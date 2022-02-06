Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Некоторые события трудно, даже почти невозможно объяснить обычной случайностью. Наши семь историй как раз из этой серии:
Роковой спидстер Джеймса Дина
Трагические совпадения связаны с порше, в котором в сентябре 1955 погиб Джеймс Дин.
Автомобиль, в котором он погиб, был отбуксирован в гараж. Когда его ремонтировали, двигатель выпал и раздробил ноги механика. На этом несчастья не закончились, поскольку затем гараж, в котором находилась машина, сгорел дотла. Тот самый двигатель купил один врач, установил его в свою гоночную машину, а затем погиб в этой машине в результате аварии. В конце концов автомобиль поместили в музей, где он скатился со своего стенда прямо на подростка, сломав ему ногу.
Из музея машину перевезли в Орегон, где она отсоединилась с буксирного крюка и врезалась в витрину магазина, напротив которого была припаркована. Все эти случаи вместе выглядят как множество ужасных совпадений. Однако это еще не все: в 1959 г. машина была отправлена на выставку, где была прикреплена к стенду металлическими опорами, и внезапно развалилась на 11 частей.
Подарок из прошлого
Как-то раз в одном из книжных магазинов Парижа американская писательница Энн Пэриш наткнулась на книгу «Джек Фрост и другие истории». Листая страницы книги, предаваясь ностальгии и рассказывая мужу, как сильно она любила именно этот сборник сказок, когда была ребенком, она заметила надпись на обратной стороне лицевой обложки – «Энн Пэриш, 209 N Weber Street, Colorado». Это была та самая книга, которая принадлежала ей в детстве.
Обед с двойником
Однажды итальянский король Умберто I отправился на обед в ресторан, где обнаружил, что у него довольно много схожего с его владельцем. Они родились в один день, выросли в одном городе, оба были женаты на женщинах по имени Маргарита. Более того, позднее, 29 июля 1900 г., этот мужчина был убит выстрелом на улице. В тот же самый день, узнав об этом событии, был убит и сам король.
Мисс «непотопляемая»
Вайолет Джесоп была стюардессой, медсестрой и, вполне возможно, человеком, приносящим несчастье (по крайней мере когда дело касалось кораблей). Она работала на Корабле ее Величества Олимпик, когда он врезался в броненосный крейсер Хаук. Когда Британник наткнулся на мину, она тоже была на борту. И, хотите — верьте, хотите — нет, она также была на Титанике, когда он пошел ко дну. Позднее ей дали прозвище «Мисс «непотопляемая»»
Смерти на плотине Гувера
Строительство плотины Гувера было чрезвычайно сложной задачей. 96 человек погибли в процессе строительства, а в целом с проектом связано 112 смертей.
Первый смертельный случай произошел 20 декабря 1922 г. Погибшего звали Д. Г. Тирни.
Он был топографом и утонул, пытаясь найти наилучшее расположение для плотины. Жуть берет от того факта, что последний смертельный случай во время работ произошел в тот же самый день – 20 декабря, но 13 лет спустя, а жертвой стал сын Д. Г. Тирни.
Пророческий номерной знак автомобиля
Убийство эрцгерцога Фердинанда спровоцировало начало Первой мировой войны. С этим событием связано 2 странных совпадения. В результате первого убийство чуть ли не было остановлено.
Когда Фердинанд ехал в ратушу, на него было совершено покушение, но бомба попала в автомобиль, в котором эрцгерцога не было. Единственная причина, почему его все-таки убили, состоит в том, что на обратном пути водитель, допустив ошибку, свернул не туда, и, когда машина разворачивалась, сербский террорист, совершенно случайно проходивший мимо, заметил Фердинанда. Второе странное совпадение связано с номерным знаком машины Фердинанда — AIII 118. День, положивший конец Первой мировой войне, — 11/11/18.
Жутко похожие убийства с разницей в 157 лет
В Эрдингтоне, Англия, были совершены идентичные убийства с разницей в 157 лет. Барбара Форест и Мэри Эшфорд обе были изнасилованы и задушены 27 мая. Первой жертвой стала Мэри Эшфорд, возвращавшаяся в 1817 г. домой с вечеринки, второй – Барбара Форест, она также была убита, возвращаясь ночью с танцев, только это произошло в 1974 г.
Обеим девушкам было всего 20 лет, совпадает и место преступления. В обоих случаях фамилия подозреваемого была Торнтон. И оба мужчины были отпущены в связи с нехваткой доказательств.
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