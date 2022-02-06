Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

С нами не соскучишься!

Некоторые события трудно, даже почти невозможно объяснить обычной случайностью. Наши семь историй как раз из этой серии:



Роковой спидстер Джеймса Дина

Подарок из прошлого

Обед с двойником

Мисс «непотопляемая»

Смерти на плотине Гувера

Пророческий номерной знак автомобиля

Жутко похожие убийства с разницей в 157 лет