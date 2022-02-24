«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле

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«Не счесть алмазов…»

Сказочная древняя Индия утопала в драгоценностях. Частная коллекция сокровищ, собранная индийским шейхом Аль-Тани - в своем роде уникальна, больше такой в мире нет



Сказочная древняя Индия утопала в драгоценностях. Частная коллекция сокровищ, собранная индийским шейхом Аль-Тани - в своем роде уникальна, больше такой в мире нет . Она вобрала в себя уникальные ювелирные изделия пяти столетий - от Империи Великих Моголов до колониальной Индии в составе Британской империи и до наших дней.

Сокровища эпохи Великих Моголов

Брошь с барочным жемчугом, Индия, 1575-1625

Кинжал Шаха Джахана, 1620-1625(рукоятка), 1629–1636 (лезвие). Северная Индия.

Изумруд «Тадж Махал », Индия, 1650-1700, вес 141,12 карат

Cосуд для розовой воды Индия, 1675-1725

Драгоценное навершие для трона султана Типу, Южная Индия, Майсур, около 1787-1793

Колье Bulgari с индийскими резными изумрудами, 19 век

Украшение для тюрбана, желтое золото с бриллиантами, закрепленными по индийской технике кундан . Джайпур 19 век

Браслет из золота и эмали, украшенный бриллиантами

Сарпеш – украшение для тюрбана. 1800–1850. Южная Индия, Хайдарабад. Золото с алмазами , с висящими шпинелями более ранней даты

Сокровища индийских махараджей

Жемчужный ковер Барода, инкрустированный бриллиантами. 1865 по 1870 год. Материал: смесь шелковых нитей и оленьей шкуры

Тюрбан с драгоценным эгретом, Непал, 1900 год. Золото, серебро, алмазы, рубины, жемчуг, ткань, золотые нити, перья.

Украшение для чалмы из серебра с изумрудом и бриллиантами 1900 г. Индия

Колье из серебра и золота с изумрудами и бриллиантами (1900?)

Эгрет для тюрбана работы Mellerio et Meller, Париж 1905 год

Украшение для тюрбана Махараджи Наванагара, 1907

Брошь с резным изумрудом, сапфирами, бриллиантами и жемчугом, Париж 1910 год

Рубиновое колье. Рубины, алмазы и жемчуг, платина

Плюмаж для чалмы Махараджи Наванагара «Глаз Тигра», платина, бриллианты, Cartier, 1934

Брошь или украшение для шляпы с рубинами и бриллиантами в платине. Франция,1935 год?

Ожерелье с рубинами махараджи Наванагара (Cartier, 1937)

Современные украшения

Брошь «Зв http://navote.ru/?p=26106езда Голконды» с бриллиантами в платине и белом золоте. Бриллиант в центре 57.31 карата, Париж 2011

Браслеты с бриллиантами и морским жемчугом в платине. Вирен Бхагат, Мумбаи 2012

Брошь с изумрудами, рубинами и бриллиантами в серебре от JAR 2013

Турне драгоценностей Могольской империи и индийских махараджей

Музей искусств Метрополитен Нью-Йорк. 28 октября 2014 - 25 января 2015

Музей Виктории и Альберта Лондон. 21 ноября 2015 - 10 апреля 2016

Музей Miho Koka, Япония. 1 октября 2016 - 11 декабря 2016

Большой дворец Париж. 29 марта – 5 июня 2017

Дворец дожа, Венеция. 9 сентября 2017 – 3 января 2018