит вкусовые качества специй.
Пряности стоит хранить в стеклянных, керамических или стальных баночках с плотными крышками. Указанные материалы не поглощают посторонние ароматы и препятствуют проникновению воздуха. Достаточно приобрести готовые баночки, и пересыпать пряности. Только не берите специальные наборы. Он занимают немало места на кухне, поэтому лучше покупать баночки отдельно, нужного объема и цвета.
Как долго хранятся пряности
В не измельченном виде пряности хранятся до двух-трех лет, в молотом - 6-18 месяцев, а листовые - полгода-год / Фото: i.pinimg.com
В не измельченном виде пряности хранятся до двух-трех лет, в молотом - 6-18 месяцев, а листовые приправы - полгода-год. Для цельных специй используются мельницы. Только не приправляйте блюда над кастрюлями, иначе пар проникнет повсюду, лишит пряности вкуса и образует комки. В таком случае возьмите подходящее количество приправы, измельчите ее и добавьте во время приготовления. Если боитесь, что специи намокнут и превратятся в комки, добавьте к ним в банку или любую другую тару сухой рис.
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