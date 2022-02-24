«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле

«Не счесть алмазов…»
Сказочная древняя Индия утопала в драгоценностях. Частная коллекция сокровищ, собранная индийским шейхом Аль-Тани - в своем роде уникальна, больше такой в мире нет. Она вобрала в себя уникальные ювелирные изделия пяти столетий - от Империи Великих Моголов до колониальной Индии в составе Британской империи и до наших дней.
Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полудённом-
Далёкой Индии чудес…
Полюбуемся на некоторые из ее экспонатов…
Сокровища эпохи Великих Моголов
Поражают своим блеском и сиянием драгоценности Империи Великих Моголов, украшающие пышные наряды верховных правителей и служащие для них символами власти.
Брошь с барочным жемчугом, Индия, 1575-1625
Особо выделяется из предметов этой великой эпохи кинжал с рукояткой из нефрита и стальным лезвием, инкрустированным золотом. Вершину рукоятки украшает миниатюрная голова, выполненная в европейском стиле. Владельцами этого кинжала были два императора – Джахангир и его сын, великий шах Джахан, создатель знаменитого храма Тадж-Махал.
Кинжал Шаха Джахана, 1620-1625(рукоятка), 1629–1636 (лезвие). Северная Индия.
Изумруд «Тадж Махал», Индия, 1650-1700, вес 141,12 карат
Cосуд для розовой воды Индия, 1675-1725
Драгоценное навершие для трона султана Типу, Южная Индия, Майсур, около 1787-1793
Еще один замечательный экспонат – «Голова тигра». Тигр выполнен из золота, инкрустирован драгоценными камнями - алмазами, рубинами и изумрудами. Являлся украшением трона, изготовленного для индийского правителя Типу Султана.
Колье Bulgari с индийскими резными изумрудами, 19 век
Украшение для тюрбана, желтое золото с бриллиантами, закрепленными по индийской технике кундан. Джайпур 19 век
Браслет из золота и эмали, украшенный бриллиантами
Сарпеш – украшение для тюрбана. 1800–1850. Южная Индия, Хайдарабад. Золото с алмазами, с висящими шпинелями более ранней даты
Сокровища индийских махараджей
Жемчужный ковер Барода
Жемчужный ковер Барода, инкрустированный бриллиантами. 1865 по 1870 год. Материал: смесь шелковых нитей и оленьей шкуры
Этот ковер невиданной красоты – самый дорогой в мире. Его размер – 1.73 x 2.64 м. Шкура оленя расшита стеклянным бисером и натуральным жемчугом. Украшают ковер три большие розетки из бриллиантов, золота и серебра, а также тысяча рубинов и шестьсот изумрудов.
Изготовить этот ковер приказал махараджа Гаеквад Кханд Рао для того, чтобы укрыть им могилу Пророка в Медине (Саудовская Аравия). Однако правителю так и не удалось увидеть этот шедевр, который вышивали в течение пяти лет – он умер буквально за несколько месяцев до завершения работы над ковром. Этот ковер не стали использовать для укрывания могилы Пророка, как задумывал махараджа, а оставили в семье, в княжестве Барода.
Тюрбан с драгоценным эгретом, Непал, 1900 год. Золото, серебро, алмазы, рубины, жемчуг, ткань, золотые нити, перья.
Украшение для чалмы из серебра с изумрудом и бриллиантами 1900 г. Индия
Колье из серебра и золота с изумрудами и бриллиантами (1900?)
Эгрет для тюрбана работы Mellerio et Meller, Париж 1905 год
Украшение для тюрбана Махараджи Наванагара, 1907
Брошь с резным изумрудом, сапфирами, бриллиантами и жемчугом, Париж 1910 год
Рубиновое колье. Рубины, алмазы и жемчуг, платина
Плюмаж для чалмы Махараджи Наванагара «Глаз Тигра», платина, бриллианты, Cartier, 1934
Великолепный алмаз необычного цвета виски, весящий 61.5 карата и получивший название "Глаз тигра", вставил в украшение для чалмы махараджи Наванагара ювелир Картье в 1934 году.
Брошь или украшение для шляпы с рубинами и бриллиантами в платине. Франция,1935 год?
Ожерелье с рубинами махараджи Наванагара (Cartier, 1937)
Современные украшения
Брошь «Звhttp://navote.ru/?p=26106езда Голконды» с бриллиантами в платине и белом золоте. Бриллиант в центре 57.31 карата, Париж 2011
Браслеты с бриллиантами и морским жемчугом в платине. Вирен Бхагат, Мумбаи 2012
Брошь с изумрудами, рубинами и бриллиантами в серебре от JAR 2013
Турне драгоценностей Могольской империи и индийских махараджей
Знаменитая выставка «От Великих Моголов до махараджей: сокровища из коллекции шейха Аль-Тани» «кочует» по главным музеям мира уже несколько лет. Начиная с 2014 года, драгоценности Индии с огромным успехом демонстрировались в Нью-Йорке, Лондоне, Японии, Париже и Венеции. Среди ее экспонатов – как древние индийские украшения, словно перенесшиеся к нам из сказок, так и современные, от крупнейших ювелирных брендов…
Музей искусств Метрополитен Нью-Йорк. 28 октября 2014 - 25 января 2015
Музей Виктории и Альберта Лондон. 21 ноября 2015 - 10 апреля 2016
http://navote.ru/?p=26106
Музей Miho Koka, Япония. 1 октября 2016 - 11 декабря 2016
http://navote.ru/?p=26106
Большой дворец Париж. 29 марта – 5 июня 2017
Дворец дожа, Венеция. 9 сентября 2017 – 3 января 2018
3 января был заключительный день работы этой выставки в Венеции, и в этот день случилось дерзкое ограбление. Среди бела дня двое мужчин просто открыли один из стеклянных стендов, в котором находились сокровища, и забрали их. Сигнализация при этом почему-то сработала с опозданием, и грабители успели смешаться с толпой и скрыться. Венецианской полиции пока не удалось напасть на след преступников.
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