Чему нас научили Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо: 15 суровых фактов о жизни

1. Сигарета в зубах вовсе не значит, что человек курит. Мальборо, который весь фильм мусолил во рту сигарету, — яркое тому подтверждение. Закурил всего раз, и то баба довела.
2. Уникальный рецепт приготовления байкерского омлета. Берём все, что есть в холодильнике, кидаем на сковороду.
3. Если какой-то благонадёжный хмырь, не смотря на твою крутость, забирает у тебя девчонку, забери у него мотоцикл. Равноценный обмен.
4. Друзья нужны для того, чтобы помогать. Неважно, насколько плохи твои дела и какие идиоты твои друзья. Они помогут.
5. Если ты одеваешься, как ковбой-гомик, и носишь прическу, как у Гоголя, скорее всего, ты невероятно крут. Разве у тебя повернётся язык назвать Мальборо гомиком? Нет, он ковбой.
6. С какой бы высоты ты не прыгнул в бассейн, какой бы частью тела ты не вошёл в воду, у тебя всё равно будут достаточно большие шансы выжить. Правда, есть вероятность, что это правило действует только в отелях Лас-Вегаса.
7. Если ты получил в свои загребущие руки два с половиной миллиона долларов, не забывай отдавать долги, каким бы крутым ты ни был.
8. Всегда и везде помни о том, что тебе говорил твой старик-отец. Вне зависимости от того, покинул он этот гавёный мир или нет. Уважай своего отца. Философия Мальборо целиком и полностью строится на советах его отца.
9. «Никогда не бегай за бабами и автобусами. Всё равно не догонишь.»
(отец Мальборо)
10. «Лучше умереть, но чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться.» (ковбой Мальборо)
11. Любые дела подождут, если тебе надо трахнуть кого-то где-то. Харли это гарантирует.
12. Курок — это не член, на него нужно плавно нажимать. Не дёргать, не гладить, а просто нажимать. Можно не помнить, о чем этот фильм, но забыть это хрестоматийное правило никак нельзя.
13. Всегда защищай свой «шалман», свой дом, своих близких, даже если они встречают тебя после долгой разлуки мордобоем и вопросами: «Нахера ты приехал?!».
14. Никогда не будет лишним подумать о жизни.
Мальборо: «Сам-то где пропадал?»
Харли: «Мотоциклы чинил. В одной дыре рядом с Далласом».
Мальборо: «Целых два года?»
Харли: «Я ещё и думал».
Мальборо: «Два года?»
Харли: «О жизни думал».
15. В магазинах всегда такой чудесный свежий вкусный воздух… Но всего два засранца — и атмосфера безнадёжно испорчена.
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Чему нас научили Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо: 15 суровых фактов о жизни
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