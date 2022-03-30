9 опытных автомобилей марки УАЗ, о которых знают только настоящие покорители бездорожья

Снегоход УАЗ-451С. | Фото: autowp.ru.
Автомобили, выпускаемые под маркой УАЗ, известны не только в России, но и в других странах. Внедорожники и фургоны из Ульяновска заслуженно считаются надежными и неприхотливыми машинами. Но далеко не все автолюбители знают, что кроме «козликов» и «буханок», на УАЗе создали еще много интересных опытных моделей.
1. УльЗИС-253
УльЗИС-253 – первый автомобиль оригинальной конструкции, спроектированный в Ульяновске, 1944 год. | Фото: gruzovikpress.ru.
Ульяновский автомобильный завод был образован в 1941 году за счет оборудования и специалистов, эвакуированных с московского ЗИСа. Поначалу предприятие специализировалось на выпуске грузовых машин ЗИС-5 и ГАЗ-АА.
А уже в 1944 году конструкторы спроектировали оригинальный автомобиль. Первые опытные экземпляры УльЗИС-253 получили обновленный внешний вид, а также, самое главное, дизельный двигатель. В серию 4-тонная машина так и не пошла, поскольку оказалась недостаточно проходимой в суровых условиях Сибири, а также из-за отсутствия надежного дизеля в СССР.
Вариант УльЗИС-НАТИ-253, спроектированный в Москве. | Фото: sozero.livejournal.com.
2. УАЗ-300/302
Легкий грузовик УАЗ-300, 1949 год. | Фото: autowp.ru.
В 1949 году ульяновские конструкторы спроектировали очередную инновационную машину. Несколько опытных экземпляров моделей 300 и 302 демонстрировали концепцию современного небольшого грузовика. Автомобиль получил проверенный 50-сильный двигатель от ГАЗ-М20 и 4-ступенчатую коробку передач, но в серию так и не попал.
Экспериментальный грузовик УАЗ-302, 1950 год. | Фото: autowp.ru.
3. УАЗ-470/471
Экспериментальный внедорожник УАЗ-471, 1958 год. | Фото: pikabu.ru.
В 1954 году на Ульяновском автозаводе началась сборка внедорожника ГАЗ-69, который водители называли «козликом» или «газиком». А уже через несколько лет на его базе конструкторы завода разработали опытные экземпляры – улучшенные модели 470 и 471. В отличие от тяжелых рамных машин, это были автомобили с несущим кузовом и независимой подвеской. Эти машины в серию не пошли, но повлияли на внешний вид легендарного УАЗ-469.
Первый вариант внедорожника УАЗ-469, 1959 год. | Фото: autowp.ru.
4. УАЗ-456
Седельный тягач УАЗ-456, 1959 год. | Фото: autowp.ru.
«Наших» автолюбителей сложно чем-то удивить, но фотографии некоторых моделей из Ульяновска вызывают неподдельный интерес. В 1959 году увидел свет седельный тягач УАЗ-456, созданный на базе ГАЗ-69. Несмотря на отличную маневренность, опытный двухосный автопоезд грузоподъемностью 2 тонны так и не пошел в серию.
5. УАЗ-452П
Опытный седельный тягач УАЗ-452П с полуприцепом. | Фото: autowp.ru.
Также на УАЗе разработали седельный тягач на базе фургона. Машину УАЗ-452П испытывали несколько лет, но в серийное производство она не пошла.
6. УАЗ-451С и НАМИ-С-4
Испытание снегоходов УАЗ-451С. | Фото: autowp.ru.
Полугусеничный УАЗ-451С проектировался как снегоход и испытывался в 1960-х годах. Автомобиль оснащен съемными лыжами на передней подвеске и гусеницами на задней оси.
Ульяновский снегоход УАЗ-451С, 1962 год. | Фото: autowp.ru.
7. УАЗ-452К
Трехосный автобус УАЗ-452К. | Фото: autowp.ru.
Ульяновские фургоны оказались очень удобной платформой для различных опытных машин. Так, в 1973 году инженеры УАЗа разработали модель 452К, представляющую собой 6-колесный автобус, рассчитанный на 15 пассажиров.
8. У-131/УАЗ-451МИ
Экспериментальный фургон-электромобиль УАЗ-451МИ, 1975 год. | Фото: autowp.ru.
В 1974-1975 гг. ульяновские инженеры сконструировали несколько вариантов электромобилей. Опытные экземпляры на базе серийного фургона эксплуатировались в «Мосторгтрансе», где и выявился ряд особенностей. Аккумуляторные батареи заряжались за 1 час и давали запас хода 50-70 километров, но при этом грузоподъемность машины снизилась до 500 килограмм.
9. УАЗ-3170/3171/3172
Опытный экземпляр внедорожника УАЗ-3170, 1979 год. | Фото: autowp.ru.
Внедорожники УАЗ, выпускавшиеся во времена СССР, мало подходили для использования большей частью населения. Еще в конце 1970-х годов в Ульяновске начались работы по созданию более «гражданской» машины. Но многочисленные опытные модели УАЗ-3170, УАЗ-3171 и УАЗ-3172 так и остались в единичных экземплярах. По-настоящему массовый УАЗ «на каждый день» стал доступен россиянам только в 1997 году.
Опытный УАЗ-3172 1991 года напоминает один известный японский внедорожник. | Фото: autowp.ru.
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