Рисунки на коже: история американской татуировки в фотографиях

Фотографии с выставки «Tattooed New York».
История современной американской татуировки тесно связана с Нью-Йорком. Именно там нательные рисунки получили свое развитие и приобрели наибольшую популярность. Относительно недавно в одном из музеев города открылась выставка под названием «Tattooed New York». По представленным фотографиям можно проследить историю развития нательного рисунка в городе Большого яблока.
Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow - вождь племени могавков. Гравюра, 1710 г.
Одним из самых занимательных и старинных экспонатов на выставке является гравюра с изображением вождя племени могавков. Его лицо и тело покрыты татуировками. Для некоторых индейских племен нательная живопись была методом отображения военных побед. Тату также наносились в ритуальных целях, например, для исцеления того или иного недуга.
«Орел и щит» - популярная тема для татуировок, созданная Сэмюэлом О’Рейли.
Среди белого населения татуировки начали приобретать популярность только в XIX веке. Матросы считались очень суеверными людьми и наносили татуировки на удачу. А еще по наколкам их узнавали после пьяных дебошей в портовых тавернах. Самыми популярными были рисунки на патриотическую или религиозную тему.
«Татуированная леди» Нора Хильдебрандт. Фото ок. 1880 г.
Не только мужчины хвастались своими татуировками. Нора Хильдебрандт известна под прозвищем «Татуированная леди». Эта женщина зарабатывала на жизнь тем, что демонстрировала публике свое тело, на 90 % покрытое наколками. У нее было более 365 татуировок. Изначально Нора показывала себя в Нью-Йорке, а затем гастролировала в составе цирка диковинных людей Barnum & Bailey Circus.
Электрическая ручка Томаса Эдисона, прототип машинки для татуировки, 1876 г.
Революцию в индустрии нательных рисунков произвел Сэмюэль О’Рейли, который запатентовал электрическую машинку для татуировки. Принцип ее работы был основан на изобретении Томаса Эдисона пневматической ручки-трафарета.
Популярные сюжеты для татуировок 1930-х гг.
Чарльз Вагнер делает татуировку Милли Халл. Худ. Ace Harlyn, 1939 г.
В начале ХХ века популярность татуировок только увеличивалась. У некоторых людей вообще отсутствовало чувство меры относительно количества наколок. Модель известного татуировщика 1930-х годов Чарли Вагнера Милдред Халл имела на теле более 300 рисунков, среди которых 12 изображений гейш на ногах и 14 ангелов на спине.
Тату-салон в Нью-Йорке, 1961 г.
К середине ХХ века татуированных людей все чаще отождествляли с выходцами из нижних слоев общества или преступными элементами. В 1961 году власти Нью-Йорка под предлогом возможного распространения гепатита запретили работу всех тату-салонов. Татуировка считалась незаконной в течение 35 лет. Однако мастера тату продолжали работать подпольно и в ночное время. В конце 1990-х запрет был снят, и сегодня в мегаполисе процветает более 270 тату-салонов. Кстати, рисунки на теле имеет каждый пятый житель США.
Мастер наносит татуировке клиентке, 1976 г.
Интерпретация Статуи Свободы в виде татуировки, 2016 г.
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