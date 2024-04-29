Применение пены для бритья в быту

Наверняка у многих завалялся где-нибудь баллончик пены для бритья, который давным-давно уже не используется по назначению. Стоит себе без дела, но при этом выкинуть жалко (а вдруг пригодится).

Что же, вот и пришло время применить её в быту. Спорим, что о таких вариантах вы даже не подозревали?







1. В качестве средства для чистки нержавейки

2. Как средство для мытья ванны

3. В качестве пятновыводителя

4. В качестве чистящего средства для духовки

5. В качестве средства для чистки украшений

6. В качестве средства от скрипа петель

7. В качестве средства от солнечных ожогов

8. В качестве средства от запотевания стёкол и очков

А вы знали, что пеной для бритья можно чистить нержавеющие предметы (сантехнику в том числе)?Знаете ли вы, что пена для бритья отлично очищает нержавеющую сталь от грязи, жира, масла, налёта, разводов и прочих загрязнений? Ко всему прочему, она не менее эффективно работает и на поверхностях, за которыми долгое время не ухаживали или на которых появились пятна от многократного использования. Нанесите небольшое количество средства на губку или мягкую тряпочку, аккуратно, но при этом тщательно протрите все поверхности, затем смойте тёплой водой. Результат не заставит себя долго ждать, грязь будет отмыта, а нержавейка обретёт свой первозданный блеск.Используйте пену для бритья в качестве средства для мытья рукомойника, ванны и душевой кабины.Пена для бритья также может стать эффективным средством для чистки вашей ванной комнаты. В частности, её можно использовать для чистки ванны или душевой кабины, поскольку вещества, входящие в состав пены, позволяют эффективно удалять грязь, отложения кальция и другие виды загрязнений, накапливающиеся с течением времени. Такой способ помогает не только избавиться от ржавчины и налёта, а и предотвращает появлении плесени и неприятного запаха.Пену для бритья также можно использовать как средство для выведения пятен.Пена для бритья не только эффективно очищает поверхности, но и помогает удалять пятна, такие как жир, масло, чернила, следы от кофе\вина, грязь и другие виды загрязнений. Вещества, содержащиеся в пене, помогают бороться с этими типами загрязнений, облегчая их удаление. Стоит также отметить тот факт, что это средство запросто можно использовать в качестве пятновыводителя для различных тканей, включая хлопок, шёлк, лён и шерсть. Всё что вам нужно, так это нанести среднее количество средства непосредственно на пятно и оставить от пяти до тридцати минут (в зависимости от ткани и степени загрязнения), затем тщательно промыть тёплой водой и как следует высушить.С помощью пены для бритья можно почистить даже духовку.Для чистки духовки так же можно использовать пену для бритья, поскольку она обладает высокой эффективностью и не оставляет нежелательных следов.1. Равномерно распределите пену по внутренней части духовки, включая верхнюю и нижнюю поверхности;2. Дайте пене постоять около десяти минут;3. С помощью губки или тряпки протрите всю внутреннюю поверхность духовки, тем самым удаляя загрязнения;4. Протрите духовку сначала влажной тряпкой (несколько раз), затем вытрите насухо;5. Оставьте духовку открытой на пару часов, чтобы улетучилась вся влажность и запах моющего средства.Пена для бритья — отличное средство для чистки ювелирных изделий.Кроме того, пена для бритья — достаточно универсальное средство по уходу, которое помогает не только очистить кожу, но и украшения. Содержащиеся в пене уходовые вещества могут быть полезны для удаления грязи с деликатных ювелирных изделий. Её также можно использовать для восстановления блеска и чистоты различных украшений (золотых, серебряных, а также бижутерии). Ко всему прочему, пена считается весьма популярным средством для чистки ювелирных изделий, так как она не оставляет липких следов и разводов, делая украшения яркими и блестящими.Скрипят дверные и оконные петли? Тогда срочно используйте пену для бритья в качестве смазки.А как вам такой вариант, что пена для бритья может быть очень эффективным средством от скрипа дверных петель? Это связано с тем, что вещества, входящие в состав пены, помогают уменьшить трение и делают петли более плавными и бесшумными при открывании и закрывании дверей.1. Нанесите немного пены для бритья на дверные петли с помощью мягкой тряпки или губки;2. Подождите несколько минут (пеня не только смажет скрипучие петли, а и удалит скопившиеся в них загрязнения);3. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить, уменьшился ли скрип (при необходимости повторите процедуру, нанеся большее количество пены и оставив на дольше по времени).Кто бы мог подумать, что используя пену для бритья можно уменьшить покраснение на коже от солнечных ожогов.Как бы забавно это не звучало, но пена для бритья действительно может стать отличным средством для смягчения последствий солнечных ожогов. Причина этого в том, что пена для бритья содержит стабилизаторы и консерванты, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Это, в свою очередь, уменьшает тяжесть солнечных ожогов и способствует более быстрому заживлению.1. Нанесите немного пены для бритья на обгоревшие участки кожи.2. Оставьте средство на несколько минут, чтобы она уменьшила покраснение и раздражение.3. Промойте участок чистой водой и нанесите успокаивающий бальзам.4. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей до тех пор, пока солнечный ожог полностью не заживёт.Запотевают стёкла и очки? Тогда пена для бритья в помощь.Пена для бритья также может быть использована в качестве замечательного средства для предотвращения запотевания стекол и зеркал. Смазочные материалы и стабилизаторы, содержащиеся в средстве, помогают предотвратить запотевание, уменьшая образование капель воды на стеклянных поверхностях. Это помогает сохранить стеклянные поверхности чистыми и улучшить видимость.1. Нанесите немного пены для бритья на очки или зеркало.2. Равномерно распределите пену мягкой тканью или губкой.3. Подождите несколько минут и смойте её чистой водой.4. Проверьте, не запотевает ли они.