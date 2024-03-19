Необычное изобретение: машинка для нот

А вы знали, что существуют пишущие машинки для нот? Рассказываем об этом необычном изобретении.







Машинка для нот появилась в XIX веке: тогда, в 1885 году, известный американский изобретатель обычных пишущих машинок Чарльз Спиро додумался еще и до нотной. Его Columbia Music стоила $10 в базовой комплектации и была крайне миниатюрной: 11,5 х 2 х 6 см, а с виду напоминала маховое колесо с ручкой от старой швейной машинки Singer. На колесе располагались нотные знаки, выбрать нужный можно было, покрутив ручку. Все это на самом деле было жутко неудобным: лист бумаги закладывался между колесом и твердой поверхностью стола, при прокручивании колеса бумага съезжала — в общем, то еще удовольствие. Из плюсов: машинка могла печатать слова песен — для этого нужно было просто поменять диск, на котором вместо нот были буквы.



В 1910 году другой изобретатель, немец Людвиг Массен, добавил нотные знаки в специальный держатель обычной пишущей машинки Nocoblick. Но и тут были трудности: нужно было менять держатель с нотными знаками, искать то один, то другой знак — проще было написать все от руки.



Относительно удобная пишущая машинка и к тому же исключительно для нот появилась лишь в 1931 году. Она называлась Melotyp и выглядела совсем как обычная пишущая машинка. Только вместо букв были ноты и нотные символы — всего 88 штук, расположенные на 44 клавишах. Но музыке помешала война. В 1939 году Германия напала на Польшу, и производство Melotyp было остановлено навсегда.







А самой необычной нотной машинкой оказалась Keaton Music, запатентованная американцем Робертом Хитоном в 1936 году. Их сделали всего дюжину, так что перед вами не просто редкая, а почти невероятная находка. Подобно кульману, она крепилась к специальной доске. На последнюю ложился листок бумаги с напечатанным заранее нотным станом, саму же доску клали на стол. Клавиатура с нотными знаками имела необычную круглую форму. Подобное устройство — как самой конструкции, так и клавиш — помогало легко перемещать машинку в нужное место. Изначально на ней было всего 14 клавиш, но потом их число увеличилось до 33. В середине XX века машинку можно было приобрести за $225, сегодня ее стартовая цена на аукционе составляет $6000.



Все потому, что композиторы по большей части предпочитали писать музыку от руки. Век машинок для нот закончился примерно в 1990-е. А в 2012 году последняя в мире фабрика Brother по производству обычных пишущих машин прекратила свою работу.



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