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Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Некоторые события трудно, даже почти невозможно объяснить обычной случайностью. Наши семь историй как раз из этой серии:

Роковой спидстер Джеймса Дина


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Трагические совпадения связаны с порше, в котором в сентябре 1955 погиб Джеймс Дин.

Автомобиль, в котором он погиб, был отбуксирован в гараж. Когда его ремонтировали, двигатель выпал и раздробил ноги механика. На этом несчастья не закончились, поскольку затем гараж, в котором находилась машина, сгорел дотла. Тот самый двигатель купил один врач, установил его в свою гоночную машину, а затем погиб в этой машине в результате аварии. В конце концов автомобиль поместили в музей, где он скатился со своего стенда прямо на подростка, сломав ему ногу.

Из музея машину перевезли в Орегон, где она отсоединилась с буксирного крюка и врезалась в витрину магазина, напротив которого была припаркована. Все эти случаи вместе выглядят как множество ужасных совпадений. Однако это еще не все: в 1959 г. машина была отправлена на выставку, где была прикреплена к стенду металлическими опорами, и внезапно развалилась на 11 частей.

Подарок из прошлого


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Как-то раз в одном из книжных магазинов Парижа американская писательница Энн Пэриш наткнулась на книгу «Джек Фрост и другие истории».
Листая страницы книги, предаваясь ностальгии и рассказывая мужу, как сильно она любила именно этот сборник сказок, когда была ребенком, она заметила надпись на обратной стороне лицевой обложки – «Энн Пэриш, 209 N Weber Street, Colorado». Это была та самая книга, которая принадлежала ей в детстве.

Обед с двойником


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Однажды итальянский король Умберто I отправился на обед в ресторан, где обнаружил, что у него довольно много схожего с его владельцем. Они родились в один день, выросли в одном городе, оба были женаты на женщинах по имени Маргарита. Более того, позднее, 29 июля 1900 г., этот мужчина был убит выстрелом на улице. В тот же самый день, узнав об этом событии, был убит и сам король.

Мисс «непотопляемая»


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Вайолет Джесоп была стюардессой, медсестрой и, вполне возможно, человеком, приносящим несчастье (по крайней мере когда дело касалось кораблей). Она работала на Корабле ее Величества Олимпик, когда он врезался в броненосный крейсер Хаук. Когда Британник наткнулся на мину, она тоже была на борту. И, хотите — верьте, хотите — нет, она также была на Титанике, когда он пошел ко дну. Позднее ей дали прозвище «Мисс «непотопляемая»»

Смерти на плотине Гувера


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Строительство плотины Гувера было чрезвычайно сложной задачей. 96 человек погибли в процессе строительства, а в целом с проектом связано 112 смертей.

Первый смертельный случай произошел 20 декабря 1922 г. Погибшего звали Д. Г. Тирни.

Он был топографом и утонул, пытаясь найти наилучшее расположение для плотины. Жуть берет от того факта, что последний смертельный случай во время работ произошел в тот же самый день – 20 декабря, но 13 лет спустя, а жертвой стал сын Д. Г. Тирни.

Пророческий номерной знак автомобиля


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

Убийство эрцгерцога Фердинанда спровоцировало начало Первой мировой войны. С этим событием связано 2 странных совпадения. В результате первого убийство чуть ли не было остановлено.

Когда Фердинанд ехал в ратушу, на него было совершено покушение, но бомба попала в автомобиль, в котором эрцгерцога не было. Единственная причина, почему его все-таки убили, состоит в том, что на обратном пути водитель, допустив ошибку, свернул не туда, и, когда машина разворачивалась, сербский террорист, совершенно случайно проходивший мимо, заметил Фердинанда. Второе странное совпадение связано с номерным знаком машины Фердинанда — AIII 118. День, положивший конец Первой мировой войне, — 11/11/18.

Жутко похожие убийства с разницей в 157 лет


Топ-7 самых жутких совпадений в мировой истории

В Эрдингтоне, Англия, были совершены идентичные убийства с разницей в 157 лет. Барбара Форест и Мэри Эшфорд обе были изнасилованы и задушены 27 мая. Первой жертвой стала Мэри Эшфорд, возвращавшаяся в 1817 г. домой с вечеринки, второй – Барбара Форест, она также была убита, возвращаясь ночью с танцев, только это произошло в 1974 г.

Обеим девушкам было всего 20 лет, совпадает и место преступления. В обоих случаях фамилия подозреваемого была Торнтон. И оба мужчины были отпущены в связи с нехваткой доказательств.

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