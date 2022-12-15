Сервировка новогоднего стола

Новогодние праздники приближаются, нужно успеть купить подарки, придумать себе наряд, украсить квартиру. Ничего не забыли?

Кажется, совсем из головы вылетел декор вашего праздничного стола. Ничего страшного, сегодня мы расскажем, какая сервировка понравится символу этого года – Черному кролику.



Скатерть и салфетки

Посуда для особого случая

Шикарные бокалы

Украшение для бутылок

Дополнительный декор новогоднего стола

Новогодние стулья

Декор для салфеток

Украшение стола свечами

Новогодняя композиция на столе

Большую роль в сервировке стола для Нового года играют скатерть и салфетки. Для этого волшебного праздника можно выбирать самые яркие и нетривиальные узоры и рисунки. Черный кролик оценит ваши старания и подарит удачу на целый год.В честь Нового года можно на стол поставить свою самую дорогую и красивую посуду. Если есть финансовые возможности, тогда можно по этому случаю купить новые тарелки и столовые приборы с тематикой Нового года.Для волшебной сервировки стола очень важно выбрать бокалы, которые будут украшать ваш стол. В тренде не только привычные прозрачные бокалы, но и фигурные, цветные модели.Чтобы новогодний стол был еще более эффектным, стоит украсить бутылки с напитками. Можно выбрать обычные шапочки и шарфики или купить полноценные чехлы.В качестве дополнительного декора выступают снежинки, ягодки, ветки и другие тематические детали, которые сделают ваш стол по-настоящему волшебным.Не забывайте про декор ваших стульев. При желании можно сшить полноценные чехлы в тему Нового года или просто повязать красный бант и вставить несколько веток елки с игрушками.Украсьте ваши салфетки. Специально для них продаются красивые украшения, также их дополняют деталями в тему волшебного праздника. Не ограничивайте себя, позвольте вашей фантазии отыграться на полную программу.Некоторые любят украшать новогодний стол свечами. Выбирайте ароматические, медовые свечи, выполненные в виде елки, Дед Мороза, елочных игрушек, чтобы стол выглядел чудесно.Еще один важный момент – это новогодняя композиция на столе. Ее делают из натуральных или искусственных материалов: елки, мандарины, елочные игрушки, мишура, искусственный снег. Посмотрите в Сети эскизы и сделайте красоту своими руками.Новогодняя сервировка стола — это не такое важное дело, как выбор наряда или украшение квартиры. Но все же, именно за столом мы проводим большую часть вечера в самый разгар праздника. Поэтому дополните свой стол оригинальными деталями, которые повысят настроение вам и вашим гостям.