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«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле


«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле

«Не счесть алмазов…»

Сказочная древняя Индия утопала в драгоценностях. Частная коллекция сокровищ, собранная индийским шейхом Аль-Тани - в своем роде уникальна, больше такой в мире нет. Она вобрала в себя уникальные ювелирные изделия пяти столетий - от Империи Великих Моголов до колониальной Индии в составе Британской империи и до наших дней.


Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полудённом-
Далёкой Индии чудес…

Полюбуемся на некоторые из ее экспонатов…

Сокровища эпохи Великих Моголов


Поражают своим блеском и сиянием драгоценности Империи Великих Моголов, украшающие пышные наряды верховных правителей и служащие для них символами власти.
Брошь с барочным жемчугом, Индия, 1575-1625

Брошь с барочным жемчугом, Индия, 1575-1625

 

Особо выделяется из предметов этой великой эпохи кинжал с рукояткой из нефрита и стальным лезвием, инкрустированным золотом. Вершину рукоятки украшает миниатюрная голова, выполненная в европейском стиле. Владельцами этого кинжала были два императора – Джахангир и его сын, великий шах Джахан, создатель знаменитого храма Тадж-Махал.
Кинжал Шаха Джахана, 1620-1625(рукоятка), 1629–1636 (лезвие). Северная Индия.

Кинжал Шаха Джахана, 1620-1625(рукоятка), 1629–1636 (лезвие). Северная Индия.

 
Изумруд «Тадж Махал», Индия, 1650-1700, вес 141,12 карат

Изумруд «Тадж Махал», Индия, 1650-1700, вес 141,12 карат

 
Cосуд для розовой воды Индия, 1675-1725

Cосуд для розовой воды Индия, 1675-1725

 
Драгоценное навершие для трона султана Типу, Южная Индия, Майсур, около 1787-1793

Драгоценное навершие для трона султана Типу, Южная Индия, Майсур, около 1787-1793

 

Еще один замечательный экспонат – «Голова тигра».
Тигр выполнен из золота, инкрустирован драгоценными камнями - алмазами, рубинами и изумрудами. Являлся украшением трона, изготовленного для индийского правителя Типу Султана.
Колье Bulgari с индийскими резными изумрудами, 19 век

Колье Bulgari с индийскими резными изумрудами, 19 век

 
Украшение для тюрбана, желтое золото с бриллиантами, закрепленными по индийской технике кундан. Джайпур 19 век

Украшение для тюрбана, желтое золото с бриллиантами, закрепленными по индийской технике кундан. Джайпур 19 век

 
Браслет из золота и эмали, украшенный бриллиантами

Браслет из золота и эмали, украшенный бриллиантами

 
Сарпеш – украшение для тюрбана. 1800–1850. Южная Индия, Хайдарабад. Золото с алмазами, с висящими шпинелями более ранней даты

Сарпеш – украшение для тюрбана. 1800–1850. Южная Индия, Хайдарабад. Золото с алмазами, с висящими шпинелями более ранней даты

 

Сокровища индийских махараджей


Жемчужный ковер Барода
Жемчужный ковер Барода, инкрустированный бриллиантами. 1865 по 1870 год. Материал: смесь шелковых нитей и оленьей шкуры

Жемчужный ковер Барода, инкрустированный бриллиантами. 1865 по 1870 год. Материал: смесь шелковых нитей и оленьей шкуры

 

Этот ковер невиданной красоты – самый дорогой в мире. Его размер – 1.73 x 2.64 м. Шкура оленя расшита стеклянным бисером и натуральным жемчугом. Украшают ковер три большие розетки из бриллиантов, золота и серебра, а также тысяча рубинов и шестьсот изумрудов.

Изготовить этот ковер приказал махараджа Гаеквад Кханд Рао для того, чтобы укрыть им могилу Пророка в Медине (Саудовская Аравия). Однако правителю так и не удалось увидеть этот шедевр, который вышивали в течение пяти лет – он умер буквально за несколько месяцев до завершения работы над ковром. Этот ковер не стали использовать для укрывания могилы Пророка, как задумывал махараджа, а оставили в семье, в княжестве Барода.
Тюрбан с драгоценным эгретом, Непал, 1900 год. Золото, серебро, алмазы, рубины, жемчуг, ткань, золотые нити, перья.

Тюрбан с драгоценным эгретом, Непал, 1900 год. Золото, серебро, алмазы, рубины, жемчуг, ткань, золотые нити, перья.

 
Украшение для чалмы из серебра с изумрудом и бриллиантами 1900 г. Индия

Украшение для чалмы из серебра с изумрудом и бриллиантами 1900 г. Индия

 
Колье из серебра и золота с изумрудами и бриллиантами (1900?)

Колье из серебра и золота с изумрудами и бриллиантами (1900?)

 
Эгрет для тюрбана работы Mellerio et Meller, Париж 1905 год

Эгрет для тюрбана работы Mellerio et Meller, Париж 1905 год

 
Украшение для тюрбана Махараджи Наванагара, 1907

Украшение для тюрбана Махараджи Наванагара, 1907

 
Брошь с резным изумрудом, сапфирами, бриллиантами и жемчугом, Париж 1910 год

Брошь с резным изумрудом, сапфирами, бриллиантами и жемчугом, Париж 1910 год

 
Рубиновое колье. Рубины, алмазы и жемчуг, платина

Рубиновое колье. Рубины, алмазы и жемчуг, платина

 
Плюмаж для чалмы Махараджи Наванагара «Глаз Тигра», платина, бриллианты, Cartier, 1934

Плюмаж для чалмы Махараджи Наванагара «Глаз Тигра», платина, бриллианты, Cartier, 1934

Великолепный алмаз необычного цвета виски, весящий 61.5 карата и получивший название "Глаз тигра", вставил в украшение для чалмы махараджи Наванагара ювелир Картье в 1934 году.
Брошь или украшение для шляпы с рубинами и бриллиантами в платине. Франция,1935 год?

Брошь или украшение для шляпы с рубинами и бриллиантами в платине. Франция,1935 год?

 
Ожерелье с рубинами махараджи Наванагара (Cartier, 1937)

Ожерелье с рубинами махараджи Наванагара (Cartier, 1937)

 

Современные украшения


Брошь «Звезда Голконды» с бриллиантами в платине и белом золоте. Бриллиант в центре 57.31 карата, Париж 2011

Брошь «Звhttp://navote.ru/?p=26106езда Голконды» с бриллиантами в платине и белом золоте. Бриллиант в центре 57.31 карата, Париж 2011

 
Браслеты с бриллиантами и морским жемчугом в платине. Вирен Бхагат, Мумбаи 2012

Браслеты с бриллиантами и морским жемчугом в платине. Вирен Бхагат, Мумбаи 2012

 
Брошь с изумрудами, рубинами и бриллиантами в серебре от JAR 2013

Брошь с изумрудами, рубинами и бриллиантами в серебре от JAR 2013

 

Турне драгоценностей Могольской империи и индийских махараджей


Знаменитая выставка «От Великих Моголов до махараджей: сокровища из коллекции шейха Аль-Тани» «кочует» по главным музеям мира уже несколько лет. Начиная с 2014 года, драгоценности Индии с огромным успехом демонстрировались в Нью-Йорке, Лондоне, Японии, Париже и Венеции. Среди ее экспонатов – как древние индийские украшения, словно перенесшиеся к нам из сказок, так и современные, от крупнейших ювелирных брендов…
Музей искусств Метрополитен Нью-Йорк. 28 октября 2014 - 25 января 2015

Музей искусств Метрополитен Нью-Йорк. 28 октября 2014 - 25 января 2015

 
Музей Виктории и Альберта Лондон. 21 ноября 2015 - 10 апреля 2016

Музей Виктории и Альберта Лондон. 21 ноября 2015 - 10 апреля 2016

http://navote.ru/?p=26106
Музей Miho Koka, Япония. 1 октября 2016 - 11 декабря 2016

Музей Miho Koka, Япония. 1 октября 2016 - 11 декабря 2016

http://navote.ru/?p=26106
Большой дворец Париж. 29 марта – 5 июня 2017

Большой дворец Париж. 29 марта – 5 июня 2017

 
Дворец дожа, Венеция. 9 сентября 2017 – 3 января 2018

Дворец дожа, Венеция. 9 сентября 2017 – 3 января 2018

 

3 января был заключительный день работы этой выставки в Венеции, и в этот день случилось дерзкое ограбление. Среди бела дня двое мужчин просто открыли один из стеклянных стендов, в котором находились сокровища, и забрали их. Сигнализация при этом почему-то сработала с опозданием, и грабители успели смешаться с толпой и скрыться. Венецианской полиции пока не удалось напасть на след преступников.
«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле

 

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«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограбле

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«Не счесть алмазов…»: Турне роскошных драгоценностей индийского шейха, закончившееся дерзким ограблеПодписаться на мой Instagram
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