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12 интересных фактов о мамонтах

1.


Шерстистые мамонты начали вымирать 10 тыс лет до н. э., однако популяция на Острове Врангеля исчезла лишь 4000 лет назад. В это время строился Кносский дворец на Крите, Шумеры доживали свои последние дни и прошло 400–500 лет как был сооружен Большой Сфинкс и пирамида Хеопса.

12 интересных фактов о мамонтах

2.


Самые последние, живущие 4000 лет назад, мамонты были и самими маленькими, так как имел место феномен т.н. островной карликовости, когда размеры животных, изолированных на малой территории, со временем радикально уменьшаются ввиду недостатка пищи. Высота в холке мамонтов с острова Врангеля не превышал 1,8 м.

12 интересных фактов о мамонтах

3.


Эволюционные ветви индийского слона и мамонтов разошлись 4 млн лет назад, а с африканским слоном — 6 млн., таким образом индийский слон генетически ближе к мамонту.

12 интересных фактов о мамонтах

4.


Горб на спине мамонта — не результат позвонковых отростков. В нем животные накапливали мощные запасы жира, подобно современным верблюдам.

12 интересных фактов о мамонтах

5.


Предок шерстистого мамонта — степной мамонт превосходил своего потомка в размерах: он имел высоту в холке 4,7 м, когда высота шерстистого мамонта не превышала 4-х. Проживал степной мамонт на территории Южного Урала, современного Казахстана, Ставрополья и Краснодарского Края; вымер с наступлением ледникового периода.

12 интересных фактов о мамонтах

6.


Русское слово «Мамонт» происходит от мансийского «Манг Онт» (земляной рог) — название, логично предположить, ископаемого бивня. А когда животное классифицировали, название из русского языка попало во все другие (например латинское «Mammuthus» и английское «Mammoth).

12 интересных фактов о мамонтах

7.


Изделия из бивней мамонта стоят значительно дешевле изделий из бивня современных слонов, ввиду нелегальности промысла последней и относительно больших ископаемых запасов в Западной Сибири. Таким образом, сейчас под «слоновой костью» подразумевается именно кость мамонта (за исключением предметов, которые были изготовлены, когда охота на слонов не была еще под запретом).

12 интересных фактов о мамонтах

8.


Промыслом мамонтовой кости часто занимаются нелегально черные копатели. Метод извлечения костей из грунта заключается в вымывании почвы мощной струей воды с помощью пожарного насоса. Добыча бивней нелегальна по двум параметрам:

  • Во-первых, с точки зрения законодательства РФ, бивни представляют собой полезные ископаемые, которые являются собственностью государства, а копатели реализуют их в личных целях.

  • Во-вторых, вместе с грунтом потоком воды уничтожаются сохранившееся в вечной мерзлоте ткани животных, которые представляют огромную ценность для науки.


12 интересных фактов о мамонтах

9.


Цены на бивень мамонта на черном рынке различаются и главным образом зависят от качества и сохранности. К примеру тот, что на фотографии был продан за 2,2 млн руб.

12 интересных фактов о мамонтах

10.


В виду приспособленности к суровым условиям, мамонту требовалось 180 кг пищи ежедневно для поддержания здоровья, а африканскому слону для этой цели нужно 300 кг.

12 интересных фактов о мамонтах

11.


Считается, что ископаемые черепа мамонтов послужили прообразом для создания циклопов — большой размер, ноздри, напоминающие огромный глаз, и немного древнегреческого воображения…

12 интересных фактов о мамонтах

12.


В Валенсии коренной зуб мамонта почитали как часть мощей св. Христофора, а в 1789 году (всего за 10 лет до официальной научной классификации) каноники св. Винцента носили бедренную кость мамонта в своих процессиях, выдавая её за остаток руки названного святого.

12 интересных фактов о мамонтах

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12 интересных фактов о мамонтах

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12 интересных фактов о мамонтахПодписаться на мой Instagram
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